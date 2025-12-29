BYD рвется в лидеры: кто теперь догоняет, а кто уже отстает?

29 декабря 2025, 07:42
BYD готовит миллионный экспорт: китайский автогигант бросает вызов мировым рынкам
BYD готовит миллионный экспорт: китайский автогигант бросает вызов мировым рынкам
BYD нацелилась на рекордный экспорт в 2025 году. Компания удивляет темпами роста. Конкуренты явно нервничают. Подробности о планах и достижениях - в нашем материале.
Китайская компания BYD всерьез намерена переписать правила игры на мировом автомобильном рынке. По информации abiznews, производитель электромобилей и гибридов поставил перед собой амбициозную задачу: к концу 2025 года отправить за рубеж миллион своих автомобилей. Судя по свежей статистике, BYD уверенно движется к этой цели, демонстрируя ошеломляющие темпы роста экспорта.
Только за ноябрь 2025 года компания вывела на внешние рынки 128 067 легковых машин. Это не просто рекорд - это взрывной рост на 313% по сравнению с прошлым годом и почти на 60% больше, чем месяцем ранее. За одиннадцать месяцев 2025 года общий объем экспорта BYD достиг 878 498 автомобилей, что более чем вдвое превышает показатели за весь 2024 год. Такие цифры заставляют конкурентов нервно поглядывать в сторону Шэньчжэня.
Несмотря на то, что Chery пока удерживает пальму первенства среди китайских экспортеров, отправив за границу 135 190 машин за ноябрь, BYD стремительно сокращает отставание. Компания уже прочно закрепилась на втором месте в ежемесячных рейтингах и явно не собирается останавливаться на достигнутом.
BYD активно расширяет свое присутствие на ключевых мировых рынках. В ноябре бренд стал лидером по продажам новых энергетических автомобилей сразу в нескольких странах: Бразилии, Турции, Италии, Испании, Венгрии и Хорватии. Кроме того, компания возглавила общий объем продаж среди всех брендов на рынках Сингапура. За одиннадцать месяцев 2025 года BYD показала впечатляющие результаты в сегменте электромобилей и гибридов в Бразилии, Турции, Испании и Италии, а также заняла лидирующие позиции в Сингапуре и Гонконге.
Особого внимания заслуживает тот факт, что в 2025 году BYD обошла Tesla по количеству проданных автомобилей на одиннадцати ключевых рынках. В этот список вошли такие страны, как Великобритания, Германия, Италия, Испания, Австрия и Ирландия, а также Малайзия, Турция, Сингапур, Таиланд и, конечно, Китай. Это событие стало настоящим сигналом для всей отрасли: китайский автопром больше не просто догоняет, а уверенно опережает признанных лидеров.
К декабрю 2025 года автомобили BYD с новыми источниками энергии уже продавались в 119 странах и регионах мира. 18 декабря компания отметила еще одно достижение - выпуск 15-миллионного электромобиля, став первым автопроизводителем, которому удалось достичь такого результата в сегменте новых энергетических машин.
Если Вы не знали, BYD - один из крупнейших производителей электромобилей и гибридов в мире. Компания основана в 1995 году и начинала с производства аккумуляторов. Сегодня BYD выпускает не только легковые автомобили, но и автобусы, грузовики, а также занимается разработкой собственных батарей и электроники. Бренд активно инвестирует в инновации и уже несколько лет подряд входит в топ-3 мировых лидеров по продажам электромобилей.
Похожие материалы Бид
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее
Похожие материалы Бид
-
29.12.2025, 12:30
Ford F-150 PowerBoost показал невероятную скорость в гонке с конкурентами на четверть мили
Четыре популярных пикапа сошлись в захватывающем заезде на четверть мили. Испытания включали старт с хода и проверку максимальной скорости. Ford F-150 PowerBoost удивил результатом. Кто оказался быстрее - интрига сохраняется до конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 12:18
Рендер BMW 5 Series 2027 удивил сходством с премиальной Skoda
В сети появился рендер обновленного BMW 5 Series 2027 модельного года. Его передняя часть вызвала споры из-за схожести с моделями Skoda. Ожидается, что серийная версия получит иной стиль и новые технологии. Подробности о будущих изменениях пока держатся в секрете. Автомобиль дебютирует не раньше 2026 года.Читать далее
-
29.12.2025, 12:11
Jeep Grand Cherokee Trackhawk с 1800 л.с.: ускорение и рекорды на дрэг-стрипе
Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2018 года получил серьезные доработки и теперь выдает 1800 л.с. Его динамика поражает даже опытных автолюбителей. Узнайте, насколько быстро этот внедорожник разгоняется на прямой. В материале - реальные замеры и впечатления от заезда.Читать далее
-
29.12.2025, 12:02
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
В 2026 году мировые автопроизводители удивят множеством премьер. Электромобили займут ключевые позиции. Но и классические моторы не сдадут позиций. Ожидаются интересные новинки от Audi, BMW, VW, Porsche и других. Какие модели появятся — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:33
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
В России началось производство электромобиля Атом. Открыта первая гигафабрика аккумуляторов. Зарядные станции появляются в новых регионах. Электротранспорт становится все доступнее. Как это повлияет на рынок — читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 11:01
В России к 2028 году появятся первые прототипы полностью автономных автомобилей
В ближайшие годы в России ожидаются серьезные перемены на дорогах. Власти готовят запуск новых технологий. Подробности о планах по внедрению беспилотников держатся в секрете. Не все эксперты верят в такие сроки.Читать далее
-
29.12.2025, 10:46
Все бывшие иностранные автозаводы в России заработают до лета 2026 года
В России готовят масштабный запуск простаивающих автозаводов. Власти обещают перезапустить все площадки к лету 2026 года. Подробности о новых владельцах и планах по увеличению производства. Как изменится рынок - читайте в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:29
В России стартовал выпуск новых грузовиков БАЗ 6х6 для экстремальных условий
В Шушарах началось производство отечественных грузовиков БАЗ 6х6. Мощности завода позволяют выпускать до 2000 машин в год. В 2026 году планируется собрать 600 автомобилей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
29.12.2025, 10:18
Avatr 12 выходит на российский рынок с футуристическим дизайном и премиум-комфортом
Avatr 12 уже в России. Электрокар поражает внешностью и оснащением. Внутри - атмосфера космического корабля. Технологии и комфорт на новом уровне. Чем еще удивит премиальный фастбек - в нашем обзоре.Читать далее
-
29.12.2025, 10:02
В России до сих пор ездят 3 миллиона советских машин и автобусов
В стране все еще зарегистрированы миллионы советских авто. Их доля в парке удивляет. Какие типы транспорта держатся дольше всех? Эксперты раскрыли неожиданные детали.Читать далее