BYD Tang 8: 800 км хода, 408 л.с. и 7 мест — что китайский гигант противопоставит BMW X5 и Audi Q7

BYD Tang 8-й серии: электровнедорожник с запасом хода более 800 км и мотором 300 кВт

BYD расширяет линейку электромобилей, выводя на рынок Tang 8-й серии - внедорожник с мощным электродвигателем и рекордным запасом хода. Модель ориентирована на конкуренцию с премиальными SUV и может изменить расстановку сил в сегменте больших электрокаров.

BYD расширяет линейку электромобилей, выводя на рынок Tang 8-й серии - внедорожник с мощным электродвигателем и рекордным запасом хода. Модель ориентирована на конкуренцию с премиальными SUV и может изменить расстановку сил в сегменте больших электрокаров.

Появление BYD Tang 8-й серии на рынке — заметное событие для сегмента больших электромобилей. Китайский производитель делает ставку на сочетание высокой скорости, большого запаса хода и практичности, что особенно актуально на фоне растущего интереса к семейным кроссоверам с электрической тягой.

Габариты новинки — длина 5045 мм, ширина 1980 мм, высота до 1760 мм, колесная база 2950 мм — делают Tang 8-й серии прямым конкурентом BMW X5 и Audi Q7. Важно, что BYD предлагает две версии салона: пятиместную с увеличенным багажником и семиместную для больших семей. Такой подход позволяет адаптировать автомобиль под разные условия эксплуатации, что редко встречается в классе электрических внедорожников.

В основе модели — синхронный электродвигатель TZ205QYD с постоянными магнитами, выдающий пиковую мощность 300 кВт (около 408 л.с.) и номинальную 150 кВт для экономии энергии на трассе. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч, что соответствует стандартам премиальных электрокаров. Батарея изготовлена по технологии литий-железофосфата (LFP), которая повышает безопасность и снижает износ, хотя и увеличивает вес. Заявленный запас хода составляет 800 км, однако, вероятно, речь идет о китайском цикле CLTC, который обычно дает более оптимистичные показатели по сравнению с циклом WLTP. В реальных условиях дальность поездки может составлять 600–700 км.

BYD активно расширяет линейку своих электромобилей: помимо Tang 8-й серии, в продаже уже есть Tang L и флагманский Tang 9-й серии. Интересно, что за последние полгода продажи Tang L сократились с 3338 до 629 машин, что может свидетельствовать о смене тенденций и подготовке к выводу новых моделей. Запуск Tang 8-й серии намечен на вторую половину 2026 года, цены пока не объявлены.

В целом, BYD Tang 8-й серии выглядит как серьезная заявка на лидерство в сегменте крупных электрических внедорожников. Модель сочетает в себе мощность, запас хода и гибкость компоновки, что может быть особенно востребовано среди российских семей и автолюбителей, ищущих современные решения для дальних поездок. Важно помнить, что реальный запас хода зависит от условий эксплуатации, а окончательные цены и комплектации будут известны ближе к началу продаж.

На фоне растущего интереса к электромобилям в России и мире появление таких моделей, как BYD Tang 8-й серии, может изменить представление о возможностях семейных внедорожников на электротяге. Для сравнения, в сегменте автодомов также происходят интересные изменения: например, недавно на рынке появился новый Isuzu Elf 2026 с дизельным мотором и полным приводом, который, как отмечают эксперты, может стать одним из самых интересных предложений года — подробнее об этом можно узнать в материале о современных автодомах на базе Isuzu Elf .