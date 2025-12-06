Китайцы удивили: выдержит ли внедорожник падение дерева – испытание, которое не снилось конкурентам

BYD устроила экстремальный тест: огромная пальма рухнула на внедорожник Yangwang U8

Автомобили уже давно не испытывают так, как раньше. Но BYD решила удивить всех: на их внедорожник Yangwang U8 сбросили массивную пальму. Видео испытания вызвало бурю обсуждений. Неужели кузов остался целым? Подробности эксперимента – в нашем материале.

Автомобили уже давно не испытывают так, как раньше. Но BYD решила удивить всех: на их внедорожник Yangwang U8 сбросили массивную пальму. Видео испытания вызвало бурю обсуждений. Неужели кузов остался целым? Подробности эксперимента – в нашем материале.

В автомобильной индустрии уже давно не проводят такие испытания, которые могли бы по-настоящему удивить публику. Однако китайская компания BYD решила пойти дальше и устроила для своего внедорожника Yangwang U8 настоящее испытание на прочность. Как сообщает autoevolution, инженеры не просто ограничились стандартными краш-тестами, а сбросили на крышу автомобиля огромную пальму.

В эпоху, когда в интернете все чаще появляются ролики, вызывающие сомнения в их подлинности, подобные эксперименты выглядят особенно эффектно. На кадрах видно, как массивное дерево падает прямо на крышу внедорожника. Ожидать можно было чего угодно: от вмятин до полного разрушения кузова. Но результат оказался неожиданным – Yangwang U8 практически не пострадал.

Такой подход к испытаниям явно рассчитан на то, чтобы продемонстрировать не только прочность конструкции, но и уверенность производителя в качестве своих автомобилей. В условиях, когда конкуренция на рынке внедорожников становится все жестче, подобные зрелищные тесты способны привлечь внимание даже самых скептически настроенных автолюбителей.

Yangwang U8 оснащён 2,0-литровым турбированным двигателем и четырьмя электромоторами, по одному на каждое колесо. Система развивает невероятную мощность 1180 лошадиных сил и крутящий момент 1280 Н·м.