Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

16 июля 2026, 08:01

BYD нацелилась на мировой рекорд по продажам без выхода на рынок США

BYD нацелилась на мировой рекорд по продажам без выхода на рынок США

Гонка за первое место: сможет ли BYD обогнать Toyota за пять лет - прогноз и цифры

BYD нацелилась на мировой рекорд по продажам без выхода на рынок США

Китайская BYD бросила вызов мировым автогигантам: компания планирует стать лидером по продажам, не заходя на рынок США. Мало кто знает, что ставка делается на Европу и новые технологии. Какие последствия ждут отрасль и что это значит для российских автолюбителей - объясняем подробно.

Китайская BYD бросила вызов мировым автогигантам: компания планирует стать лидером по продажам, не заходя на рынок США. Мало кто знает, что ставка делается на Европу и новые технологии. Какие последствия ждут отрасль и что это значит для российских автолюбителей - объясняем подробно.

Для российских автомобилистов новость о том, что BYD может стать крупнейшим автопроизводителем мира, не выходя на рынок США, выглядит как сигнал о серьезных переменах в глобальной расстановке сил. Если раньше считалось, что без американского рынка невозможно занять первое место по продажам, то теперь китайский концерн демонстрирует обратное. Это может повлиять на доступность новых технологий и моделей в России, а также изменить структуру мирового автопрома.

Как сообщает Financial Times, руководитель международных операций BYD Стелла Ли заявила, что компания не планирует выходить на рынок США, а сосредоточится на Европе и других регионах. Такой подход объясняется не только регуляторными барьерами, но и стратегией развития: BYD делает ставку на органический рост и расширение присутствия там, где спрос на электромобили и гибриды растет наиболее активно.

Основатель BYD Ван Чуаньфу на ежегодном собрании акционеров в Шэньчжэне обозначил конкретные сроки: по его оценке, BYD сможет обойти Toyota примерно за пять лет. Ключевым фактором успеха должны стать аккумуляторы нового поколения, которые производит дочерняя компания BYD Electronic. Это направление уже приносит концерну значительную долю прибыли и позволяет предлагать конкурентоспособные решения для электромобилей.

Интересно, что в 2025 году Toyota реализовала 10,5 млн автомобилей по всему миру, сохранив лидерство, а BYD - 4,5 млн. Однако темпы роста BYD впечатляют: только за первое полугодие 2026 года продажи за пределами Китая увеличились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К концу 2026 года компания рассчитывает достичь 5,5 млн проданных машин, из которых 1,5 млн - на зарубежных рынках.

Эксперты отмечают, что успех BYD во многом связан с отказом от традиционного подхода: вместо попыток пробиться на сложный американский рынок, компания усиливает позиции в Европе, Азии и других регионах. Такой маневр позволяет минимизировать риски и быстрее наращивать объемы. В этом контексте стоит вспомнить, как китайская CATL недавно почти догнала Toyota по прибыли, что также стало неожиданностью для отрасли - подробнее об этом можно узнать в материале о влиянии китайских аккумуляторов на мировой рынок.

По данным Financial Times, Toyota сохраняет преимущество за счет сильных позиций в США и продолжающихся продаж автомобилей с ДВС, в то время как BYD пока не реализует легковые автомобили в Соединенных Штатах из-за сложных регуляторных и рыночных условий. Однако динамика продаж BYD за рубежом указывает на то, что мировой лидер может смениться даже без американского рынка. Для российских покупателей это означает, что в ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей и технологий, а также усиления конкуренции среди производителей. Важно отметить, что BYD активно инвестирует в развитие аккумуляторов и электроники, что может повлиять на стоимость и доступность электромобилей в России и других странах.

Упомянутые марки: BYD, Toyota
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