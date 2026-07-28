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Автор: Мария Степанова

28 июля 2026, 20:16

BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии

BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии

BYD Racco штурмует Японию: первый кей-кар с запасом хода 320 км за 950 000 рублей бросает вызов Nissan Sakura

BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии

BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.

BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.

Запуск BYD Racco в Японии стал важным событием для местного рынка электромобилей. Это первый кей-кар, который легко преодолел 320 км на одной зарядке, что сразу же выделило его среди конкурентов. Для японских покупателей, привыкших к компактным и экономичным автомобилям, появление такой модели может ознаменовать начало новой эры в сегменте кей-каров.

BYD специально адаптировал Racco под требования японских кей-каров: длина менее 3,4 метра, ширина 1,475 метра, высота 1,8 метра. Модель появилась в двух версиях - с аккумулятором 20 кВт·ч (до 180 км по WLTC) и на 35,8 кВт·ч (до 320 км). Стоимость стартует от 2,08 млн иен, а с учетом субсидий базовая версия становится еще доступнее, хотя по цене пока уступает Nissan Sakura, который получает более щедрую государственную поддержку.

Интересно, что BYD Racco — первый кей-кар бренда, созданный исключительно для Японии. Электромобиль оснащен передним электродвигателем и подвесной зарядной батареей до 100 кВт, что позволяет быстро восполнить запас хода. Компания рассчитывает получить до 10 тысяч заказов к концу 2026 года, что выглядит амбициозно для одного из самых закрытых автомобильных рынков мира.

На фоне растущего интереса к электротранспорту в Японии эксперты отмечают, что появление BYD Racco может подтолкнуть других производителей к обновлению своих моделей. Для сравнения, Nissan Sakura остается лидером по количеству господдержки, но теперь ему приходится конкурировать с новым игроком, который предлагает больший запас хода. Важно отметить, что сегмент кейкаров формирует рынок всех продаж новых автомобилей в Японии, а это означает, что даже небольшие изменения в этом классе могут иметь место на всем рынке.

Появление BYD Racco на японском рынке — не единственный пример того, как производители ищут новые решения для городского транспорта. Например, в материале электровелосипеда с увеличенным запасом хода также достигается степень энергоэффективности и адаптация к городским условиям. Это подтверждает общую тенденцию: компактные и экономичные электромобили становятся все более востребованными не только в Японии, но и в других странах, включая Россию.

Если судить по данным данных, BYD Racco может стать катализатором дальнейшего развития сегмента кейкаров. Важно, что модель сочетает в себе доступность, необычную комплектацию и увеличенный запас хода. 

Упомянутые марки: BYD, Nissan
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