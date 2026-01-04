Китайцы наступают: почему Tesla уступила пальму первенства — сенсация года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

4 января 2026, 11:54

BYD неожиданно занял первое место по продажам электромобилей в мире. Tesla впервые уступила лидерство за год. Китайский производитель усиливает позиции в Европе. Что стало причиной падения Tesla? Впереди новые перемены на рынке.

Китайская компания BYD совершила настоящий прорыв, впервые в истории обогнав Tesla по объему продаж электромобилей за год. Это событие стало настоящей сенсацией для автомобильного мира, ведь еще недавно казалось, что позиция Теслы непоколебима. Теперь же BYD уверенно занимает первую строчку мирового рейтинга производителей электрокаров, а Tesla вынуждена довольствоваться второй.

Главным рынком для BYD стала Великобритания, где спрос на электромобили продолжает расти. В то же время Tesla по-прежнему делает ставку на внутренний рынок США и Китая, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать лидерство. Как отмечают эксперты, успех BYD не только в агрессивной экспансии в Европе, но и грамотной ценовой политики, а также расширенной линейкой моделей, рассчитанных на покупателей разных категорий.

Падение позиций Tesla в 2025 году оказалось весьма ощутимым – почти на 9%. Компания Илона Маска реализовала 1,64 миллиона электромобилей, что стало неприятным сюрпризом для поклонников бренда. Многие связывают это с замедлением темпов обновления модельного ряда, а также с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, которые предлагают более доступные и современные решения.

BYD, напротив, не сбавляет оборотов. Компания активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, открывает новые дилерские центры и заключает партнерские отношения с крупными автодилерами. В Европе автомобили BYD уже воспринимаются как достойная альтернатива привычным брендам, а в некоторых странах спрос на них даже превосходит ожидания.

Интересно, что BYD делает ставки не только на массовые модели, но и на премиальный сегмент. В последние годы компания представила несколько новых электрокаров, которые благодаря широкому оснащению и дизайну могут конкурировать на рынке. Это позволяет BYD привлекать больше клиентов и укреплять имидж инновационного бренда.

Пока Tesla пытается вернуть утраченные позиции, BYD продолжает наращивать темпы производства и расширять модельный ряд. В ближайшие годы нас ждет еще не одна смена мирового рейтинга автопроизводителей, а борьба за лидерство только обострится. Китайские компании уже не просто догоняют, а уверенно задают новые стандарты на рынке электромобилей.

Упомянутые марки: BYD, Tesla
