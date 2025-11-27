Почему Ti7 стал хитом: электрозапас, внедорожные возможности и цена – секреты успеха

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

27 ноября 2025, 07:58

BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней

BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней

Почему Ti7 стал хитом: электрозапас, внедорожные возможности и цена – секреты успеха

BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней

В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.

В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.

Китайский рынок гибридных внедорожников пополнился новым рекордсменом: за 80 дней с момента старта продаж BYD Fang Cheng Bao Ti7 разошелся тиражом свыше 50 тысяч экземпляров. Такой результат вывел модель в лидеры по темпам реализации среди новых внедорожников с подключаемым модулем. Наблюдается растущий интерес покупателей к современным гибридным автомобилям со внедорожным характером и большим запасом хода.

Ti7 дебютировал в Китае в начале сентября 2025 года и сразу предложил четыре варианта исполнения. Базовая версия с задним приводом и запасом хода на 135 км оценена в 179 800 юаней (примерно 2 млн рублей), топовая полноприводная модификация с 190 км на электротяге стоит 219 800 юаней (около 2,4 млн рублей). Габариты автомобиля значительные: длина почти 5 метров, ширина - 1995 м, высота - 1865 м, колесная база достигает 2,92 м. Внедорожные возможности включают углы въезда и съезда 24 и 25 градусов соответственно, а также глубину преодолеваемого брода до 600 мм.

Техническая начинка Ti7 впечатляет: под капотом установлен гибридный комплекс с 1,5-литровым турбомотором мощностью 115 кВт (154 л.с.) и одним или двумя электродвигателями. Заднеприводные версии оснащены 200-киловаттным мотором (268 л.с.) и аккумуляторами на 26,6 или 35,6 кВт-ч, что обеспечивает до 200 км хода на электротяге по циклу CLTC. Полноприводные модификации включают передний электромотор на 160 кВт (215 л.с.) и используют батарею 35,6 кВт-ч, что позволяет проехать до 190 км без запуска ДВС. Совокупный запас хода с учетом бензобака достигает 1300 км, а разгон до 100 км/час в топовой версии занимает всего 4,5 секунды. Средний расход топлива по NEDC – 4,9 л на 100 км.

Внутри Ti7 рассчитан на пятерых пассажиров и предлагает до 45 ниш для хранения. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличивается до 1880 литров. В базовой комплектации салон оборудован: центральным дисплеем 15,6 дюйма, цифровой приборкой на 12,3 дюйма, проекционным HUD на 26 дюймов, двумя экранами для климат-контроля и двумя 13-дюймовых планшетами для задних пассажиров. Среди опций – встроенный холодильник на 4,5 литра, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка и аудиосистема с 20 динамиками.

Топовая версия Ti7 включает расширенный комплекс ассистентов DiPilot 300 с лидаром на крыше, местом установки дрона и премиальными деталями вроде крупных колес и усиленными тормозами. Как отмечают в BYD, столь быстрый старт продаж и широкий интерес к моделям объясняется удачными сочетаниями внедорожных возможностей, большого электрозапаса и выгодных цен, которые заметно ниже, чем у многих аналогичных.

На зарубежных рынках все автомобили Fang Cheng Bao будут продаваться под брендом Denza. Ti7 (или Titanium 7) стал четвертым по счету автомобилем в линейке Fang Cheng Bao, присоединившись к Bao 5, Bao 8 и Bao 3.

Упомянутые марки: BYD, Denza
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Денза

Похожие материалы Бид, Денза

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Ульяновск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться