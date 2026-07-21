Кроссовер BYD потерял мотор прямо на ходу и заставил всех усомниться в надёжности китайских электрокаров

BYD Tang EV оказался в центре скандала после инцидента на дороге в Шэньяне

В Китае обсуждают необычный случай с BYD Tang EV: электромотор оказался на дороге после ливня, но причина оказалась не столь очевидной. Мало кто знает, что производитель дал официальное объяснение, а блогеры не упустили шанс пошутить. Что на самом деле произошло и какие выводы сделали специалисты - разбираемся подробно.

В Китае обсуждают необычный случай с BYD Tang EV: электромотор оказался на дороге после ливня, но причина оказалась не столь очевидной. Мало кто знает, что производитель дал официальное объяснение, а блогеры не упустили шанс пошутить. Что на самом деле произошло и какие выводы сделали специалисты - разбираемся подробно.

Случай с BYD Tang EV, когда электромотор оказался волочащимся по асфальту во время движения по затопленной улице в Шэньяне, вызвал бурную реакцию среди российских автомобилистов. Инцидент не только стал поводом для обсуждения надежности китайских электромобилей, но и заставил задуматься о реальных рисках эксплуатации современных кроссоверов в сложных погодных условиях. Для владельцев электрокаров в России эта история - напоминание о том, что даже самые продвинутые технологии не застрахованы от неожиданных поломок.

Видео и фотографии BYD Tang EV, на которых задний электродвигатель буквально вывалился из-под днища и тянулся по мокрому асфальту, быстро разошлись по соцсетям. Первые версии пользователей сводились к тому, что причиной стала вода, попавшая в моторный отсек из-за сильного ливня. Однако, по кадрам видно, что уровень воды на дороге не превышал 2,5 сантиметра - этого недостаточно для столь серьезной поломки.

Официальные представители BYD оперативно выступили с разъяснением. По их словам, внедорожник получил значительное повреждение нижней части кузова при проезде через участок с паводковыми водами. Вероятно, под водой находилось препятствие, которое не попало в объектив камеры. В результате удара часть корпуса электромотора была сорвана, а сам двигатель оказался снаружи, удерживаемый только высоковольтным кабелем. Несмотря на это, автомобиль продолжил движение за счет переднего мотора.

Фотографии, опубликованные порталом Autohome, подтверждают: корпус электродвигателя действительно был поврежден, а оранжевый кабель остался целым. После происшествия BYD связалась с владельцем и провела осмотр машины. В китайских соцсетях блогеры не упустили случая пошутить, сравнив ситуацию с «преждевременными родами» у кроссовера. Подобные инциденты подчеркивают, что даже крупные автопроизводители сталкиваются с неожиданными техническими вызовами.

Стоит отметить, что в последние годы китайский рынок электромобилей стремительно развивается, а размеры и масса новых моделей постоянно растут. Это уже привело к обсуждению влияния таких изменений на дороги и налоги, как отмечалось в материале о последствиях увеличения габаритов электрокаров для инфраструктуры и бюджета - подробности в аналитике по теме.

Для справки: BYD - один из крупнейших производителей электромобилей в мире, активно расширяющий свое присутствие на глобальном рынке. Tang EV - популярный кроссовер, который позиционируется как надежный семейный автомобиль. Однако данный случай показывает, что даже у лидеров отрасли могут возникать нестандартные ситуации, особенно при эксплуатации в экстремальных условиях. Важно помнить, что любые повреждения днища, полученные на затопленных дорогах, могут привести к серьезным последствиям для электромобиля. Российским владельцам стоит учитывать этот опыт при выборе маршрута и оценке дорожной обстановки.