Кей-кары снова в центре внимания: BYD выходит на японский рынок, а США обсуждают локализацию

BYD объявила о выпуске нового кей-кара Racco для Японии и обсуждении производства в США

Кей-кары — это миниатюрные автомобили, которые стали символом японских дорог. В 2026 году BYD планирует представить свой вариант для Японии. В США обсуждают возможность локального производства таких машин. Почему эти компактные авто вызывают столько интереса у мировых автогигантов?

Если вы еще не сталкивались с термином «кей-кар», стоит знать категорию: это самая компактная легковая машина на дорогах Японии. Подобные машины появились еще в 1949 году и с тех пор стали важной частью японского автопрома. Практически все крупные бренды стремятся занять свою нишу на внешнем рынке и завоевать популярность мини-авто среди японцев.

В последние годы интерес к кей-карам не только не угасает, но и набирает обороты. Причина проста: в плотной городской застройке и высоких ценах на топливо компактные автомобили становятся все более востребованными. Они экономичны, удобны для парковки и часто обходятся дешевле в обслуживании. Именно поэтому мировые производители продолжают искать способы выхода в этом сегменте.

Как сообщает autoevolution, китайская компания BYD официально объявила о планах начать производство собственных кей-каров под названием Racco для японского рынка. Старт продаж намечен на 2026 год. Это решение стало неожиданностью для многих экспертов, ведь до сих пор BYD фокусировался в основном на электромобилях среднего и крупного класса, а также на экспортных поставках в Европу и другие регионы.

Однако японский рынок кей-каров остается одним из самых привлекательных в мире. Здесь есть налоговые и страховые льготы для владельцев таких машин, а спрос стабильно высок. BYD рассчитывает, что их новый Racco сможет конкурировать с признанными лидерами сегмента и привлечь внимание молодых покупателей, ценящих стиль, экономичность и современные технологии.

Интересно, что на фоне новостей из Японии в США также разгорелась дискуссия о перспективах производства кейкаров на американской территории. Дональд Трамп высказал мнение, что такие автомобили можно было бы использовать в качестве альтернативы для американских городов, где проблема пробок и нехватки парковочных мест стоит особенно остро. Он предложил автопроизводителям рассмотреть возможность локализации выпуска компактных машин, чтобы снизить зависимость от импорта и поддержать национальное производство.

Пока не известно, что серьезные американские компании отнеслись к этой идее, ведь в США традиционно отдают предпочтение более крупным автомобилям. Однако мировая тенденция на компактность и экологичность может изменить привычные представления о том, каким должен быть городской транспорт будущего.

Таким образом, кей-кары снова оказываются в центре внимания мирового автопрома. Китайский BYD делает установку на Японию, а в США обсуждают возможность демонстрации мини-авто. В ближайшие годы мы, вероятно, увидим новые интересные проекты и, возможно, станем свидетелями настоящей революции в сегменте китайских автомобилей.