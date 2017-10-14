«Бутылочного горлышка» в Дони больше нет. Киевское шоссе поехало быстрее
Дорога пролегает в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя - от деревни Дони до существующего обхода Гатчины. Покрытие на участке сделано из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается улучшенными сцепными качествами, позволяет уменьшить коррозию покрытия, продлить межремонтные сроки службы дороги. Расчетная скорость движения на участке составляет 120 км/ч, а пропускная способность - до 170 тыс. машин в сутки.
Реконструкция участка трассы Р-23 стартовала в 2014 году. Проект разделен на II этапа. Первый – нынешний. В составе нового 6-полосного участка трассы (I этап) возведены 4 путепровода, в том числе в составе транспортных развязок в разных уровнях на 32, 38 и 42 км. Установлены барьерные ограждения ,разделяющие встречные потоки, протяженностью около 52 тыс. погонных метров, смонтировано более 20 км линий наружного освещения, построено 2 надземных пешеходных перехода. Конструкции опор освещения складывающегося типа, установленные на участке, позволяют производить их обслуживание без применения спецтехники и минимизировать ограничения движения на трассе при эксплуатации объекта.
II этап предполагает реконструкцию участка протяженностью 14,195 км - от обхода Гатчины до д. Большие Колпаны. Работы в рамках II этапа предполагают расширение дороги до 3 полос в каждую сторону.
По информации Росавтодора, до конца 2018 года все федеральные трассы, проходящие по территории Ленинградской области, будут приведены в нормативное состояние. Сейчас этот показатель составляет 84 %.
Справка
Автодорога М-20 «Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь» (Киевское шоссе) обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Республику Беларусь, Украину и страны Прибалтики. Реконструируемый участок начинается от границы Санкт-Петербурга и Ленобласти и заканчивается в д. Большие Колпаны – на пересечении с дорогой федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».
Необходимость реконструкции данного участка назрела давно: его технические параметры не обеспечивают безопасных условий движения, пропускная способность дороги исчерпана и не соответствует фактическому трафику. Общая стоимость работ в рамках I этапа составляет 14 млрд 386,8 млн рублей. Стоимость всех строительно-монтажных работ – 26 млрд 137,8 млн рублей.
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