BYD Da Han 2026: премиальный седан с запасом хода 1008 км и мощностью 764 л.с. выходит на рынок

BYD Da Han: электроседан с запасом хода 1008 км выходит на рынок Китая в 2026

Флагманский электроседан BYD Da Han с запасом хода до 1008 км и мощностью 764 л.с. готовится к выходу на китайский рынок. Новинка обещает изменить представление о дальнобойных электрокарах и усилить позиции бренда в премиальном сегменте.

Флагманский электроседан BYD Da Han с запасом хода до 1008 км и мощностью 764 л.с. готовится к выходу на китайский рынок. Новинка обещает изменить представление о дальнобойных электрокарах и усилить позиции бренда в премиальном сегменте.

Появление BYD Da Han на рынке может стать важным событием для сегмента премиальных электромобилей. Модель сразу обращает на себя внимание не только значительным запасом хода, но и размерами, которые позволяют ей конкурировать с крупными бизнес-седанами. Новинка ориентирована на покупателей, для которых важны комфорт, вместительность и дальность поездки без подзарядки.

BYD Да Хан, известный также как Great Han, создан в формате большого представительского седана. Его длина составляет 5256 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1510 мм, колесная база достигает 3130 мм. Благодаря этим параметрам автомобиль предлагает просторный салон и увеличенное пространство для пассажиров второго ряда, что особенно актуально для деловых и семейных поездок.

Электрическую версию Da Han питает аккумулятор емкостью около 102,3 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 1008 км по циклу CLTC. Поддержка быстрой зарядки позволяет сократить время восстановления энергии, что становится преимуществом на фоне растущей конкуренции среди электрокаров.

Силовая установка BYD Da Han включает два электромотора суммарной мощностью около 570 кВт (примерно 764 л.с.), максимальная скорость достигает 270 км/ч. Такой набор характеристик делает модель самой мощной и динамичной среди электроседанов на рынке. Внешне автомобиль выглядит крупным, но с плавными линиями, узкой светодиодной оптикой и узнаваемыми элементами серии Dynasty.

На фоне снижения интереса к электромобилям в некоторых странах, как это отмечалось в материале о завершении продаж электрокаров Honda ( подробнее о тенденциях рынка электромобилей ), китайские производители делают ставку на дальнобойные и технологичные модели. Это может привести к изменению приоритетов в отрасли и росту заинтересованности в премиальных решениях с большим запасом хода.

Ожидается, что полноценная премьера BYD Да Хана состоится в третьем квартале 2026 года. Судя по данным, модель способна укрепить позиции BYD в сегменте дорогих электромобилей и задать новый ориентир для отрасли. Для российского рынка такие разработки могут быть интересны с точки зрения перспективы локации и расширения ассортимента премиальных электрокаров.