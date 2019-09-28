Бутафорский средневековый город, где снимали «Дневной дозор»
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Фото пользователя 110km.ru
В 2004-м всего за год здесь были выстроены декорации города XVIII века. Надо было показать историю о казахском народе, о становлении государственного самосознания казахов в том далеком столетии.
Все реалистично
Декорации крепости Номад были построены на архивах Туркестан-города. Получилось роскошно: крепостные стены и башни, жилые дома, мечети с минаретами, ямы для пленников, виселицы, черепа... Выполнено все очень реально и так точно, что у посетителей не возникает сомнения в давности построек. И стоит лишь сделать несколько шагов за фасады строений или выйти из комнат хибар, как понимаешь – все это во имя кино.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Ждем киноисторию про Сирию
Недавно завезли контейнеры и старенький «Мерседес», который уже укрыли соломой. Готовятся к съемкам очередного боевика, на сей раз про войну в Сирии. Естественно, кое-что перестроят, под те ближневосточные реалии. Снимать приедут следующим летом, когда наступит жара.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Месть здесь и, правда, красивое. В водах реки Или, самой большой и полноводной реки Семиречья, то и дело можно увидеть моторные лодки, на горах пасутся лошади и бараны. Жизнь обычная для этих мест, а потому для нас, пропитанных с ног до головы урбанизмом, познавательная.
Как доехать до «Города Кочевников»
Сюда организуют экскурсионные поездки многие туристические фирмы Казахстана, поэтому проще всего добраться на экскурсионном автобусе. Общественный транспорт до крепости Номад не ходит.
Если пожелаете отправиться на объект самостоятельно, на автомобиле, то особых проблем также не возникнет - дорога вполне приличная. Но лучше воспользоваться каким-нибудь кроссовером или внедорожником, так надежнее.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
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