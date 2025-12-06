Китайцы удивили: выдержит ли внедорожник падение дерева – испытание, которое не снилось конкурентам

6 декабря 2025, 19:42
BYD устроила экстремальный тест: огромная пальма рухнула на внедорожник Yangwang U8
BYD устроила экстремальный тест: огромная пальма рухнула на внедорожник Yangwang U8
Автомобили уже давно не испытывают так, как раньше. Но BYD решила удивить всех: на их внедорожник Yangwang U8 сбросили массивную пальму. Видео испытания вызвало бурю обсуждений. Неужели кузов остался целым? Подробности эксперимента – в нашем материале.
В автомобильной индустрии уже давно не проводят такие испытания, которые могли бы по-настоящему удивить публику. Однако китайская компания BYD решила пойти дальше и устроила для своего внедорожника Yangwang U8 настоящее испытание на прочность. Как сообщает autoevolution, инженеры не просто ограничились стандартными краш-тестами, а сбросили на крышу автомобиля огромную пальму.
В эпоху, когда в интернете все чаще появляются ролики, вызывающие сомнения в их подлинности, подобные эксперименты выглядят особенно эффектно. На кадрах видно, как массивное дерево падает прямо на крышу внедорожника. Ожидать можно было чего угодно: от вмятин до полного разрушения кузова. Но результат оказался неожиданным – Yangwang U8 практически не пострадал.
Такой подход к испытаниям явно рассчитан на то, чтобы продемонстрировать не только прочность конструкции, но и уверенность производителя в качестве своих автомобилей. В условиях, когда конкуренция на рынке внедорожников становится все жестче, подобные зрелищные тесты способны привлечь внимание даже самых скептически настроенных автолюбителей.
Yangwang U8 оснащён 2,0-литровым турбированным двигателем и четырьмя электромоторами, по одному на каждое колесо. Система развивает невероятную мощность 1180 лошадиных сил и крутящий момент 1280 Н·м.
Похожие материалы Бид
-
17.10.2025, 10:47
Goodyear представила уникальные шины для премиального внедорожника BYD Yangwang U8L
Goodyear и BYD объединили усилия для нового проекта. Внедорожник Yangwang U8L получил особые шины. Производство организовано в Китае. Подробности о партнерстве и технологиях читайте в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 12:26
Внедорожник BYD U8 стал причиной ЧП во время тайфуна в Китае
В Китае внедорожник BYD U8 оказался в центре скандала. Стихия и действия водителя привели к серьезным последствиям. Подробности происшествия пока выясняются.Читать далее
-
16.09.2025, 08:19
В Китае показали удлиненный внедорожник YangWang U8L с золотым логотипом
В Китае стартовали продажи нового внедорожника. Это удлиненная версия известной модели. Автомобиль получил шестиместный салон. Его оснащение поражает воображение. Техническая часть осталась без изменений. Цена уже известна.Читать далее
-
24.10.2024, 07:55
Внедорожник BYD YangWang U8 сделал заплыв в бассейне и не утонул
Китайская компания BYD регулярно проводит публичные испытания своих автомобилей, демонстрируя их невероятную прочность, надежность и удивительные способности. На этот раз огромный внедорожник YangWang U8 пустили поплавать в бассейне.Читать далее
-
04.04.2024, 08:32
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей. В нем много новичков из Китая
В обновленный список Минпромторга вошли 517 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, за которые потребуется уплатить повышенный налог на роскошь. По сравнению с прошлом годом перечень стал на 68 строк длиннее. В него вошло много китайских моделей.Читать далее
-
30.01.2024, 08:01
Огромный внедорожник BYD Yangwang U8 показал чудеса параллельной парковки: искусственный интеллект против живого водителя
Внедорожник Yangwang U8 можно по праву назвать флагманом и гордостью китайского концерна BYD. Внушительные габариты и мощная силовая установка сочетаются в нем с продвинутой электроникой, которая способна совершать чудеса.Читать далее
-
07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в декабре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
-
07.12.2025, 05:57
Почему двухдверный Chevrolet Impala 1959 года не находит нового владельца
Двухдверный Chevrolet Impala 1959 года уже несколько месяцев не может найти покупателя. Машина требует серьезного ремонта, а цена в 34 800 долларов вызывает вопросы. Владелец отмечает проблемы с кузовом, мотором и покраской. Почему этот проект так и не уехал к новому хозяину – разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.12.2025, 21:33
Дилер отказался продавать уникальный Corvette Z06 2024 за 125 тысяч долларов
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2024 года с топовой комплектацией не нашел нового владельца. Дилер из Флориды не согласился на крупную скидку. Почему автомобиль оказался настолько ценным? Подробности сделки и редких опций – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 21:15
Mercedes-Benz GLC без EQ: как выглядит кроссовер с ДВС в новом стиле бренда
Mercedes-Benz продолжает эксперименты с дизайном. Новое поколение GLC с ДВС отличается от электрических версий. Компания сохраняет узнаваемый стиль, но вносит изменения. Узнайте, как изменился внешний вид классического кроссовера. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 20:13
Lexus LFA возвращается как электрокар, но фанаты тоскуют по легендарному V10
Lexus представил LFA с электрическим приводом. Поклонники вспоминают культовый V10. Новый LFA полностью меняет представление о модели. Электрическая версия лишена фирменного звука мотора. Что ждет легенду дальше? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Бид
-
17.10.2025, 10:47
Goodyear представила уникальные шины для премиального внедорожника BYD Yangwang U8L
Goodyear и BYD объединили усилия для нового проекта. Внедорожник Yangwang U8L получил особые шины. Производство организовано в Китае. Подробности о партнерстве и технологиях читайте в материале.Читать далее
-
25.09.2025, 12:26
Внедорожник BYD U8 стал причиной ЧП во время тайфуна в Китае
В Китае внедорожник BYD U8 оказался в центре скандала. Стихия и действия водителя привели к серьезным последствиям. Подробности происшествия пока выясняются.Читать далее
-
16.09.2025, 08:19
В Китае показали удлиненный внедорожник YangWang U8L с золотым логотипом
В Китае стартовали продажи нового внедорожника. Это удлиненная версия известной модели. Автомобиль получил шестиместный салон. Его оснащение поражает воображение. Техническая часть осталась без изменений. Цена уже известна.Читать далее
-
24.10.2024, 07:55
Внедорожник BYD YangWang U8 сделал заплыв в бассейне и не утонул
Китайская компания BYD регулярно проводит публичные испытания своих автомобилей, демонстрируя их невероятную прочность, надежность и удивительные способности. На этот раз огромный внедорожник YangWang U8 пустили поплавать в бассейне.Читать далее
-
04.04.2024, 08:32
Минпромторг опубликовал новый список роскошных автомобилей. В нем много новичков из Китая
В обновленный список Минпромторга вошли 517 автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей, за которые потребуется уплатить повышенный налог на роскошь. По сравнению с прошлом годом перечень стал на 68 строк длиннее. В него вошло много китайских моделей.Читать далее
-
30.01.2024, 08:01
Огромный внедорожник BYD Yangwang U8 показал чудеса параллельной парковки: искусственный интеллект против живого водителя
Внедорожник Yangwang U8 можно по праву назвать флагманом и гордостью китайского концерна BYD. Внушительные габариты и мощная силовая установка сочетаются в нем с продвинутой электроникой, которая способна совершать чудеса.Читать далее
-
07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в декабре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
-
07.12.2025, 05:57
Почему двухдверный Chevrolet Impala 1959 года не находит нового владельца
Двухдверный Chevrolet Impala 1959 года уже несколько месяцев не может найти покупателя. Машина требует серьезного ремонта, а цена в 34 800 долларов вызывает вопросы. Владелец отмечает проблемы с кузовом, мотором и покраской. Почему этот проект так и не уехал к новому хозяину – разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.12.2025, 21:33
Дилер отказался продавать уникальный Corvette Z06 2024 за 125 тысяч долларов
Эксклюзивный Chevrolet Corvette Z06 2024 года с топовой комплектацией не нашел нового владельца. Дилер из Флориды не согласился на крупную скидку. Почему автомобиль оказался настолько ценным? Подробности сделки и редких опций – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 21:15
Mercedes-Benz GLC без EQ: как выглядит кроссовер с ДВС в новом стиле бренда
Mercedes-Benz продолжает эксперименты с дизайном. Новое поколение GLC с ДВС отличается от электрических версий. Компания сохраняет узнаваемый стиль, но вносит изменения. Узнайте, как изменился внешний вид классического кроссовера. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
06.12.2025, 20:13
Lexus LFA возвращается как электрокар, но фанаты тоскуют по легендарному V10
Lexus представил LFA с электрическим приводом. Поклонники вспоминают культовый V10. Новый LFA полностью меняет представление о модели. Электрическая версия лишена фирменного звука мотора. Что ждет легенду дальше? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
- 16 450 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве
- 23 158 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве
- 20 834 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве
- 23 000 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве
- 15 990 000 РBYD Yangwang U8 2024 в Москве
- 15 847 097 РBYD Yangwang U8 2024 в Москве
- 17 600 000 РBYD Yangwang U8 2024 в Москве
- 16 600 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве
- 14 900 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве
- 25 000 000 РBYD Yangwang U8 2023 в Москве