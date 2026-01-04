Китайцы наступают: почему Tesla уступила пальму первенства — сенсация года

4 января 2026, 11:54
BYD впервые обошел Tesla и стал лидером мирового рынка электромобилей
BYD впервые обошел Tesla и стал лидером мирового рынка электромобилей
BYD неожиданно занял первое место по продажам электромобилей в мире. Tesla впервые уступила лидерство за год. Китайский производитель усиливает позиции в Европе. Что стало причиной падения Tesla? Впереди новые перемены на рынке.
Китайская компания BYD совершила настоящий прорыв, впервые в истории обогнав Tesla по объему продаж электромобилей за год. Это событие стало настоящей сенсацией для автомобильного мира, ведь еще недавно казалось, что позиция Теслы непоколебима. Теперь же BYD уверенно занимает первую строчку мирового рейтинга производителей электрокаров, а Tesla вынуждена довольствоваться второй.
Главным рынком для BYD стала Великобритания, где спрос на электромобили продолжает расти. В то же время Tesla по-прежнему делает ставку на внутренний рынок США и Китая, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать лидерство. Как отмечают эксперты, успех BYD не только в агрессивной экспансии в Европе, но и грамотной ценовой политики, а также расширенной линейкой моделей, рассчитанных на покупателей разных категорий.
Падение позиций Tesla в 2025 году оказалось весьма ощутимым – почти на 9%. Компания Илона Маска реализовала 1,64 миллиона электромобилей, что стало неприятным сюрпризом для поклонников бренда. Многие связывают это с замедлением темпов обновления модельного ряда, а также с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, которые предлагают более доступные и современные решения.
BYD, напротив, не сбавляет оборотов. Компания активно расширяет свое присутствие на зарубежных рынках, открывает новые дилерские центры и заключает партнерские отношения с крупными автодилерами. В Европе автомобили BYD уже воспринимаются как достойная альтернатива привычным брендам, а в некоторых странах спрос на них даже превосходит ожидания.
Интересно, что BYD делает ставки не только на массовые модели, но и на премиальный сегмент. В последние годы компания представила несколько новых электрокаров, которые благодаря широкому оснащению и дизайну могут конкурировать на рынке. Это позволяет BYD привлекать больше клиентов и укреплять имидж инновационного бренда.
Пока Tesla пытается вернуть утраченные позиции, BYD продолжает наращивать темпы производства и расширять модельный ряд. В ближайшие годы нас ждет еще не одна смена мирового рейтинга автопроизводителей, а борьба за лидерство только обострится. Китайские компании уже не просто догоняют, а уверенно задают новые стандарты на рынке электромобилей.
Похожие материалы Бид, Тесла
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
04.01.2026, 12:02
Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России
Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.Читать далее
-
03.01.2026, 23:42
Обновленный Bestune T90: стоит ли выбирать новый китайский кроссовер
FAW - старейший автогигант Китая, но его новые модели теперь выходят под брендом Bestune. Мы протестировали свежий кроссовер T90. В материале - особенности дизайна, оснащения и динамики. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
03.01.2026, 23:32
Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC
С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.Читать далее
-
03.01.2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.Читать далее
-
03.01.2026, 20:00
Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии
В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.Читать далее
-
03.01.2026, 19:03
Премиальный автодом Volvo FMX 6x6: дом на колесах для восьми человек
Автодом на базе Volvo FMX 6x6 удивляет оснащением. Внутри - кухня, спальни, душ, мультимедиа. Вмещает восемь человек. Стоимость поражает. Узнайте, чем еще он выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
03.01.2026, 18:35
Как электромобили и кроссоверы изменят рынок в 2026 году и что ждать дальше
Автомобильный рынок пережил год полной неопределенности. Прогнозы на 2026 год вызывают вопросы. Электромобили и новые технологии меняют правила игры. Какие сюрпризы готовит индустрия? Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
03.01.2026, 18:08
MAN TGM 4x4: первый в России автодом нового поколения для путешествий без границ
В России появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4. Внутри - комфорт для четверых, автоматическая коробка, дизельный мотор и продуманная автономия. Интерьер удивляет деталями. Такой дом на колесах не захочется покидать.Читать далее
-
03.01.2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы Бид, Тесла
-
04.01.2026, 12:28
Сравнение Lada Iskra и Vesta: чем новинка АвтоВАЗа удивила покупателей
Весной 2025 года стартовали продажи Lada Iskra. Новая модель обещает заменить Granta. В статье - неожиданные плюсы и минусы Iskra, детали оснащения и платформы. Чем она реально отличается от Vesta? Читайте подробности.Читать далее
-
04.01.2026, 12:02
Сколько реально стоит владение Chery Tiggo 4 за пять лет в России
Владение новым Chery Tiggo 4 может удивить даже опытных водителей. За пять лет расходы превысят миллион. Потери на перепродаже окажутся ощутимыми. Эксперты раскрыли неожиданные детали. Не все расходы очевидны на первый взгляд.Читать далее
-
03.01.2026, 23:42
Обновленный Bestune T90: стоит ли выбирать новый китайский кроссовер
FAW - старейший автогигант Китая, но его новые модели теперь выходят под брендом Bestune. Мы протестировали свежий кроссовер T90. В материале - особенности дизайна, оснащения и динамики. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
03.01.2026, 23:32
Сколько теперь стоят автомобили Solaris: новые цены на российские версии HS, KRS, KRX и HC
С 2026 года автомобили Solaris стали заметно дороже. Изменения коснулись всех моделей бренда. В материале - подробности новых цен и комплектаций. Узнайте, как изменился рынок.Читать далее
-
03.01.2026, 20:29
Премиальный автодом Shacman X3000: дом на колесах для самых смелых маршрутов
Shacman X3000 в версии автодома удивляет не только внешним видом. Внутри - семь спальных мест, балкон и хамам. Множество опций для автономности и комфорта. Такой дом на колесах не боится бездорожья. Оборудование впечатляет даже опытных путешественников.Читать далее
-
03.01.2026, 20:00
Harley-Davidson FXE Chopper: уникальный кастом на базе Shovelhead из Англии
В мире кастомных мотоциклов еще встречаются настоящие шедевры. Один из них появился в Дорсете, Англия. Автор - энтузиаст, не уступающий профи. Его проект удивляет деталями и стилем. Узнайте, чем выделяется этот Harley-Davidson FXE Chopper.Читать далее
-
03.01.2026, 19:03
Премиальный автодом Volvo FMX 6x6: дом на колесах для восьми человек
Автодом на базе Volvo FMX 6x6 удивляет оснащением. Внутри - кухня, спальни, душ, мультимедиа. Вмещает восемь человек. Стоимость поражает. Узнайте, чем еще он выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
03.01.2026, 18:35
Как электромобили и кроссоверы изменят рынок в 2026 году и что ждать дальше
Автомобильный рынок пережил год полной неопределенности. Прогнозы на 2026 год вызывают вопросы. Электромобили и новые технологии меняют правила игры. Какие сюрпризы готовит индустрия? Читайте, чтобы узнать больше.Читать далее
-
03.01.2026, 18:08
MAN TGM 4x4: первый в России автодом нового поколения для путешествий без границ
В России появился уникальный автодом на базе MAN TGM 4x4. Внутри - комфорт для четверых, автоматическая коробка, дизельный мотор и продуманная автономия. Интерьер удивляет деталями. Такой дом на колесах не захочется покидать.Читать далее
-
03.01.2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.Читать далее