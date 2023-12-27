BYD построит первый завод в Европе: Венгрия обошла Германию

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Концерн BYD решил сражаться с ведущими европейскими производителями электрокаров на их территории и планирует предложить местным клиентам автомобили по еще более выгодной цене. В венгерском городе Сегед китайцы построят собственный завод, который ежегодно сможет выпускать до 200 тысяч автомобилей. Он позволит BYD избежать в будущем любых импортных пошлин, которые могут появиться по результатам продолжающегося расследования Евросоюза в отношении китайских электромобилей.

Больше года BYD присматривался к разным локациям в разных странах Европы, включая Германию и Францию, но в конечном итоге остановился на Венгрии. В октябре Виктор Орбан лично посетил штаб-квартиру BYD в Шэньчжэне. Никаких подробностей о размерах завода, его стоимости и сроках запуска не разглашается. Сделку еще должна одобрить Европейская комиссия. Известно лишь, что завод создаст «тысячи рабочих мест», а правительство Венгрии предоставит предприятию субсидии.

Сделку уже называют одной из крупнейших инвестиций в экономической истории Венгрии. Отметим, что у BYD уже есть завод в Венгрии. Здесь собирают электробусы. А китайская компания Contemporary Amperex Technology строит городе Дебрецен завод по производству аккумуляторов.

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