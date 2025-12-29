BYD рвется в лидеры: кто теперь догоняет, а кто уже отстает?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

29 декабря 2025, 07:42

BYD готовит миллионный экспорт: китайский автогигант бросает вызов мировым рынкам

BYD готовит миллионный экспорт: китайский автогигант бросает вызов мировым рынкам

BYD рвется в лидеры: кто теперь догоняет, а кто уже отстает?

BYD готовит миллионный экспорт: китайский автогигант бросает вызов мировым рынкам

BYD нацелилась на рекордный экспорт в 2025 году. Компания удивляет темпами роста. Конкуренты явно нервничают. Подробности о планах и достижениях - в нашем материале.

BYD нацелилась на рекордный экспорт в 2025 году. Компания удивляет темпами роста. Конкуренты явно нервничают. Подробности о планах и достижениях - в нашем материале.

Китайская компания BYD всерьез намерена переписать правила игры на мировом автомобильном рынке. По информации abiznews, производитель электромобилей и гибридов поставил перед собой амбициозную задачу: к концу 2025 года отправить за рубеж миллион своих автомобилей. Судя по свежей статистике, BYD уверенно движется к этой цели, демонстрируя ошеломляющие темпы роста экспорта.

Только за ноябрь 2025 года компания вывела на внешние рынки 128 067 легковых машин. Это не просто рекорд - это взрывной рост на 313% по сравнению с прошлым годом и почти на 60% больше, чем месяцем ранее. За одиннадцать месяцев 2025 года общий объем экспорта BYD достиг 878 498 автомобилей, что более чем вдвое превышает показатели за весь 2024 год. Такие цифры заставляют конкурентов нервно поглядывать в сторону Шэньчжэня.

Несмотря на то, что Chery пока удерживает пальму первенства среди китайских экспортеров, отправив за границу 135 190 машин за ноябрь, BYD стремительно сокращает отставание. Компания уже прочно закрепилась на втором месте в ежемесячных рейтингах и явно не собирается останавливаться на достигнутом.

BYD активно расширяет свое присутствие на ключевых мировых рынках. В ноябре бренд стал лидером по продажам новых энергетических автомобилей сразу в нескольких странах: Бразилии, Турции, Италии, Испании, Венгрии и Хорватии. Кроме того, компания возглавила общий объем продаж среди всех брендов на рынках Сингапура. За одиннадцать месяцев 2025 года BYD показала впечатляющие результаты в сегменте электромобилей и гибридов в Бразилии, Турции, Испании и Италии, а также заняла лидирующие позиции в Сингапуре и Гонконге.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в 2025 году BYD обошла Tesla по количеству проданных автомобилей на одиннадцати ключевых рынках. В этот список вошли такие страны, как Великобритания, Германия, Италия, Испания, Австрия и Ирландия, а также Малайзия, Турция, Сингапур, Таиланд и, конечно, Китай. Это событие стало настоящим сигналом для всей отрасли: китайский автопром больше не просто догоняет, а уверенно опережает признанных лидеров.

К декабрю 2025 года автомобили BYD с новыми источниками энергии уже продавались в 119 странах и регионах мира. 18 декабря компания отметила еще одно достижение - выпуск 15-миллионного электромобиля, став первым автопроизводителем, которому удалось достичь такого результата в сегменте новых энергетических машин.

Если Вы не знали, BYD - один из крупнейших производителей электромобилей и гибридов в мире. Компания основана в 1995 году и начинала с производства аккумуляторов. Сегодня BYD выпускает не только легковые автомобили, но и автобусы, грузовики, а также занимается разработкой собственных батарей и электроники. Бренд активно инвестирует в инновации и уже несколько лет подряд входит в топ-3 мировых лидеров по продажам электромобилей.

Упомянутые марки: BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид

Похожие материалы Бид

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Республика Башкортостан Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться