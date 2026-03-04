Реальный тест для электрокара: как BYD Atto 3 пережил ракетный обстрел и не вышел из строя

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 06:59

В Израиле электромобиль BYD Atto 3 оказался на грани уничтожения после падения баллистической ракеты, но вопреки ожиданиям остался полностью работоспособным. Этот случай вновь поднимает вопрос о надежности современных электрокаров и их способности выдерживать экстремальные нагрузки.

События в Израиле стали настоящей проверкой на прочность для электромобиля BYD Atto 3. Машина оказалась буквально на краю воронки, образовавшейся после попадания баллистической ракеты. Автомобиль получил серьезные повреждения кузова и стекол, однако, несмотря на внешние разрушения, все его системы продолжали функционировать, что удивило даже скептиков.

Этот случай вызвал бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов. Многие до сих пор считают электромобили менее надежными по сравнению с традиционными машинами с ДВС, но реальный опыт BYD Atto 3 опровергает эти стереотипы. Электрокар не только сохранил работоспособность, но и не потерял связь между ключевыми электронными узлами, включая тяговую батарею и электропривод.

В условиях, когда критики часто указывают на слабую защищенность электромобилей, подобные происшествия становятся весомым аргументом в пользу новых технологий. Владелец BYD Atto 3 отметил, что после случившегося смог завести машину и даже проехать на ней несколько километров, несмотря на полученные повреждения. Это говорит о высоком уровне инженерной разработки и продуманной безопасности конструкции.

Примечательно, что производитель не делал громких заявлений о «неуязвимости» своей модели, однако реальный опыт эксплуатации в экстремальных условиях оказался красноречивее любой рекламы. В нынешних геополитических реалиях такие примеры становятся особенно важными для потенциальных покупателей.

Эксперты отмечают, что современные электромобили оснащены системами защиты и резервирования, что позволяет сохранить работоспособность даже при серьезных внешних воздействиях. BYD Atto 3 в данном случае стал наглядной демонстрацией того, как новые технологии проходят испытания, которые еще недавно казались невозможными для гражданских автомобилей.

Упомянутые марки: BYD
