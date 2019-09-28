Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 сентября 2019, 00:01

Бутафорский средневековый город, где снимали «Дневной дозор»

  • 1132
  • 0
Фото из открытых источников
Как вы думаете, что объединяет фильмы «Кочевник», «Дневной дозор» и клип «Медина» в исполнении Jah Khalib? Все правильно: место действия. Некоторые сцены из картин и ролик в полном объеме снимали в 90 км от Алматы, на берегу реки Или, в небольшом предгорье.
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

В 2004-м всего за год здесь были выстроены декорации города XVIII века. Надо было показать историю о казахском народе, о становлении государственного самосознания казахов в том далеком столетии.

Ранее мы писали
Замок Бран. Созвучие этих двух слов рядовому обывателю мало о чем говорит. Как и многие ему подобные, он был ...
Читать далее
В основу фильма «Кочевник» легли реальные исторические события, освободительная война казахов против джунгарских завоевателей. Герои фильма - реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Центральная фигура фильма – герой Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт.

Все реалистично

Декорации крепости Номад были построены на архивах Туркестан-города. Получилось роскошно: крепостные стены и башни, жилые дома, мечети с минаретами, ямы для пленников, виселицы, черепа... Выполнено все очень реально и так точно, что у посетителей не возникает сомнения в давности построек. И стоит лишь сделать несколько шагов за фасады строений или выйти из комнат хибар, как понимаешь – все это во имя кино.

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Когда первая съемочная группа покинула место, думали разобрать все декорации и увезти куда подальше. Но кто-то мудрый решил, что впредь здесь можно снимать и другие фильмы, а «город Кочевников» сделать туристическим объектом. Благо, что из Алматы добраться не слишком нудно. Киношники жили прямо на объекте, в автобусах, а самые нежные уезжали на ночь в  Капчагай, город казино и аттракционов.

Ранее мы писали
Можете себе представить, что такой банальный, на первый взгляд, предмет одежды, как пояс, стоит от 30 до 100 ...
Читать далее
Идею сохранения декораций одобрили, и вскоре сюда наведались съемочные группы «Дневного дозора» и «Мела судьбы». Кто помнит сцены фильмов, наверняка, узнает глиняные стены домов. За ними, кстати, сегодня следят, как-никак материал нежный, боится дождей. Чтобы бутафорские декорации «не потекли», их укрывают навесами. В киношное межсезонье берут плату за посещение «города» - деньги аккурат и идут на поддержание конструкций в рабочем состоянии.

Ждем киноисторию про Сирию

Недавно завезли контейнеры и старенький «Мерседес», который уже укрыли соломой. Готовятся к съемкам очередного боевика, на сей раз про войну в Сирии. Естественно, кое-что перестроят, под те ближневосточные реалии. Снимать приедут следующим летом, когда наступит жара.

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Тогда, кстати, вползут скорпионы и змеи. Они в «древней» крепости частые гости. Многочисленные туристы, посещающие объект, нередко видят ползучих под своими ногами. Так что, если решитесь сюда приехать – будьте предельно внимательными. И, главное, не курите – кругом сухая глина, солома и дерево. Не приведи Господь – полыхнет быстро.

Ранее мы писали
Мы только что вернулись из Калининградской области и удивились обилию машин с номерами из самых разных регионов ...
Читать далее
Бывают дни, когда в «Город Кочевников» приезжают по 3-4 автобуса вместимостью до 40 человек каждый. Работники музея считают такой турпоток хорошим. Скоро, по их словам, создадут свой сайт, и тогда будут раскручивать объект в соответствии со всеми современными требованиями.

Месть здесь и, правда, красивое. В водах реки Или, самой большой и полноводной реки Семиречья, то и дело можно увидеть моторные лодки, на горах пасутся лошади и бараны. Жизнь обычная для этих мест, а потому для нас, пропитанных с ног до головы урбанизмом, познавательная.

Как доехать до «Города Кочевников»

Сюда организуют экскурсионные поездки многие туристические фирмы Казахстана, поэтому проще всего добраться на экскурсионном автобусе. Общественный транспорт до крепости Номад не ходит.
Если пожелаете отправиться на объект самостоятельно, на автомобиле, то особых проблем также не возникнет - дорога вполне приличная. Но лучше воспользоваться каким-нибудь кроссовером или внедорожником, так надежнее.

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор

Фото пользователя 110km.ru

Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Бутафорский средневековый город где снимали Дневной дозор
Сама крепость расположена на небольшом удалении от ближайших населенных пунктов. Во время движения в сторону «Города Кочевников» следует придерживаться трассы А3. После Капчагая необходимо выехать на Капчагайскую трассу, по которой двигаться прямо до второй развязки, после чего повернуть налево в сторону села Казахстан. Затем на мосту свернуть направо и ехать примерно 21–22 км. Не забудьте про навигатор в машине…

Иван Братуха
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
Ваше мнение о синих антифризах
Самая распространенная ошибка владельцев - это выбор антифриза по цвету. Поймите, что это всего лишь цвет, который ни как не влияет на свойства ож. Правильно выбирать охлаждайку по наличию допуска автопроизводителя. Товарищ, работающий на заводе хендэ, рассказывал как-то что там coolstream а-110 зал
BtwOfcAnyway
Нева-Автоком (VW) | отзывы
Цитата:|| Кому: Ксения Цитата:| Очень вас понимаю! Я тоже влипла в этот сервис, по страховой сюда направили после аварии. Хочу сразу сказать, что к качеству проведенных работ претензий не имею. Кузовной ремонт сделали хорошо и лкп восстановили. Но качество сервиса и то, как налажена работа в Автокоме ...
Алекс
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Бутафорский средневековый город, где снимали «Дневной дозор»
В 2004-м всего за год здесь были выстроены декорации города XVIII века. Надо было показать историю о казахском народе, о становлении государственного самосознания казахов в том далеком столетии. {{material_127300}} В основу фильма «Кочевник» легли реальные исторические события, освободительная война казахов против джунгарских завоевателей. Герои фильма - реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Центральная фигура фильма – герой Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт. Все реалистичноДекорации крепости Номад были построены на архивах Туркестан-города. Получилось роскошно: крепостные стены и башни, жилые дома, мечети с минаретами, ямы для пленников, виселицы, черепа... Выполнено все очень реально и так точно, что у посетителей не возникает сомнения в давности построек. И стоит лишь сделать несколько шагов за фасады строений или выйти из комнат хибар, как понимаешь – все это во имя кино. {{gallery_1714}} Когда первая съемочная группа покинула место, думали разобрать все декорации и увезти куда подальше. Но кто-то мудрый решил, что впредь здесь можно снимать и другие фильмы, а «город Кочевников» сделать туристическим объектом. Благо, что из Алматы добраться не слишком нудно. Киношники жили прямо на объекте, в автобусах, а самые нежные уезжали на ночь в  Капчагай, город казино и аттракционов. {{material_127560}} Идею сохранения декораций одобрили, и вскоре сюда наведались съемочные группы «Дневного дозора» и «Мела судьбы». Кто помнит сцены фильмов, наверняка, узнает глиняные стены домов. За ними, кстати, сегодня следят, как-никак материал нежный, боится дождей. Чтобы бутафорские декорации «не потекли», их укрывают навесами. В киношное межсезонье берут плату за посещение «города» - деньги аккурат и идут на поддержание конструкций в рабочем состоянии.Ждем киноисторию про СириюНедавно завезли контейнеры и старенький «Мерседес», который уже укрыли соломой. Готовятся к съемкам очередного боевика, на сей раз про войну в Сирии. Естественно, кое-что перестроят, под те ближневосточные реалии. Снимать приедут следующим летом, когда наступит жара. {{gallery_1713}} Тогда, кстати, вползут скорпионы и змеи. Они в «древней» крепости частые гости. Многочисленные туристы, посещающие объект, нередко видят ползучих под своими ногами. Так что, если решитесь сюда приехать – будьте предельно внимательными. И, главное, не курите – кругом сухая глина, солома и дерево. Не приведи Господь – полыхнет быстро.{{material_127343}} Бывают дни, когда в «Город Кочевников» приезжают по 3-4 автобуса вместимостью до 40 человек каждый. Работники музея считают такой турпоток хорошим. Скоро, по их словам, создадут свой сайт, и тогда будут раскручивать объект в соответствии со всеми современными требованиями. Месть здесь и, правда, красивое. В водах реки Или, самой большой и полноводной реки Семиречья, то и дело можно увидеть моторные лодки, на горах пасутся лошади и бараны. Жизнь обычная для этих мест, а потому для нас, пропитанных с ног до головы урбанизмом, познавательная. Как доехать до «Города Кочевников» Сюда организуют экскурсионные поездки многие туристические фирмы Казахстана, поэтому проще всего добраться на экскурсионном автобусе. Общественный транспорт до крепости Номад не ходит.Если пожелаете отправиться на объект самостоятельно, на автомобиле, то особых проблем также не возникнет - дорога вполне приличная. Но лучше воспользоваться каким-нибудь кроссовером или внедорожником, так надежнее. {{gallery_1715}} Сама крепость расположена на небольшом удалении от ближайших населенных пунктов. Во время движения в сторону «Города Кочевников» следует придерживаться трассы А3. После Капчагая необходимо выехать на Капчагайскую трассу, по которой двигаться прямо до второй развязки, после чего повернуть налево в сторону села Казахстан. Затем на мосту свернуть направо и ехать примерно 21–22 км. Не забудьте про навигатор в машине…
2019-09-28
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ярославль Московская область Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.