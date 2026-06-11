BYD обещает обогнать Toyota и стать первым в мире по продажам

BYD нацелился на мировой рекорд: как новые батареи меняют рынок авто

Китайский автогигант BYD заявил о планах стать лидером мирового авторынка, сместив Toyota с вершины. Компания делает ставку на уникальные батареи нового поколения, которые уже удивили экспертов. Почему это важно для российских водителей, какие перемены ждут рынок и что может помешать амбициозным планам - разбираемся в деталях.

Китайский автогигант BYD заявил о планах стать лидером мирового авторынка, сместив Toyota с вершины. Компания делает ставку на уникальные батареи нового поколения, которые уже удивили экспертов. Почему это важно для российских водителей, какие перемены ждут рынок и что может помешать амбициозным планам - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов новость о том, что BYD намерен стать крупнейшим автопроизводителем в мире, может показаться далеким событием, но на самом деле она напрямую влияет на будущее рынка и доступность современных технологий. Китайский бренд, который уже уверенно закрепился в сегменте электромобилей, теперь открыто бросает вызов Toyota, опираясь на собственные инновации в области аккумуляторов.

На ежегодном собрании акционеров в Шэньчжэне председатель совета директоров Ван Чуаньфу заявил, что именно второе поколение батарей Blade станет ключом к успеху BYD. Эти аккумуляторы способны восстанавливать заряд до 97% всего за девять минут - показатель, который пока недостижим для большинства конкурентов. Даже при температуре минус 30 градусов батарея заряжается с 20 до 97% за 12 минут. Уже сейчас такие батареи стоят на YangWang U7 и Denza Z9 GT, которые могут проехать более 1000 километров без подзарядки.

По данным Bloomberg, в 2025 году Toyota Group удерживала лидерство с результатом 11,32 млн проданных автомобилей, а BYD занимал шестое место с 4,6 млн. Чтобы догнать и перегнать японского гиганта, BYD потребуется ежегодно наращивать продажи минимум на миллион машин. Это задача не из легких, особенно на фоне замедления экономики Китая и падения спроса на внутреннем рынке - только в мае продажи BYD в Китае снизились на 29%.

В таких условиях компания вынуждена искать новые рынки. Эксперты считают, что Канада может стать одним из ключевых направлений для экспансии BYD. Впрочем, конкуренция на глобальном уровне только усиливается: Volkswagen, Hyundai-Kia, General Motors и Stellantis также не собираются сдавать позиции. Как пишет Российская Газета, BYD придется не только удерживать темпы роста, но и предлагать уникальные решения, чтобы заинтересовать покупателей за пределами Китая.

Интересно, что в премиальном сегменте китайские бренды уже начали теснить традиционных лидеров. Например, недавно Voyah занял первое место среди премиальных марок в России, что подтверждает растущий интерес к китайским технологиям и моделям - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как Voyah вышел вперед среди конкурентов.

Если BYD удастся реализовать свои планы, это может привести к заметному изменению баланса сил на мировом авторынке. Для российских покупателей это означает появление новых моделей с рекордным запасом хода и быстрыми зарядками, а также усиление конкуренции среди дилеров. Важно помнить, что успех BYD зависит не только от технологий, но и от способности адаптироваться к разным рынкам и быстро реагировать на изменения спроса. Судя по текущим тенденциям, ближайшие пять лет станут решающими для всей отрасли.