Почему Ti7 стал хитом: электрозапас, внедорожные возможности и цена – секреты успеха

BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней

В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.

Китайский рынок гибридных внедорожников пополнился новым рекордсменом: за 80 дней с момента старта продаж BYD Fang Cheng Bao Ti7 разошелся тиражом свыше 50 тысяч экземпляров. Такой результат вывел модель в лидеры по темпам реализации среди новых внедорожников с подключаемым модулем. Наблюдается растущий интерес покупателей к современным гибридным автомобилям со внедорожным характером и большим запасом хода.

Ti7 дебютировал в Китае в начале сентября 2025 года и сразу предложил четыре варианта исполнения. Базовая версия с задним приводом и запасом хода на 135 км оценена в 179 800 юаней (примерно 2 млн рублей), топовая полноприводная модификация с 190 км на электротяге стоит 219 800 юаней (около 2,4 млн рублей). Габариты автомобиля значительные: длина почти 5 метров, ширина - 1995 м, высота - 1865 м, колесная база достигает 2,92 м. Внедорожные возможности включают углы въезда и съезда 24 и 25 градусов соответственно, а также глубину преодолеваемого брода до 600 мм.

Техническая начинка Ti7 впечатляет: под капотом установлен гибридный комплекс с 1,5-литровым турбомотором мощностью 115 кВт (154 л.с.) и одним или двумя электродвигателями. Заднеприводные версии оснащены 200-киловаттным мотором (268 л.с.) и аккумуляторами на 26,6 или 35,6 кВт-ч, что обеспечивает до 200 км хода на электротяге по циклу CLTC. Полноприводные модификации включают передний электромотор на 160 кВт (215 л.с.) и используют батарею 35,6 кВт-ч, что позволяет проехать до 190 км без запуска ДВС. Совокупный запас хода с учетом бензобака достигает 1300 км, а разгон до 100 км/час в топовой версии занимает всего 4,5 секунды. Средний расход топлива по NEDC – 4,9 л на 100 км.

Внутри Ti7 рассчитан на пятерых пассажиров и предлагает до 45 ниш для хранения. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличивается до 1880 литров. В базовой комплектации салон оборудован: центральным дисплеем 15,6 дюйма, цифровой приборкой на 12,3 дюйма, проекционным HUD на 26 дюймов, двумя экранами для климат-контроля и двумя 13-дюймовых планшетами для задних пассажиров. Среди опций – встроенный холодильник на 4,5 литра, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка и аудиосистема с 20 динамиками.

Топовая версия Ti7 включает расширенный комплекс ассистентов DiPilot 300 с лидаром на крыше, местом установки дрона и премиальными деталями вроде крупных колес и усиленными тормозами. Как отмечают в BYD, столь быстрый старт продаж и широкий интерес к моделям объясняется удачными сочетаниями внедорожных возможностей, большого электрозапаса и выгодных цен, которые заметно ниже, чем у многих аналогичных.

На зарубежных рынках все автомобили Fang Cheng Bao будут продаваться под брендом Denza. Ti7 (или Titanium 7) стал четвертым по счету автомобилем в линейке Fang Cheng Bao, присоединившись к Bao 5, Bao 8 и Bao 3.