Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 14:14

Вышло исследование: почему китайский BYD Seagull обошел конкурентов в рейтинге What Car?

Китайский электромобиль BYD Seagull стал лидером британского рейтинга What Car? в категории компактных электромобилей по соотношению цены и качества. Модель выделяется быстрым зарядом, достойным запасом хода и доступной стоимостью. Разбираемся, чем она привлекла экспертов и покупателей.

Китайский электромобиль BYD Seagull возглавил рейтинг лучших компактных электромобилей по соотношению цены и качества в Великобритании.

На британском рынке эта модель продаётся под названием Dolphin Surf. Несмотря на жёсткую конкуренцию, Seagull обошёл таких соперников, как Renault 5 (известный своей управляемостью), Dacia Spring и Leapmotor T03. Эксперты отмечают, что у BYD Seagull более мощный электродвигатель, высокая скорость зарядки и солидный запас хода.

Салон автомобиля также получил высокие оценки: даже в базовой комплектации он оснащён сенсорным дисплеем и подставкой для смартфона, что привлекает молодых водителей и ценителей технологий. Цена Dolphin Surf в Великобритании варьируется от 18 675 до 23 975 фунтов (примерно 1,95–2,5 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, в Китае цена Seagull начинается от 69,8 тыс. юаней (около 750 тыс. рублей), что делает его одним из самых доступных электромобилей в мире.

С технической точки зрения BYD Seagull — это компактный хетчбэк с выразительным дизайном. Его габариты: 3780 х 1715 х 1540 мм, колесная база — 2500 мм. На передней оси установлен электродвигатель мощностью 75 л.с., а на выбор предлагаются два варианта батареи: 30,08 и 38,88 кВт·ч. Запас хода в зависимости от версии составляет от 305 до 405 км.

В 2025 году модель добилась значительных успехов: она получила титул лучшего городского автомобиля по версии World Car Awards, вошла в список лучших изобретений года по версии Time, а также заработала максимальные пять звёзд в краш-тесте Euro NCAP, что редкость для данного ценового сегмента.

Однако ситуация не лишена противоречий. Несмотря на мировое признание, продажи Seagull в Китае в 2025 году упали на 31,6% из-за ужесточившейся конкуренции. Ожидается, что в 2026 году давление усилится с выходом на международный рынок такого конкурента, как Geely EX2.

Тем не менее, BYD Seagull остаётся одним из самых привлекательных вариантов для покупателей, ищущих современный и доступный электромобиль. Аналитики сходятся во мнении, что китайские производители не просто догоняют, но во многом уже опережают европейских и японских лидеров в сегменте бюджетных электрокаров.

На российском рынке BYD Seagull не распространен, но покупателям стоит присмотреться к модели, так как они имеет высокое оснащение и потенциал.

Упомянутые модели: BYD Seagull
Упомянутые марки: BYD
