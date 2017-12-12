12 декабря 2017, 11:05

BYD выложил в Сеть тизеры нового кроссовера для Китая

Китайский автопроизводитель опубликовал свежие «дразнилки» нового городского кроссовера, который предназначается для домашнего авторынка. Новинка сегмента SUV, которая предназначается для рынка Поднебесной, пока не получила товарного названия.
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Судя по фото, новый паркетник станет серийным вариантом представленного в 2017 году концепта BYD Dynasty (на нижнем фото и видео). Новинка сегмента SUV, которая предназначается для рынка Поднебесной, пока не получила товарного названия, но внешность модели имеет целый ряд сходств с упомянутым концептом, представленным в нынешнем году. 

Стоит отметить, что дизайн модели разрабатывает Вольфганг Эггер, который ранее был ведущим специалистом брендов Audi и Alfa Romeo. Серийная версия BYD Dynasty получила несколько упрощенную по сравнению с концептом переднюю оптику, а также пересмотренные задние фонари. 

На смену камерам высокого разрешения пришли классические боковые зеркала, но в целом товарная модель осталась верной внешности прототипа. 

Информации о технических характеристиках нового кроссовера пока нет, однако концепт BYD Dynasty был полностью электрическим автомобилем. Инсайдеры сообщают, что на первых порах модель будет предложена с бензиновым турбомотором, а «зелёная» версия появится несколько позже.
Дизайн и тюнинг Бид

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BYD выложил в Сеть тизеры нового кроссовера для Китая
{{material_120363}}Судя по фото, новый паркетник станет серийным вариантом представленного в 2017 году концепта BYD Dynasty (на нижнем фото и видео). Новинка сегмента SUV, которая предназначается для рынка Поднебесной, пока не получила товарного названия, но внешность модели имеет целый ряд сходств с упомянутым концептом, представленным в нынешнем году. Стоит отметить, что дизайн модели разрабатывает Вольфганг Эггер, который ранее был ведущим специалистом брендов Audi и Alfa Romeo. Серийная версия BYD Dynasty получила несколько упрощенную по сравнению с концептом переднюю оптику, а также пересмотренные задние фонари. На смену камерам высокого разрешения пришли классические боковые зеркала, но в целом товарная модель осталась верной внешности прототипа. Информации о технических характеристиках нового кроссовера пока нет, однако концепт BYD Dynasty был полностью электрическим автомобилем. Инсайдеры сообщают, что на первых порах модель будет предложена с бензиновым турбомотором, а «зелёная» версия появится несколько позже.
2017-12-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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