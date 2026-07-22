9 минут до 97%: как BYD Qin Max переворачивает представление о зарядке электромобилей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 14:03

BYD Qin Max: интерьер нового седана и рекордная скорость зарядки

BYD Qin Max: интерьер нового седана и рекордная скорость зарядки

9 минут до 97%: как BYD Qin Max переворачивает представление о зарядке электромобилей

BYD Qin Max: интерьер нового седана и рекордная скорость зарядки

BYD Qin Max выходит на рынок с современным интерьером и уникальной системой Flash Charging, позволяющей заряжать батарею почти до полного за считанные минуты. Эта новинка может изменить представление о практичности электромобилей в России.

BYD Qin Max выходит на рынок с современным интерьером и уникальной системой Flash Charging, позволяющей заряжать батарею почти до полного за считанные минуты. Эта новинка может изменить представление о практичности электромобилей в России.

BYD Qin Max привлёк внимание автолюбителей благодаря удачному сочетанию просторного салона, современной цифровой панели и технологии Flash Charging, которая позволяет заряжать аккумулятор с 10 до 97 % всего за 9 минут. Подобный подход вполне может стать новым стандартом для массовых электромобилей, особенно на фоне растущего интереса к быстрой зарядке в привычных, повседневных условиях.

Модель ориентирована на тех, кто ищет вместительный седан среднего класса с увеличенным запасом хода и возможностью боковой подзарядки. BYD Qin Max будет доступен как в полностью электрической, так и в гибридной версии. Интерьер выполнен в стиле последних моделей бренда: крупный дисплейный экран по центру, цифровая приборная панель и минималистичный передний ряд с минимумом физических кнопок. Такой дизайн явно рассчитан на молодую аудиторию, ценящую технологичность и лаконичность.

BYD Qin Max построена на новой платформе, которая поддерживает аккумуляторы второго поколения Blade Battery. Эта батарея совместима с системой Flash Charging: она позволяет восполнить заряд с 10 до 70 % примерно за 5 минут, а почти полная зарядка до 97 % занимает около 9 минут. Данная модель заметно отличается от многих других, где быстрая зарядка часто имеет более скромные показатели.

Габариты BYD Qin Max составляют 4866 мм в длину, 1880 мм в ширину, 1495 мм в высоту, колёсная база — 2790 мм. Таким образом, седан заметно крупнее Qin L и выглядит вполне конкурентоспособно в сегменте среднеразмерных автомобилей. Электрическая версия будет предлагаться с двумя вариантами мощности: 120 кВт и 240 кВт. Ожидается и гибридная модификация на базе 1,5‑литрового бензинового двигателя и электромотора.

BYD активно расширяет линейку электромобилей и гибридов, а технология Blade Battery уже зарекомендовала себя как одна из самых безопасных на рынке. Flash Charging — собственная разработка компании, и если заявленные характеристики подтвердятся на практике, это может стать весомым аргументом для покупателей, которые до сих пор сомневаются в удобстве электромобилей из‑за длительного времени зарядки. Важно и то, что BYD Qin Max ориентирован на массовый сегмент, а значит, подобные технологии становятся всё ближе и для широкого круга российских водителей.

Точные сроки появления BYD Qin Max в продаже и цены пока не объявлены. Однако уже сейчас очевидно, что модель станет одной из первых массовых машин бренда, сочетающих доступность и ультрабыструю зарядку. Это происходит на фоне активных обсуждений развития зарядной инфраструктуры и изменений на топливном рынке, которые недавно появились в аналитических материалах о ситуации на АЗС в Москве — подробности о динамике цен и мнениях экспертов, появление таких моделей может ускорить переход к электромобилям в России.

Упомянутые модели: BYD Qin
Упомянутые марки: BYD
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид

Похожие материалы Бид

На что обратить внимание при выборе электросамоката для города и дачи
Mercedes-Maybach GLS 680: обновление флагмана с ИИ и уникальными деталями
60 лет с момента основания АВТОВАЗа: как менялся крупнейший автозавод России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Воронежская область Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться