Китайский автогигант ускоряет продажи и готовит новые премьеры – что ждет британский рынок?

BYD преодолела рубеж в 50 тысяч проданных авто в Великобритании за 32 месяца

BYD отмечает важную веху на британском рынке. Продажи бренда растут рекордными темпами. В 2025 году компания удивила динамикой. Впереди – новые модели и амбициозные планы. Подробности – в нашем материале.

Китайская компания BYD зафиксировала впечатляющий результат на рынке Великобритании: с момента старта продаж, с марта 2023 года, автопроизводитель реализовал 50 тысяч автомобилей. Такой показатель был достигнут менее чем за три года, что стало настоящим прорывом для бренда, только недавно начавшего экспансию в Европе.

Первые автомобили BYD появились у британских дилеров 15 марта 2023 года, когда дебютировал кроссовер Atto 3 (он же Yuan Plus). С тех пор модельный ряд компании заметно расширился: сейчас в продаже девять моделей, среди которых шесть полностью электрических и три гибридных. Самым доступным электрокаром BYD в Великобритании стал компактный Dolphin Surf, известный также как Dolphin Mini, Atto 1 или Seagull.

По информации BYD, к 16 ноября 2025 года совокупные продажи на британском рынке достигли 50 тысяч машин. Для достижения этой отметки крупнейшему мировому производителю электромобилей понадобилось 977 дней. Особенно заметен рост в 2025 году: только с января по октябрь было реализовано 39 103 автомобиля, что составляет более 78% от общего объема продаж за все время присутствия бренда в стране. В октябре 2025 года отмечался резкий скачок: по данным BBC, продажи в сентябре выросли на 880%.

Абсолютным лидером продаж BYD в Великобритании стал гибридный кроссовер Seal U DM-i. Эта модель с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и электромотором мощностью 218 л.с. стартует от 33 315 фунтов стерлингов (около 3,5 млн рублей). За десять месяцев британцы приобрели более 10 тысяч таких автомобилей, что сделало Seal U DM-i самым популярным подзаряжаемым гибридом в стране.

В 2026 году BYD планирует вывести на британский рынок внедорожник Denza B5, который в Китае известен как Fang Cheng Bao Bao 5. Новинка будет конкурировать с традиционными британскими внедорожниками, в том числе с моделями Land Rover. А уже в 2027 году в Великобритании появится премиальный суббренд Yangwang, чьи автомобили нацелены на соперничество с Bentley и Rolls-Royce.

Таким образом, BYD не только закрепилась на рынке, но и демонстрирует амбициозные планы по дальнейшему развитию, делая ставку на расширение модельного ряда и выход в премиальный сегмент. Британским автолюбителям стоит ждать новых интересных премьер и еще более острой конкуренции среди электромобилей и гибридов.