9 минут до 97%: как BYD Qin Max переворачивает представление о зарядке электромобилей

BYD Qin Max: интерьер нового седана и рекордная скорость зарядки

BYD Qin Max выходит на рынок с современным интерьером и уникальной системой Flash Charging, позволяющей заряжать батарею почти до полного за считанные минуты. Эта новинка может изменить представление о практичности электромобилей в России.

BYD Qin Max выходит на рынок с современным интерьером и уникальной системой Flash Charging, позволяющей заряжать батарею почти до полного за считанные минуты. Эта новинка может изменить представление о практичности электромобилей в России.

BYD Qin Max привлёк внимание автолюбителей благодаря удачному сочетанию просторного салона, современной цифровой панели и технологии Flash Charging, которая позволяет заряжать аккумулятор с 10 до 97 % всего за 9 минут. Подобный подход вполне может стать новым стандартом для массовых электромобилей, особенно на фоне растущего интереса к быстрой зарядке в привычных, повседневных условиях.

Модель ориентирована на тех, кто ищет вместительный седан среднего класса с увеличенным запасом хода и возможностью боковой подзарядки. BYD Qin Max будет доступен как в полностью электрической, так и в гибридной версии. Интерьер выполнен в стиле последних моделей бренда: крупный дисплейный экран по центру, цифровая приборная панель и минималистичный передний ряд с минимумом физических кнопок. Такой дизайн явно рассчитан на молодую аудиторию, ценящую технологичность и лаконичность.

BYD Qin Max построена на новой платформе, которая поддерживает аккумуляторы второго поколения Blade Battery. Эта батарея совместима с системой Flash Charging: она позволяет восполнить заряд с 10 до 70 % примерно за 5 минут, а почти полная зарядка до 97 % занимает около 9 минут. Данная модель заметно отличается от многих других, где быстрая зарядка часто имеет более скромные показатели.

Габариты BYD Qin Max составляют 4866 мм в длину, 1880 мм в ширину, 1495 мм в высоту, колёсная база — 2790 мм. Таким образом, седан заметно крупнее Qin L и выглядит вполне конкурентоспособно в сегменте среднеразмерных автомобилей. Электрическая версия будет предлагаться с двумя вариантами мощности: 120 кВт и 240 кВт. Ожидается и гибридная модификация на базе 1,5‑литрового бензинового двигателя и электромотора.

BYD активно расширяет линейку электромобилей и гибридов, а технология Blade Battery уже зарекомендовала себя как одна из самых безопасных на рынке. Flash Charging — собственная разработка компании, и если заявленные характеристики подтвердятся на практике, это может стать весомым аргументом для покупателей, которые до сих пор сомневаются в удобстве электромобилей из‑за длительного времени зарядки. Важно и то, что BYD Qin Max ориентирован на массовый сегмент, а значит, подобные технологии становятся всё ближе и для широкого круга российских водителей.

Точные сроки появления BYD Qin Max в продаже и цены пока не объявлены. Однако уже сейчас очевидно, что модель станет одной из первых массовых машин бренда, сочетающих доступность и ультрабыструю зарядку. Это происходит на фоне активных обсуждений развития зарядной инфраструктуры и изменений на топливном рынке, которые недавно появились в аналитических материалах о ситуации на АЗС в Москве — подробности о динамике цен и мнениях экспертов, появление таких моделей может ускорить переход к электромобилям в России.