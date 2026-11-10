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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

10 ноября 2026, 12:18

Золото, нефрит и зарядка за 5 минут: BYD показала убийцу Rolls-Royce

Золото, нефрит и зарядка за 5 минут: BYD показала убийцу Rolls-Royce

Заменит ли Bentley и Maybach новый BYD за 25 млн рублей? Все фишки суперседана Altior

Золото, нефрит и зарядка за 5 минут: BYD показала убийцу Rolls-Royce

BYD раскрыла в Абу-Даби седан Yangwang Altior: по заявлению компании, он проезжает более 1 тыс. км по циклу CLTC, а зарядка с 10 до 70% занимает около пяти минут. Разбираемся, насколько показательны эти цифры и сколько просят за особую версию.

BYD раскрыла в Абу-Даби седан Yangwang Altior: по заявлению компании, он проезжает более 1 тыс. км по циклу CLTC, а зарядка с 10 до 70% занимает около пяти минут. Разбираемся, насколько показательны эти цифры и сколько просят за особую версию.

Пять минут, по данным BYD, нужны Yangwang Altior, чтобы зарядить батарею с 10 до 70%. Китайская компания назвала этот показатель на международной презентации седана в Абу-Даби. Полные технические характеристики модели пока не раскрыты. BYD представила Altior как флагман люксового бренда Yangwang и назвала его «высшим выражением мощности».

Altior рассчитан на состоятельных клиентов. Среди его соперников компания называет Rolls-Royce и Bentley, а также Mercedes-Maybach. Разработка заняла три года. По словам генерального директора отдела продаж Yangwang Ху Сяоцина, переднюю часть автомобиля пересматривали около ста раз.

Золото, нефрит и зарядка за 5 минут: BYD показала убийцу Rolls-Royce
Фото: BYD

Крупный кузов и золотая эмблема

Длина седана составляет 5600 мм, ширина равна 2030 мм. Высота достигает 1590 мм, колесная база составляет 3500 мм. По длине Altior превосходит Rolls-Royce Ghost на 201 мм. Электрическая архитектура BYD e4 включает четыре независимо управляемых мотора, по одному на каждое колесо. Система корректирует распределение тяги более 100 раз в секунду.

Решетка радиатора состоит из 137 элементов с драгоценными камнями, но BYD не уточнила, какими именно. Переднюю эмблему сделали из чистого 24-каратного золота. К другим особенностям кузова относятся двухцветная окраска и удлиненная С-образная стойка. Вдоль боковин проходит вручную расписанная декоративная линия длиной 4,8 м.

Колесные диски получили свободно вращающиеся центральные колпаки. При движении логотип Yangwang должен оставаться вертикальным.

Золото, нефрит и зарядка за 5 минут: BYD показала убийцу Rolls-Royce
Фото: BYD

Оснащение заднего ряда и электроника

Салон отделан натуральной кожей, коврики сделаны из овечьей шерсти. На центральной консоли установлены поворотные регуляторы с алмазной огранкой и 60 гранями. За звук отвечает система Dynaudio Platinum Evidence с 39 динамиками. Четырехместная кабина ориентирована на пассажиров второго ряда. В отделке использованы дерево и шелк, а акцентом стал хотанский нефрит. По данным Fakti, в интерьере есть 48 декоративных элементов, распределенных по 11 зонам.

Для задних пассажиров предусмотрены потолочный экран диагональю 21,4 дюйма и два холодильника по 5,5 л с независимой регулировкой температуры. На центральном столике разместили складную рабочую поверхность, рядом находится отсек для бокалов с электроприводом. В дверях предусмотрены держатели для зонтов. Передние двери открываются на 80 градусов, задние на 90. Объем багажника составляет 532 л.

Переднее пассажирское кресло складывается нажатием кнопки. Так пассажиру справа открывается обзор вперед. Задние сиденья раскладываются горизонтально, оснащены массажем и выдвижными подставками для ног. Электрические шторки закрывают салон от посторонних взглядов. Задние двери открываются против хода движения. BYD также планирует выпустить пятиместную модификацию.

Заявленный запас хода превышает 1 тыс. км по китайскому циклу CLTC. Для более строгого WLTP в исходных данных приводится ориентир около 800-820 км. Напрямую сравнивать CLTC и WLTP не стоит: китайский цикл обычно обеспечивает более высокий результат. BYD заявляет о высоковольтной архитектуре примерно на 1 тыс. В и батарее Blade второго поколения. По данным BusinessDay, максимальная мощность зарядки достигает 1500 кВт. Зарядка с 10 до 70% занимает пять минут, а с 10 до 97% девять минут. Это показатели производителя, полные характеристики Altior пока не опубликованы.

Навигационная помощь NOA работает по маршруту от точки до точки: водителю достаточно задать конечную точку. Комплекс электронных помощников называется God's Eye. На крыше установлен лидар.

Подвеска DiSus использует камеры, чтобы заранее оценивать дорогу и подстраиваться перед неровностями. По заявлению BYD, система реагирует за миллисекунды, сглаживает удары и уменьшает крены кузова. Электронная архитектура построена на собственном процессоре BYD Xuanji A3. Ранее компания анонсировала трехчиповую конфигурацию с общей вычислительной мощностью более 2100 TOPS.

Среди заявленных функций есть движение на высокой скорости при проколе шины. Система также удерживает автомобиль на поверхности при случайном попадании в воду. Предусмотрены танковый разворот и движение боком.

Цена и ограниченная серия

Предзаказ оформляется с задатком 300 тыс. юаней. Предварительная цена составляет 2,08 млн юаней, около 25,7 млн рублей по курсу на 10 ноября 2026 года. Эта сумма указана для версии Bespoke Shanhe Dingyun Limited Edition с коричнево-золотым кузовом и коричнево-белым салоном. Всего выпустят 399 таких машин для всего мира. В публикациях Car and Driver стоимость китайского предварительного заказа оценивается примерно в 311 540 долларов. Поставки ограниченной версии китайским клиентам ожидаются во втором квартале 2027 года.

Для сравнения, Rolls-Royce Ghost в Китае стоит 5,03 млн юаней, а Mercedes-Maybach S-Class от 1,398 млн юаней. Российский тест Senat 900 посвящен седану в другой ценовой нише. Autonews.ru сообщает, что Altior также будет доступен в исполнении Executive.

Упомянутые марки: BYD, Rolls-Royce, Mercedes
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