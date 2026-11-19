Китайский внедорожник без двух колес утащил 180-тонный Boeing 747 и не завалился на бок

На закрытом полигоне в Великобритании BYD проверила возможности Leopard 5 с тяжелым балластом. В финальном заезде у SUV сняли два колеса с правого борта. Внедорожник сдвинул с места Boeing 747 массой 180 тонн и протащил его на двух колесах.

На закрытом полигоне в Великобритании BYD проверила возможности Leopard 5 с тяжелым балластом. В финальном заезде у SUV сняли два колеса с правого борта. Внедорожник сдвинул с места Boeing 747 массой 180 тонн и протащил его на двух колесах.

На закрытом испытательном полигоне в Великобритании с правого борта Leopard 5 сняли два колеса и загрузили в салон 4,5 тонны балласта. Затем внедорожник жестко сцепили с самолетом. Машина сохранила устойчивое положение и сдвинула Boeing 747 массой 180 тонн. В испытании участвовал полностью укомплектованный Boeing 747-400, а сам внедорожник продавался на экспорт под названием Denza Bao 5; в Китае модель известна как FangChengBao Leopard 5. За три заезда автомобиль буксировал самолет сначала на четырех колесах, затем на трех, а в финале на двух колесах левого борта. Общая дистанция составила около 1600 м.

Перед этим инженеры провели менее экстремальный заезд: сняли одно колесо и положили в салон 2 тонны груза. Как поясняется в описании испытания, без балласта колеса крупного SUV проскальзывали бы на месте. Представители BYD опубликовали видео 18 ноября. Использовалась штатная силовая установка. Denza назвала заезд первой буксировкой Boeing 747 серийным автомобилем на электрической тяге и первым случаем буксировки самолета серийным автомобилем на двух колесах.

Буксировка самолета была не единственной особенностью испытания. Внедорожник двигался на двух колесах, а его кузов не завалился на бок. Так BYD повторила знаменитый «трюк» Volkswagen Touareg, добавив к нему необычный способ движения.

Что позволила конструкция Leopard 5

Испытывали максимальную модификацию FCB Leopard 5. Она оснащена гидравлической подвеской с общим подъемным усилием 9 тонн. Как поясняется в описании испытания, передняя и задняя оси модели физически не связаны: если передние колеса теряют сцепление, передать их мощность на заднюю ось нельзя. Поэтому снять колеса именно с задней оси и рассчитывать на тягу оставшихся передних было бы недостаточно.

Силовая установка DM-O это параллельную гибридную систему с 1,5-литровым ДВС и двумя электромоторами. Для экспортной версии указаны 544 л.с. и 760 Нм. У автомобиля для китайского рынка параметры другие: турбомотор развивает 194 л.с., передний электромотор 272 л.с., отдельный двигатель задней оси 388 л.с. Суммарная мощность этой версии достигает 687 л.с. Спецификация китайской модели также указывает на полный привод e-4WD с трансмиссией E-CVT, тяговую батарею BYD Blade с LFP-химией емкостью 31,8 или 47,8 кВт·ч и разгон до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость заявлена на уровне 180 км/ч. В характеристиках китайского Leopard 5 суммарная отдача указана как 505 кВт и 760 Н·м.

Паспортные цифры зависят от рынка. Разницу между мощностью гибрида и его налоговой версией разбирали на примере гибрида Tank 400 Hi4-T. У Leopard 5 экспортные и китайские характеристики также различаются.

Оснащение и продажи в Китае

На китайском рынке рамный FCB Leopard 5 появился в октябре 2023 года. За пределами Китая модель продается под именами Denza B5 и Denza Bao 5. В КНР цены составляют от 239,8 до 329,8 тысячи юаней, или 2,96-4,07 млн рублей. Для экспортной версии Bao 5 Ultimate, использованной в испытании, «Газета.Ru» приводит цену около 79 тысяч фунтов стерлингов.

Длина автомобиля составляет 4880 мм, ширина 1970 мм, высота 1920 мм. Межступичное расстояние равно 2800 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 220 мм, а версия с гидравлической подвеской может увеличить его до 310 мм. Заявленная глубина преодолеваемого брода достигает 790 мм. В спецификациях также указаны рамная конструкция, подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и сзади, угол въезда 35°.

В салоне установлены сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма и приборная панель на 12,3 дюйма. В дорогих исполнениях пассажиру спереди доступен отдельный 12,3-дюймовый монитор. Предусмотрен и проекционный дисплей диагональю 50 дюймов. Акустическую систему Devialet дополняют 18 динамиков, за работу активных ассистентов отвечает комплекс с сенсором LiDAR.

Покупателям в Китае доступны батареи емкостью 31,8 и 47,8 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу CLTC составляет 125-210 км. С января по октябрь 2026 года владельцами Leopard 5 в Китае стали 22,2 тысячи автомобилистов, на 49,2% меньше, чем за тот же период 2025-го. В России за 2026 год на учет поставили 89 таких машин, сообщили в компании «Автостат Инфо».