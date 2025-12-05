Кей-кары снова в центре внимания: BYD выходит на японский рынок, а США обсуждают локализацию

5 декабря 2025, 06:22
BYD объявила о выпуске нового кей-кара Racco для Японии и обсуждении производства в США
BYD объявила о выпуске нового кей-кара Racco для Японии и обсуждении производства в США
Кей-кары — это миниатюрные автомобили, которые стали символом японских дорог. В 2026 году BYD планирует представить свой вариант для Японии. В США обсуждают возможность локального производства таких машин. Почему эти компактные авто вызывают столько интереса у мировых автогигантов?
Если вы еще не сталкивались с термином «кей-кар», стоит знать категорию: это самая компактная легковая машина на дорогах Японии. Подобные машины появились еще в 1949 году и с тех пор стали важной частью японского автопрома. Практически все крупные бренды стремятся занять свою нишу на внешнем рынке и завоевать популярность мини-авто среди японцев.
В последние годы интерес к кей-карам не только не угасает, но и набирает обороты. Причина проста: в плотной городской застройке и высоких ценах на топливо компактные автомобили становятся все более востребованными. Они экономичны, удобны для парковки и часто обходятся дешевле в обслуживании. Именно поэтому мировые производители продолжают искать способы выхода в этом сегменте.
Как сообщает autoevolution, китайская компания BYD официально объявила о планах начать производство собственных кей-каров под названием Racco для японского рынка. Старт продаж намечен на 2026 год. Это решение стало неожиданностью для многих экспертов, ведь до сих пор BYD фокусировался в основном на электромобилях среднего и крупного класса, а также на экспортных поставках в Европу и другие регионы.
Однако японский рынок кей-каров остается одним из самых привлекательных в мире. Здесь есть налоговые и страховые льготы для владельцев таких машин, а спрос стабильно высок. BYD рассчитывает, что их новый Racco сможет конкурировать с признанными лидерами сегмента и привлечь внимание молодых покупателей, ценящих стиль, экономичность и современные технологии.
Интересно, что на фоне новостей из Японии в США также разгорелась дискуссия о перспективах производства кейкаров на американской территории. Дональд Трамп высказал мнение, что такие автомобили можно было бы использовать в качестве альтернативы для американских городов, где проблема пробок и нехватки парковочных мест стоит особенно остро. Он предложил автопроизводителям рассмотреть возможность локализации выпуска компактных машин, чтобы снизить зависимость от импорта и поддержать национальное производство.
Пока не известно, что серьезные американские компании отнеслись к этой идее, ведь в США традиционно отдают предпочтение более крупным автомобилям. Однако мировая тенденция на компактность и экологичность может изменить привычные представления о том, каким должен быть городской транспорт будущего.
Таким образом, кей-кары снова оказываются в центре внимания мирового автопрома. Китайский BYD делает установку на Японию, а в США обсуждают возможность демонстрации мини-авто. В ближайшие годы мы, вероятно, увидим новые интересные проекты и, возможно, станем свидетелями настоящей революции в сегменте китайских автомобилей.
Похожие материалы Бид
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 13:56
Экстремальный Jaguar Type 00 удивил Лондон и доказал свою реальную управляемость
Jaguar Type 00 снова оказался в центре внимания. Концепт-кар заметили на улицах Лондона. Его внешний вид вызывает споры уже год. Многие не верили, что он способен ездить. Теперь скептики остались без аргументов. Что скрывает этот загадочный автомобиль — читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
Похожие материалы Бид
-
06.12.2025, 17:59
Mercedes-Maybach S-Class 2027: обновленный салон и цифровые технологии в деталях
Mercedes готовит рестайлинг Maybach S-Class 2027 года. Модель получит свежий цифровой интерьер и сохранит мощные двигатели V8 и V12. Внешность и салон обещают новые решения. Ожидается появление гибридной версии. Подробности о премьере пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 17:47
Рендер нового Hyundai Santa Fe 2027 удивил необычным дизайном и вызвал споры
Hyundai Santa Fe 2027 в необычном исполнении вызвал бурю эмоций. Дизайн разделил автолюбителей на два лагеря. Одни считают его свежим, другие — спорным. Визуальные изменения не оставили равнодушными никого. Оцените сами, насколько удачен этот эксперимент.Читать далее
-
06.12.2025, 17:13
BMW готовит обновленную 5 Series 2027 года с необычным дизайном передней части
BMW готовит к выпуску 5 Series 2027 года с необычным экстерьером. Новая решетка радиатора и оригинальные ДХО вызвали споры среди поклонников марки. Дизайн модели заметно отличается от предыдущих поколений. Мнения автолюбителей разделились, а обсуждения не утихают.Читать далее
-
06.12.2025, 17:06
Яркий Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне от Larte Design удивил фанатов
Larte Design снова удивляет автолюбителей необычным проектом. На этот раз в центре внимания оказался Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe в розовом карбоне. Дизайн автомобиля поражает воображение и вызывает бурю эмоций. Узнайте, чем еще удивил этот проект и почему он стал предметом обсуждения.Читать далее
-
06.12.2025, 16:32
Mercedes готовит компактный внедорожник Baby G-Class с электрической начинкой
Mercedes разрабатывает компактный внедорожник в стиле G-Class. Ожидается электрическая версия, но возможны и гибридные или бензиновые модификации. Дебют новинки намечен на 2027-2028 годы. Подробности о платформе и дизайне пока держатся в секрете.Читать далее
-
06.12.2025, 15:33
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe получили необычный тюнинг и снова удивили автолюбителей
BMW X6 и Mercedes GLE Coupe часто называют самыми некрасивыми кроссоверами. Однако их популярность только растет. Теперь эти модели получили свежий тюнинг. Как изменился их внешний вид? Почему они продолжают привлекать внимание? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 14:56
TopCar превратил Mercedes-AMG G 63 в агрессивный внедорожник с карбоновым обвесом
TopCar Design кардинально изменил Mercedes-AMG G 63. Внедорожник получил агрессивный облик и множество новых деталей. Использованы карбоновые элементы и уникальные решения. Внутри осталась классика, а вот снаружи – настоящий шоу-стоппер. Что еще скрывает этот проект?Читать далее
-
06.12.2025, 13:56
Экстремальный Jaguar Type 00 удивил Лондон и доказал свою реальную управляемость
Jaguar Type 00 снова оказался в центре внимания. Концепт-кар заметили на улицах Лондона. Его внешний вид вызывает споры уже год. Многие не верили, что он способен ездить. Теперь скептики остались без аргументов. Что скрывает этот загадочный автомобиль — читайте далее.Читать далее
-
06.12.2025, 13:37
Новый дом на колесах Park Tiny 34FT сочетает стиль, комфорт и функциональность
Взрослея, мы понимаем: внешность не главное, но привлекательный вид всегда важен. Новый дом на колесах Park Tiny 34FT доказывает, что стиль и практичность могут идти рука об руку. Чем он отличается от других и почему вызывает интерес у автолюбителей? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 11:33
«ХИЩНИК 29014А»: японское сердце, советская выносливость и до трех спальных мест
Вездеход ХИЩНИК 29014А удивляет сочетанием дизельных моторов и мостов ГАЗ-66. Модель создана для сложнейших условий. Внутри — теплый салон и трансформируемые спальные места. Подвеска и шины рассчитаны на болота и снег. Оборудование впечатляет даже опытных водителей.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве