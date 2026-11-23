Почему покупатели оплатили BYD еще в сентябре, а машин до сих пор нет

Завод в Джизаке отчитался о полной мощности, но не назвал выпуск Yuan Up и количество выданных машин. Ранее BYD закладывал 25 тысяч таких автомобилей в годовой план. Покупатели электрической версии ждали без определенной даты поставки.

В заявлении от 6 ноября BYD Central Asia сообщила, что автомобили уже находятся в Узбекистане и ждут оформления по требованиям закона. Срок передачи компания не назвала и отдельно уточнила: заявление не создает новых обязательств по датам выдачи.

Покупателей, внесших всю сумму или плативших по графику, попросили сообщать в контакт-центр о неофициальных требованиях доплатить за ускоренную выдачу. Для покупателя, который рассчитался за машину еще в сентябре, такая оговорка в официальном обращении звучит особенно примечательно.

Десять дней спустя, 17 ноября, BYD Uzbekistan Factory объявила о полной производственной и поставочной мощности по Yuan Up и извинилась за задержки. В сообщении Retail Eurasia отмечалось, что спрос на электрическую версию превысил предложение. Ее поставляли из Китая, тогда как гибридный Yuan Up DM-i уже выпускался на узбекском предприятии. Заказы на электромобиль принимали с ожиданием до 90 дней; BYD сообщила, что поставки стабилизировались.

Объявление о полной мощности не сопровождалось отдельным показателем выпуска Yuan Up или числом автомобилей, переданных клиентам. Первая очередь завода в Джизакской области рассчитана на производство до 50 тысяч машин в год. Темп работы предприятия составляет около 12 автомобилей в час и примерно 100 в день.

Отчет о мощности сам по себе не отвечает на вопрос владельца: когда можно забрать оплаченную машину. В другом материале о рынке Узбекистана разбиралась обратная сторона товарных запасов: склад готовых машин UzAuto. Здесь проблема иная: сроки передачи Yuan Up не появились даже после заявления завода.

К плану выпуска модель пришла с конкретными цифрами. В феврале глава «Узавтосаноата» Улугбек Розукулов на видеоселекторе с участием президента оценил потенциал продаж Yuan Up в Узбекистане в 25 тысяч машин и заявил о начале производства в Джизаке в том году. В марте гендиректор BYD Uzbekistan Factory Азизбек Мухитдинов назвал годовой план завода: 40 тысяч автомобилей, из них 25 тысяч Yuan Up. Электрическую версию к концу года собирались выпускать по полному циклу.

Локализация компонентов шла поэтапно. В 2026 году завод планировал освоить 38 видов компонентов для Yuan Up на первом этапе; для модели заявлялись проекты по локализации еще примерно 70 компонентов.

Электрический Yuan Up к концу октября у официальных дилеров было не купить. Машины предлагали под заказ с ожиданием около трех месяцев, а дату поставки сдвигали. За весь 2025 год в Узбекистане продали больше 6 тысяч электрических Yuan Up; очереди за ними тогда не было.

В марте BYD начал продавать гибридный Yuan Up DM-i. В тот же период электрические версии стали поступать дилерам медленнее, а интерес к электромобилям вырос. На части заправок АИ-95 подорожал с 13,5 тысячи до 21 тысячи сумов за литр. Гибрид DM-i стоимостью 266,7 млн сумов оставался в салонах, тогда как покупателю электрической версии приходилось ждать без точной даты.

В материале Yuan Up фигурирует в электрическом и гибридном исполнениях. Полный цикл производства к концу года планировали именно для электрической версии, но в ноябрьском сообщении о полной мощности слово «электрический» не появилось.

С января по сентябрь 2026 года завод в Джизаке выпустил 26 706 автомобилей, почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил Kursiv Media. Этот показатель относится ко всему предприятию. Сколько из выпущенных машин составляли электрические Yuan Up, компания не указала; срок выдачи таких автомобилей покупателям также не назвала.