BYD Sealion 08: Зарядка с 10% до 97% за 9 минут и запас хода до 900 км — китайский флагман штурмует рынок внедорожников

BYD Sealion 08 выходит на рынок Китая: гибрид и электроверсия с запасом хода до 900 км

В Китае стартовали предзаказы на флагманский SUV BYD Sealion 08 - модель сразу доступна в гибридном и электрическом исполнениях. Новинка выделяется техническими решениями и может изменить расстановку сил в сегменте больших кроссоверов.

В Китае стартовали предзаказы на флагманский SUV BYD Sealion 08 - модель сразу доступна в гибридном и электрическом исполнениях. Новинка выделяется техническими решениями и может изменить расстановку сил в сегменте больших кроссоверов.

Появление BYD Sealion 08 на китайском рынке сразу в двух версиях — гибридной и полностью электрической — вызывает растущий интерес к крупному внедорожнику с современными технологиями. Модель позиционируется как новый флагманский комплекс Ocean и ориентирована на покупателей, для которых важна не только мощность, но и инновационные решения в области комфорта и безопасности.

Гибридная модификация BYD Sealion 08 DM сочетает в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 154 л.с. с электромотором на 268 л.с. Вариант с аккумулятором LFP емкостью 55,84 кВт·ч позволяет преодолевать расстояние до 400 км на электротяге по циклу CLTC. Для тех, кто ищет динамику, предусмотрена полноприводная версия с двумя электромоторами и пиковой стоимостью 536 л.с.

Полностью машина Sealion 08 включается тяговыми батареями второго поколения Blade на 92 093 или 115 072 кВт·ч. Заднеприводные исполнения развивают 429 или 496 л.с., топовый вариант с двумя моторами и полным приводом выдает внушительные 784 л.с. Запас хода в зависимости от комплектации составляет от 710 до 900 км по CLTC, быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 10% до 97% всего за девять минут - показатель, который пока остается редкостью даже среди премиальных электрокаров.

Габариты BYD Sealion 08 впечатляют: длина 5115 мм, ширина 1999 мм, высота 1800 мм, колесная база 3030 мм. В салоне доступны варианты на пять или шесть мест, что делает модель универсальной для семейных поездок и деловых нужд. Среди прочих - задние подруливающие колеса, двухкамерная пневмоподвеска DiSus-A и комплекс помощи водителю DiPilot 5.0 с лидаром, поддерживающая навигацию как в городе, так и на трассе.

Интересно, что на китайском рынке в последнее время появляется все больше моделей с усовершенствованными переключателями помощи водителю и увеличенным запасом хода. Например, недавно был представлен электромобиль с лидаром и запасом хода до 510 км — подробнее об этом можно узнать в материалах о новых тенденциях в сегменте электрокаров .