Электромобиль против бензина - реальные расходы и скрытые преимущества BYD Song Plus EV

8 июня 2026, 20:11
BYD Song Plus EV: сколько реально стоит эксплуатация электрокроссовера
BYD Song Plus EV: сколько реально стоит эксплуатация электрокроссовера
BYD Song Plus EV оказался заметно выгоднее бензиновых кроссоверов по затратам на энергию и обслуживание. Блогер провел детальный расчет расходов, а эксперты объяснили, почему электрокар может стать оптимальным выбором для экономных водителей уже сегодня.
В условиях роста цен на топливо и обслуживание автомобилей интерес к электромобилям в России заметно усилился. Одним из ярких примеров стал BYD Song Plus EV, эксплуатационные расходы которого изучили энтузиасты. Расчёты показывают: при зарядке от домашней розетки 10 тысяч километров пути обходятся примерно в 12 500 рублей, что составляет около 125 рублей на 100 км. Это в разы дешевле, чем у бензиновых кроссоверов схожего класса.
Средний расход энергии у BYD Song Plus EV — порядка 20 кВт·ч на 100 км. При среднем домашнем тарифе 6,2 рубля за кВт·ч (с учётом диапазона 4–8 руб./кВт·ч по регионам) поездка на 100 км стоит около 124 рублей. Для сравнения: бензиновый кроссовер с расходом 10 литров на 100 км при цене 50 руб./литр потребует уже 500 рублей. Разница в затратах становится особенно заметна на длинной дистанции и при регулярной эксплуатации.
Техническое обслуживание электромобиля также оказалось выгоднее. По словам представителей сервисных центров BYD, плановое ТО для Song Plus EV проводится каждые 20 тысяч километров — вдвое реже, чем у бензиновых моделей. Электродвигатель не требует замены масла и ряда расходников, а система рекуперации снижает износ тормозных колодок и дисков. Первое ТО обошлось владельцу примерно в 4 400 рублей, включая замену салонного и воздушного фильтров.
В ряде регионов России владельцы электромобилей получают дополнительные преимущества: освобождение от транспортного налога (например, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге), бесплатные парковки в некоторых городах, доступ в экологические зоны, а также льготную или бесплатную зарядку у отдельных дилеров. Среди необычных бонусов — бесплатный проезд по некоторым платным дорогам для электромобилей в рамках экспериментальных тарифов.
Опыт владельцев BYD Song Plus EV особенно полезен для российского рынка. В условиях роста цен на топливо и обслуживание, а также появления новых китайских моделей подобные расчёты позволяют трезво оценить перспективы перехода на электромобили. Важно учитывать, что стоимость эксплуатации зависит не только от тарифов на электроэнергию, но и от наличия инфраструктуры, а также от региональных мер поддержки. Если эти факторы сохранятся, электромобили могут стать реальной альтернативой традиционным автомобилям для широкого круга водителей.
Стоит отметить, что привлекательность электромобилей во многом связана с действующими льготами и пока ещё низкими (по сравнению с бензином) тарифами на электроэнергию. Как долго сохранится эта выгода, зависит от развития зарядной инфраструктуры и тарифной политики энергокомпаний. Тем не менее уже сейчас эксплуатация BYD Song Plus EV выглядит рациональным выбором для тех, кто ищет экономию и дополнительные привилегии. Аналогичные тенденции наблюдаются и на других рынках — например, растёт интерес к новым версиям минивэнов и внедорожников, как у обновленного Mitsubishi Delica D:5.
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