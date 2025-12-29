BYD рвется в лидеры: кто теперь догоняет, а кто уже отстает?

BYD готовит миллионный экспорт: китайский автогигант бросает вызов мировым рынкам

BYD нацелилась на рекордный экспорт в 2025 году. Компания удивляет темпами роста. Конкуренты явно нервничают. Подробности о планах и достижениях - в нашем материале.

Китайская компания BYD всерьез намерена переписать правила игры на мировом автомобильном рынке. По информации abiznews, производитель электромобилей и гибридов поставил перед собой амбициозную задачу: к концу 2025 года отправить за рубеж миллион своих автомобилей. Судя по свежей статистике, BYD уверенно движется к этой цели, демонстрируя ошеломляющие темпы роста экспорта.

Только за ноябрь 2025 года компания вывела на внешние рынки 128 067 легковых машин. Это не просто рекорд - это взрывной рост на 313% по сравнению с прошлым годом и почти на 60% больше, чем месяцем ранее. За одиннадцать месяцев 2025 года общий объем экспорта BYD достиг 878 498 автомобилей, что более чем вдвое превышает показатели за весь 2024 год. Такие цифры заставляют конкурентов нервно поглядывать в сторону Шэньчжэня.

Несмотря на то, что Chery пока удерживает пальму первенства среди китайских экспортеров, отправив за границу 135 190 машин за ноябрь, BYD стремительно сокращает отставание. Компания уже прочно закрепилась на втором месте в ежемесячных рейтингах и явно не собирается останавливаться на достигнутом.

BYD активно расширяет свое присутствие на ключевых мировых рынках. В ноябре бренд стал лидером по продажам новых энергетических автомобилей сразу в нескольких странах: Бразилии, Турции, Италии, Испании, Венгрии и Хорватии. Кроме того, компания возглавила общий объем продаж среди всех брендов на рынках Сингапура. За одиннадцать месяцев 2025 года BYD показала впечатляющие результаты в сегменте электромобилей и гибридов в Бразилии, Турции, Испании и Италии, а также заняла лидирующие позиции в Сингапуре и Гонконге.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в 2025 году BYD обошла Tesla по количеству проданных автомобилей на одиннадцати ключевых рынках. В этот список вошли такие страны, как Великобритания, Германия, Италия, Испания, Австрия и Ирландия, а также Малайзия, Турция, Сингапур, Таиланд и, конечно, Китай. Это событие стало настоящим сигналом для всей отрасли: китайский автопром больше не просто догоняет, а уверенно опережает признанных лидеров.

К декабрю 2025 года автомобили BYD с новыми источниками энергии уже продавались в 119 странах и регионах мира. 18 декабря компания отметила еще одно достижение - выпуск 15-миллионного электромобиля, став первым автопроизводителем, которому удалось достичь такого результата в сегменте новых энергетических машин.

Если Вы не знали, BYD - один из крупнейших производителей электромобилей и гибридов в мире. Компания основана в 1995 году и начинала с производства аккумуляторов. Сегодня BYD выпускает не только легковые автомобили, но и автобусы, грузовики, а также занимается разработкой собственных батарей и электроники. Бренд активно инвестирует в инновации и уже несколько лет подряд входит в топ-3 мировых лидеров по продажам электромобилей.