12 декабря 2017, 11:05
BYD выложил в Сеть тизеры нового кроссовера для Китая
Китайский автопроизводитель опубликовал свежие «дразнилки» нового городского кроссовера, который предназначается для домашнего авторынка. Новинка сегмента SUV, которая предназначается для рынка Поднебесной, пока не получила товарного названия.
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Стоит отметить, что дизайн модели разрабатывает Вольфганг Эггер, который ранее был ведущим специалистом брендов Audi и Alfa Romeo. Серийная версия BYD Dynasty получила несколько упрощенную по сравнению с концептом переднюю оптику, а также пересмотренные задние фонари.
На смену камерам высокого разрешения пришли классические боковые зеркала, но в целом товарная модель осталась верной внешности прототипа.
Информации о технических характеристиках нового кроссовера пока нет, однако концепт BYD Dynasty был полностью электрическим автомобилем. Инсайдеры сообщают, что на первых порах модель будет предложена с бензиновым турбомотором, а «зелёная» версия появится несколько позже.
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Отзывы по теме
| Кому: Николай В последние годы китайские автомобили уже выходят на уровень, а иногда даже и становятся выше, чем мировые гранды, которые скатываются. Автор статьи пишет либо о старых китайских авто, которые создавали копированием с других марок, либо просто написал стереотипные мысли людей, не сталкивающихся ...
Здравствуйте!подскажите пожалуйста на byd flyer перестал работать 1 цилиндр и из выхлопной трубы идет белый густой дым что это может быть
в целом машинка хороша, но очень жёсткая....
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