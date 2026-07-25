BYD Dahan бросил вызов премиуму: 775 л.с., 5,2 метра длины и гибридный апгрейд на автосалоне в Чэнду

BYD Dahan выходит на рынок: флагманский седан дебютирует в Чэнду с двумя силовыми версиями

Флагманский седан BYD Dahan впервые покажут на автосалоне в Чэнду, где он станет самой крупной и технологичной моделью в линейке бренда. Новинка появится сразу в электрической и гибридной версиях, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто.

Флагманский седан BYD Dahan впервые покажут на автосалоне в Чэнду, где он станет самой крупной и технологичной моделью в линейке бренда. Новинка появится сразу в электрической и гибридной версиях, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных авто.

Премьера BYD Dahan на автосалоне в Чэнду может стать одним из самых перспективных событий года для рынка премиальных седанов. Модель сразу заявляет о себе как о самом крупном и технологичном автомобиле в линейке Dynasty, делая выбор между полностью электрической и гибридной версиями. Такой подход отражает растущий интерес к экологическим технологиям и гибкости в выборе силовых установок.

Габариты Dahan впечатляют: длина 5256 мм, ширина 1999 мм, высота 1510 мм, колесная база - 3130 мм. Это позволяет новинке конкурировать с ведущими моделями премиум-сегмента, как среди китайских, так и европейских брендов. Электрическая версия будет доступна с одним или двумя моторами: базовый вариант - 370 кВт (503 л.с.), топовый - с двумя агрегатами суммарной мощностью 570 кВт (775 л.с.). Емкость батареи – 102 326 кВт·ч, что обеспечивает достойный запас хода.

Гибридная модификация (PHEV) сочетает в себе 1,5-литровый турбодвигатель и электромотор на 200 кВт, аккумулятор емкостью 54 489 кВт·ч позволяет использовать электротягу в городе и ДВС на трассе. Максимальная мощность гибридной установки пока не раскрывается.

Интересно, что BYD Dahan стал первым D-классом в линейке Dynasty, где уже представлены Хан и Тан, но по размерам и технологиям заметно превосходят их. Официальные цены и комплектации будут объявлены на презентациях, однако эксперты уже отмечают, что Dahan удалось изменить баланс сил в сегменте крупных седанов. Автосалон в Чэнду проходит в Международном выставочном центре Западного Китая.

На фоне растущего интереса к электромобилям и гибридам, появление Dahan может стать новым ориентиром для рынка. Для сравнения, в сегменте электротранспорта внимание привлекают не только автомобили, но и другие виды транспорта — например, электровелосипеды, о которых недавно рассказывали в материалах об универсальности FreeSKY Rocky Pro . Это подтверждает то, что тенденция к экологическим решениям все чаще прослеживается. На российском рынке Dahan может расширить выбор среди премиальных электромобилей и гибридов, а также изменить позиции китайских брендов в сегменте, где ранее доминировали европейские производители.