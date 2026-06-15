Больше ни одной трагедии на парковке: автомобиль сам предупредит, если под ним спрятался котик или ежик

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июня 2026, 13:06

BYD патентует систему для обнаружения животных под автомобилем

BYD патентует систему для обнаружения животных под автомобилем

Больше ни одной трагедии на парковке: автомобиль сам предупредит, если под ним спрятался котик или ежик

BYD патентует систему для обнаружения животных под автомобилем

Китайская компания BYD разработала уникальную систему, способную выявлять животных под автомобилем до начала движения. Это решение может предотвратить неприятные инциденты на парковках и сэкономить нервы владельцам авто. Почему именно сейчас такие технологии становятся особенно актуальными, и как они работают на практике - разбираемся в деталях.

Китайская компания BYD разработала уникальную систему, способную выявлять животных под автомобилем до начала движения. Это решение может предотвратить неприятные инциденты на парковках и сэкономить нервы владельцам авто. Почему именно сейчас такие технологии становятся особенно актуальными, и как они работают на практике - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов новость о патенте BYD на систему обнаружения животных под машиной может стать настоящим прорывом в вопросах безопасности и заботы о братьях наших меньших. В условиях, когда дворы и стоянки часто становятся убежищем для кошек, ежей и других мелких животных, подобная технология способна предотвратить трагедии, которые, к сожалению, случаются регулярно.

Суть разработки BYD заключается в том, что автомобиль оснащается интеллектуальной системой, которая сканирует пространство под днищем. При первом запуске фиксируется эталонное изображение, а при последующих включениях система сравнивает текущую картину с исходной. Искусственный интеллект анализирует изменения рельефа и определяет, что именно появилось под машиной: живое существо, мусор или просто неровность почвы. Если алгоритм распознает животное, водитель получает четкое предупреждение на приборной панели.

Это позволяет вовремя остановиться, выйти из машины и убедиться, что под днищем нет никого, кто мог бы пострадать. Такой подход не только защищает животных, но и избавляет владельцев авто от неприятных последствий, связанных с повреждением техники или моральной ответственностью. Важно, что система не реагирует на случайные предметы, а именно выделяет живые объекты, что минимизирует ложные срабатывания.

Пока BYD ограничился только патентом, и о массовом внедрении технологии речи не идет. Однако тенденция очевидна: производители все чаще задумываются о комплексной безопасности, включая защиту окружающей среды и животных. Подобные инициативы могут стать стандартом для новых моделей, особенно на фоне растущего интереса к экологическим вопросам и гуманному отношению к животным. Кстати, вопросы безопасности и ответственности автопроизводителей становятся все более актуальными - например, недавно обсуждалась ситуация, когда дилер продавал поврежденный автомобиль под видом нового, что вызвало масштабную проверку (подробности в материале).

Для справки: в России ежегодно фиксируются десятки случаев, когда животные гибнут под колесами припаркованных автомобилей. Внедрение подобных систем может существенно снизить эти цифры. Кроме того, технология BYD может стать примером для других производителей, которые стремятся повысить уровень безопасности и доверия к своим продуктам. Если исходить из представленной информации, патент BYD - это не просто очередная инновация, а шаг к более ответственному и внимательному отношению к окружающему миру.

Упомянутые марки: BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид

Похожие материалы Бид

Флагманский кроссовер Lynk & Co 900 выходит в Россию под новым брендом Nordcross
Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тульская область Калининград Республика Башкортостан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться