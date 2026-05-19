BYD отложил запуск флагманского кроссовера из-за дефицита аккумуляторов

19 мая 2026, 12:46
BYD Great Tang: старт продаж сдвинулся из-за нехватки новых батарей
Флагманский кроссовер BYD Great Tang должен был выйти на рынок уже в мае, но планы изменились. Причина - острый дефицит аккумуляторов второго поколения, которые обещали рекордную дальность хода и быструю зарядку. Более 100 тысяч предзаказов уже оформлены, а заводы не справляются с выпуском нужных батарей. Что это значит для покупателей и почему ситуация может повлиять на рынок - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о переносе старта продаж BYD Great Tang стала неожиданной и важной: модель обещала стать одним из самых доступных и технологичных электрокроссоверов на рынке. Однако производитель столкнулся с проблемой, которая может затронуть не только покупателей, но и всю отрасль - нехваткой аккумуляторов нового поколения.
Как сообщает CarNewsChina, еще до официального релиза BYD Great Tang собрал более 100 тысяч предзаказов. Такой ажиотаж объясняется не только привлекательной ценой - от 250 000 до 320 000 юаней, что примерно соответствует 100-130 тысячам белорусских рублей, - но и техническими характеристиками. Кроссовер длиной 5,3 метра оснащен электрической установкой мощностью до 795 лошадиных сил и способен проехать до 950 километров на одной зарядке. Главной фишкой модели стали аккумуляторы Blade второго поколения с функцией сверхбыстрой зарядки.
Однако именно эти батареи и стали узким местом. Заводы BYD не успевают производить необходимое количество аккумуляторов, чтобы удовлетворить спрос. В результате старт продаж, который был намечен на май, перенесли на июнь. Для тех, кто уже оформил предзаказ, это означает дополнительные недели ожидания, а для рынка - риск потери интереса к одной из самых громких премьер года.
Ситуация с дефицитом батарей может стать тревожным сигналом для других производителей электромобилей. Если даже такой гигант, как BYD, сталкивается с подобными трудностями, остальным игрокам рынка придется пересмотреть свои планы по запуску новых моделей. В ближайшее время концерну предстоит срочно наращивать выпуск аккумуляторов, чтобы не упустить волну интереса и не разочаровать покупателей.
Пока же BYD Great Tang остается в статусе самой ожидаемой новинки, а его судьба напрямую зависит от того, насколько быстро удастся решить проблему с поставками батарей. Для российских покупателей это еще один повод внимательно следить за новостями и быть готовыми к неожиданным изменениям на рынке электромобилей.
