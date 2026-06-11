BYD обещает обогнать Toyota и стать первым в мире по продажам

11 июня 2026, 16:29
BYD нацелился на мировой рекорд: как новые батареи меняют рынок авто
BYD нацелился на мировой рекорд: как новые батареи меняют рынок авто
Китайский автогигант BYD заявил о планах стать лидером мирового авторынка, сместив Toyota с вершины. Компания делает ставку на уникальные батареи нового поколения, которые уже удивили экспертов. Почему это важно для российских водителей, какие перемены ждут рынок и что может помешать амбициозным планам - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новость о том, что BYD намерен стать крупнейшим автопроизводителем в мире, может показаться далеким событием, но на самом деле она напрямую влияет на будущее рынка и доступность современных технологий. Китайский бренд, который уже уверенно закрепился в сегменте электромобилей, теперь открыто бросает вызов Toyota, опираясь на собственные инновации в области аккумуляторов.
На ежегодном собрании акционеров в Шэньчжэне председатель совета директоров Ван Чуаньфу заявил, что именно второе поколение батарей Blade станет ключом к успеху BYD. Эти аккумуляторы способны восстанавливать заряд до 97% всего за девять минут - показатель, который пока недостижим для большинства конкурентов. Даже при температуре минус 30 градусов батарея заряжается с 20 до 97% за 12 минут. Уже сейчас такие батареи стоят на YangWang U7 и Denza Z9 GT, которые могут проехать более 1000 километров без подзарядки.
По данным Bloomberg, в 2025 году Toyota Group удерживала лидерство с результатом 11,32 млн проданных автомобилей, а BYD занимал шестое место с 4,6 млн. Чтобы догнать и перегнать японского гиганта, BYD потребуется ежегодно наращивать продажи минимум на миллион машин. Это задача не из легких, особенно на фоне замедления экономики Китая и падения спроса на внутреннем рынке - только в мае продажи BYD в Китае снизились на 29%.
В таких условиях компания вынуждена искать новые рынки. Эксперты считают, что Канада может стать одним из ключевых направлений для экспансии BYD. Впрочем, конкуренция на глобальном уровне только усиливается: Volkswagen, Hyundai-Kia, General Motors и Stellantis также не собираются сдавать позиции. Как пишет Российская Газета, BYD придется не только удерживать темпы роста, но и предлагать уникальные решения, чтобы заинтересовать покупателей за пределами Китая.
Интересно, что в премиальном сегменте китайские бренды уже начали теснить традиционных лидеров. Например, недавно Voyah занял первое место среди премиальных марок в России, что подтверждает растущий интерес к китайским технологиям и моделям - подробнее об этом можно узнать в материале о том, как Voyah вышел вперед среди конкурентов.
Если BYD удастся реализовать свои планы, это может привести к заметному изменению баланса сил на мировом авторынке. Для российских покупателей это означает появление новых моделей с рекордным запасом хода и быстрыми зарядками, а также усиление конкуренции среди дилеров. Важно помнить, что успех BYD зависит не только от технологий, но и от способности адаптироваться к разным рынкам и быстро реагировать на изменения спроса. Судя по текущим тенденциям, ближайшие пять лет станут решающими для всей отрасли.
Похожие материалы Бид
-
11.06.2026, 15:39
Почему машина влияет на успех в онлайн‑знакомствах и почему половина считает это показухой
Личный транспорт стал важным фактором при знакомстве. Женщины и мужчины по-разному оценивают его значимость. Исследования показывают новые тенденции в онлайн-знакомствах. Узнайте, как авто влияет на симпатию.Читать далее
-
11.06.2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.Читать далее
-
11.06.2026, 15:23
Владельцы авто массово отключают электронные помощники: недовольство растет
Многие автомобилисты неожиданно начали массово отказываться от современных электронных помощников и мультимедийных систем. Новое исследование показало, что уровень удовлетворенности водителей заметно снизился. Почему привычные технологии стали раздражать и что это значит для рынка - разбираемся, какие перемены ждут автолюбителей в ближайшие годы.Читать далее
-
11.06.2026, 15:06
Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе
Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего редуктора: около 20% машин уже ждут ремонта. Цены на детали и работы неприятно удивляют, а отсутствие гарантии только усугубляет ситуацию. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.06.2026, 14:49
АвтоВАЗ начал проверку дилера в Петербурге из-за продажи битой Lada Largus
АвтоВАЗ инициировал масштабную проверку после жалобы на продажу поврежденной Lada Largus под видом новой. Компания грозит дилеру серьезными санкциями, вплоть до лишения лицензии. Почему эта история может изменить подход к покупке новых авто и что важно знать каждому водителю - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.06.2026, 14:31
Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа
Мало кто знает, но оформить каско на некоторые автомобили в России становится все сложнее. Страховые компании ужесточили требования и теперь отказывают владельцам определенных моделей. Почему это происходит, какие машины попали в зону риска и что делать тем, кто не может получить полис - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как изменились правила и что важно учитывать при выборе авто.Читать далее
-
11.06.2026, 14:23
Audi Nuvolari: лимитированный гиперкар с 1001 л.с. и разгоном до 100 за 2,6 секунды
Audi официально анонсировала выпуск гиперкара Nuvolari, который удивит даже опытных автолюбителей. Модель ограничена 499 экземплярами, оснащена четырьмя моторами и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Почему эта новинка уже обсуждается среди экспертов и как она повлияет на рынок - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 13:53
Валдай 45 PRO: новая версия тягача с увеличенным запасом хода и улучшенной кабиной
В России стартовало производство обновленного магистрального тягача Валдай 45 PRO. Модель получила увеличенный запас хода, модернизированную кабину и расширенный набор электронных систем. Почему эти изменения важны для перевозчиков и что еще скрывает новинка - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие детали отличают PRO-версию от предшественника и как это скажется на работе в российских условиях.Читать далее
-
11.06.2026, 13:36
Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026
Мало кто знает, но в мае 2026 года россияне чаще всего брали в кредит подержанные Kia, Lada и Hyundai. Эксперты раскрыли, какие суммы и проценты сейчас актуальны, а также почему возраст и цена авто играют ключевую роль. Что изменилось на рынке и как это влияет на выбор - объясняем подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 13:21
Audi Q7 нового поколения: когда ждать в России и что влияет на цену
Audi Q7 нового поколения готовится выйти на российский рынок, но сроки и стоимость пока остаются под вопросом. Дилеры раскрыли, как быстро можно будет получить кроссовер, и объяснили, от чего зависит цена. Почему интерес к немецким авто снова растет - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Бид
-
11.06.2026, 15:39
Почему машина влияет на успех в онлайн‑знакомствах и почему половина считает это показухой
Личный транспорт стал важным фактором при знакомстве. Женщины и мужчины по-разному оценивают его значимость. Исследования показывают новые тенденции в онлайн-знакомствах. Узнайте, как авто влияет на симпатию.Читать далее
-
11.06.2026, 15:37
Lada Niva Legend 2026: новые детали, мотор 1.8 и кузов с защитой от коррозии
На Петербургском экономическом форуме показали обновленную Lada Niva Legend с новым двигателем, улучшенной трансмиссией и доработанным кузовом. Модель обещает стать заметно практичнее и долговечнее, а интерес к ней подогревает интрига с ценой.Читать далее
-
11.06.2026, 15:23
Владельцы авто массово отключают электронные помощники: недовольство растет
Многие автомобилисты неожиданно начали массово отказываться от современных электронных помощников и мультимедийных систем. Новое исследование показало, что уровень удовлетворенности водителей заметно снизился. Почему привычные технологии стали раздражать и что это значит для рынка - разбираемся, какие перемены ждут автолюбителей в ближайшие годы.Читать далее
-
11.06.2026, 15:06
Каждый пятый Zeekr 9X в России оказался с трещинами в заднем редукторе
Владельцы Zeekr 9X в России столкнулись с массовыми поломками заднего редуктора: около 20% машин уже ждут ремонта. Цены на детали и работы неприятно удивляют, а отсутствие гарантии только усугубляет ситуацию. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.06.2026, 14:49
АвтоВАЗ начал проверку дилера в Петербурге из-за продажи битой Lada Largus
АвтоВАЗ инициировал масштабную проверку после жалобы на продажу поврежденной Lada Largus под видом новой. Компания грозит дилеру серьезными санкциями, вплоть до лишения лицензии. Почему эта история может изменить подход к покупке новых авто и что важно знать каждому водителю - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.06.2026, 14:31
Какие авто в России не страхуют по каско: список моделей и причины отказа
Мало кто знает, но оформить каско на некоторые автомобили в России становится все сложнее. Страховые компании ужесточили требования и теперь отказывают владельцам определенных моделей. Почему это происходит, какие машины попали в зону риска и что делать тем, кто не может получить полис - разбираемся в деталях. Эксперты объяснили, как изменились правила и что важно учитывать при выборе авто.Читать далее
-
11.06.2026, 14:23
Audi Nuvolari: лимитированный гиперкар с 1001 л.с. и разгоном до 100 за 2,6 секунды
Audi официально анонсировала выпуск гиперкара Nuvolari, который удивит даже опытных автолюбителей. Модель ограничена 499 экземплярами, оснащена четырьмя моторами и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,6 секунды. Почему эта новинка уже обсуждается среди экспертов и как она повлияет на рынок - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 13:53
Валдай 45 PRO: новая версия тягача с увеличенным запасом хода и улучшенной кабиной
В России стартовало производство обновленного магистрального тягача Валдай 45 PRO. Модель получила увеличенный запас хода, модернизированную кабину и расширенный набор электронных систем. Почему эти изменения важны для перевозчиков и что еще скрывает новинка - разбираемся подробно. Мало кто знает, какие детали отличают PRO-версию от предшественника и как это скажется на работе в российских условиях.Читать далее
-
11.06.2026, 13:36
Kia, Lada и Hyundai стали лидерами по автокредитам на вторичном рынке в мае 2026
Мало кто знает, но в мае 2026 года россияне чаще всего брали в кредит подержанные Kia, Lada и Hyundai. Эксперты раскрыли, какие суммы и проценты сейчас актуальны, а также почему возраст и цена авто играют ключевую роль. Что изменилось на рынке и как это влияет на выбор - объясняем подробно.Читать далее
-
11.06.2026, 13:21
Audi Q7 нового поколения: когда ждать в России и что влияет на цену
Audi Q7 нового поколения готовится выйти на российский рынок, но сроки и стоимость пока остаются под вопросом. Дилеры раскрыли, как быстро можно будет получить кроссовер, и объяснили, от чего зависит цена. Почему интерес к немецким авто снова растет - разбираемся в деталях.Читать далее