Пока Volkswagen сокращает, BYD набирает: кто сегодня двигает автоиндустрию вперёд?

28 июля 2026, 08:26
BYD открывает 9000 вакансий на фоне массовых сокращений в немецком автопроме
BYD открывает 9000 вакансий на фоне массовых сокращений в немецком автопроме
Китайские автогиганты продолжают удивлять: пока Volkswagen и Mercedes сокращают персонал, BYD запускает масштабный набор сотрудников. Мало кто знает, что речь идет о тысячах новых рабочих мест. Что это значит для рынка и какие перемены ждут отрасль - объяснил эксперт.
Для российских автолюбителей и специалистов новость о том, что BYD объявил о наборе более 9000 сотрудников на свои заводы, может стать сигналом к переосмыслению глобальных тенденций в автопроме. Пока привычные европейские бренды вынуждены сокращать штаты и пересматривать стратегии, китайские компании уверенно расширяют производство и укрепляют позиции на мировом рынке. Это не просто кадровая перестановка - речь идет о смене баланса сил в отрасли, что напрямую влияет на доступность новых технологий и автомобилей для конечного потребителя.
Как сообщает CarNewsChina, BYD начал масштабную кампанию по найму персонала в особой экономической зоне Шэньшань. Вакансии открыты на предприятиях по выпуску комплектующих E-Bao и автомобилей Xiaomi, причем набор идет на все уровни - от рабочих до управленцев. Такой шаг выглядит особенно контрастно на фоне новостей о сокращениях в Volkswagen и Mercedes, где компании вынуждены оптимизировать расходы из-за снижения спроса и растущей конкуренции.
Эксперты отмечают, что расширение BYD связано с устойчивым ростом международного спроса на китайские автомобили. В 2025 году зарубежные продажи легковых и коммерческих моделей BYD достигли 1,05 миллиона единиц - это на 145% больше, чем годом ранее. Уже в первой половине 2026 года компания реализовала за рубежом около 789 400 автомобилей, что на 70% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Годовая цель BYD - 1,5 миллиона экспортированных машин, и судя по динамике, она вполне достижима.
Пока немецкие автогиганты ищут выход из сложной ситуации, китайские производители не только наращивают объемы, но и активно инвестируют в создание новых рабочих мест. Это позволяет им быстрее реагировать на изменения рынка и предлагать более современные решения. Как отмечают аналитики, подобная стратегия может стать примером для других игроков отрасли, особенно на фоне глобальных изменений в структуре спроса и предложения.
Интересно, что на фоне этих событий многие западные бренды пересматривают свои прогнозы и стратегии. Например, Audi уже снизила ожидаемую выручку на 2026 год, что связано с переменами на китайском рынке. Подробнее о том, как падение спроса в Китае влияет на немецких автопроизводителей, можно узнать в материале о пересмотре прогнозов Audi.
Для понимания масштабов происходящего стоит добавить несколько фактов. BYD - один из крупнейших автоконцернов КНР, который за последние годы стал мировым лидером по производству электромобилей. Компания активно инвестирует в новые технологии и расширяет географию поставок, что позволяет ей конкурировать с ведущими мировыми брендами. Массовый набор сотрудников в Китае может указывать на долгосрочные планы по увеличению производства и укреплению позиций на глобальном рынке. Для российских покупателей это означает, что в ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей и технологий, а также усиления конкуренции среди автопроизводителей.
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