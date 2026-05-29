Как собственный чип BYD ускоряет гонку беспилотников в Китае и за его пределами

29 мая 2026, 15:31
BYD выпустила первый в Китае 4-нм чип для беспилотных авто: что изменится на рынке
Китайская BYD удивила автолюбителей: компания представила собственный 4-нм чип для интеллектуального вождения. Это первый такой продукт в Китае, и он уже поступил в массовое производство. Почему эта новинка важна для будущего беспилотных авто и какие перемены она сулит рынку - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новость о запуске в Китае первого собственного 4-нанометрового чипа для беспилотных автомобилей от BYD может стать сигналом о скорых переменах на мировом рынке. В условиях, когда автопроизводители сталкиваются с нехваткой современных электронных компонентов, появление такого решения открывает новые возможности для развития интеллектуальных транспортных систем и ускоряет внедрение беспилотных технологий.
Как сообщает Российская Газета со ссылкой на китайское издание «Жэньминь Жибао онлайн», компания BYD официально представила чип «Сюаньцзи А3», который стал первым в Китае продуктом подобного уровня, выполненным по 4-нм техпроцессу. Уже сейчас известно, что чип не просто анонсирован, а запущен в серийное производство. Это означает, что китайские автоконцерны смогут быстрее внедрять передовые системы автономного вождения, не завися от зарубежных поставщиков.
Чип «Сюаньцзи А3» поддерживает работу беспилотных систем третьего и четвертого уровней (L3 и L4), что позволяет автомобилям самостоятельно управлять движением в сложных дорожных условиях. Инженеры BYD добились впечатляющей производительности: при совместной работе трех таких чипов вычислительная мощность системы превышает 2100 TOPS. При этом, по словам главы компании Ван Чуаньфу, новинка отличается минимальным энергопотреблением на единицу мощности среди всех аналогов, что особенно важно для электромобилей и гибридов.
Эксперты отмечают, что собственные чипы - это не только технологическая независимость, но и возможность гибко адаптировать системы под нужды конкретных моделей и рынков. В условиях, когда мировой автопром переживает дефицит микросхем, такие разработки становятся стратегическим преимуществом. К тому же, массовое внедрение подобных решений может снизить стоимость беспилотных технологий и сделать их доступнее для широкого круга потребителей.
Интересно, что в последние годы китайские производители активно инвестируют в развитие собственных электронных компонентов для автомобилей. Это уже привело к появлению новых моделей с уникальными возможностями, а также к росту конкуренции на глобальном рынке. Например, в материале о новых грузовиках БАЗ с российскими деталями и независимой подвеской рассказывалось о важности локализации производства и влиянии этого тренда на отрасль.
Для справки: уровень L3 подразумевает, что автомобиль может самостоятельно вести себя на дороге, но водитель должен быть готов взять управление в любой момент. L4 - это уже почти полная автономия, когда вмешательство человека требуется только в исключительных ситуациях. Появление чипа «Сюаньцзи А3» может ускорить переход к массовому использованию таких систем, а также подтолкнуть других производителей к разработке собственных решений. Судя по имеющимся данным, BYD делает ставку на технологическую независимость и стремится занять лидирующие позиции в сегменте интеллектуального транспорта.

29.05.2026, 15:48
В России изменят требования к автоинструкторам: обучение станет дороже
С 1 сентября вводятся новые требования для инструкторов. Эксперты сомневаются в их эффективности. Ожидается повышение стоимости обучения. Вопросы законности остаются открытыми.Читать далее
29.05.2026, 14:31
АвтоВАЗ представил новые коммерческие автомобили SKM для бизнеса в России
АвтоВАЗ вывел на рынок новые коммерческие автомобили, но долгое время не раскрывал значение аббревиатуры SKM. На днях был представлены еще две модели для малого и среднего бизнеса, и журналисты, наконец, разоблачили интригу трех букв.Читать далее
29.05.2026, 13:57
Nio ES9: новый внедорожник с 697 л.с. и батареей на 102 кВт·ч выходит на рынок
Nio представил внедорожник ES9 с двумя электромоторами и запасом хода до 620 км. Самая дорогая версия получила 47 динамиков, а стартовая цена оказалась ниже европейских аналогов. Почему эта новинка может изменить рынок и какие детали скрыты в комплектациях - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.Читать далее
29.05.2026, 13:24
Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях
В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.Читать далее
29.05.2026, 13:09
Сколько стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211: реальные траты на обслуживание
Старые премиальные авто до сих пор манят многих, но их обслуживание часто оказывается неожиданно дорогим. Мы разобрались, сколько реально стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211, какие моторы выбрать и на чем можно сэкономить. Почему эти машины до сих пор популярны и что важно знать перед покупкой - рассказываем подробно.Читать далее
29.05.2026, 12:53
Какие бренды авто в России теряют покупателей быстрее всех в 2026 году
Глава Автостата Сергей Целиков разобрал, какие автомобильные бренды в России за четыре месяца 2026 года показали самые большие потери по продажам. Мало кто знает, что даже крупные китайские марки оказались в списке аутсайдеров. Почему это происходит и что ждет рынок дальше - объясняем на примерах. Не прошли мимо и свежие данные по динамике регистраций.Читать далее
29.05.2026, 12:45
Реальный пробег электровелосипеда: почему цифры на бумаге не совпадают с дорогой
В 2026 году электровелосипеды стали мощнее, но реальный запас хода часто разочаровывает владельцев. Почему показатели на практике отличаются от заявленных, и как увеличить пробег - разбор ключевых факторов и практические рекомендации.Читать далее
29.05.2026, 12:38
Редкий Иж Планета Спорт 1975 года с оригинальными деталями выставлен на продажу в Пензе
На рынке появился уникальный экземпляр - Иж Планета Спорт 1975 года с 80% оригинальных запчастей и полным комплектом документов. Почему такие мотоциклы ценятся коллекционерами, какие детали важны для оценки и что стоит знать перед покупкой - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что серия А считается одной из самых редких, а цена на такие модели может расти. Какие нюансы скрывает этот лот и что еще влияет на стоимость - объяснил эксперт.Читать далее
29.05.2026, 12:21
Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года
Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
29.05.2026, 12:15
Belgee S50: особенности белорусского седана на базе Geely и нюансы эксплуатации
Belgee S50, собранный в Беларуси на платформе Geely Emgrand, выделяется расширенной палитрой цветов, адаптацией к российским зимам и рядом доработок в интерьере. Разбираемся, что делает этот седан интересным выбором на рынке 2026 года.Читать далее
