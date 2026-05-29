Как собственный чип BYD ускоряет гонку беспилотников в Китае и за его пределами

BYD выпустила первый в Китае 4-нм чип для беспилотных авто: что изменится на рынке

Китайская BYD удивила автолюбителей: компания представила собственный 4-нм чип для интеллектуального вождения. Это первый такой продукт в Китае, и он уже поступил в массовое производство. Почему эта новинка важна для будущего беспилотных авто и какие перемены она сулит рынку - разбираемся в деталях.

Китайская BYD удивила автолюбителей: компания представила собственный 4-нм чип для интеллектуального вождения. Это первый такой продукт в Китае, и он уже поступил в массовое производство. Почему эта новинка важна для будущего беспилотных авто и какие перемены она сулит рынку - разбираемся в деталях.

Для российских автомобилистов новость о запуске в Китае первого собственного 4-нанометрового чипа для беспилотных автомобилей от BYD может стать сигналом о скорых переменах на мировом рынке. В условиях, когда автопроизводители сталкиваются с нехваткой современных электронных компонентов, появление такого решения открывает новые возможности для развития интеллектуальных транспортных систем и ускоряет внедрение беспилотных технологий.

Как сообщает Российская Газета со ссылкой на китайское издание «Жэньминь Жибао онлайн», компания BYD официально представила чип «Сюаньцзи А3», который стал первым в Китае продуктом подобного уровня, выполненным по 4-нм техпроцессу. Уже сейчас известно, что чип не просто анонсирован, а запущен в серийное производство. Это означает, что китайские автоконцерны смогут быстрее внедрять передовые системы автономного вождения, не завися от зарубежных поставщиков.

Чип «Сюаньцзи А3» поддерживает работу беспилотных систем третьего и четвертого уровней (L3 и L4), что позволяет автомобилям самостоятельно управлять движением в сложных дорожных условиях. Инженеры BYD добились впечатляющей производительности: при совместной работе трех таких чипов вычислительная мощность системы превышает 2100 TOPS. При этом, по словам главы компании Ван Чуаньфу, новинка отличается минимальным энергопотреблением на единицу мощности среди всех аналогов, что особенно важно для электромобилей и гибридов.

Эксперты отмечают, что собственные чипы - это не только технологическая независимость, но и возможность гибко адаптировать системы под нужды конкретных моделей и рынков. В условиях, когда мировой автопром переживает дефицит микросхем, такие разработки становятся стратегическим преимуществом. К тому же, массовое внедрение подобных решений может снизить стоимость беспилотных технологий и сделать их доступнее для широкого круга потребителей.

Интересно, что в последние годы китайские производители активно инвестируют в развитие собственных электронных компонентов для автомобилей. Это уже привело к появлению новых моделей с уникальными возможностями, а также к росту конкуренции на глобальном рынке. Например, в материале о новых грузовиках БАЗ с российскими деталями и независимой подвеской рассказывалось о важности локализации производства и влиянии этого тренда на отрасль.

Для справки: уровень L3 подразумевает, что автомобиль может самостоятельно вести себя на дороге, но водитель должен быть готов взять управление в любой момент. L4 - это уже почти полная автономия, когда вмешательство человека требуется только в исключительных ситуациях. Появление чипа «Сюаньцзи А3» может ускорить переход к массовому использованию таких систем, а также подтолкнуть других производителей к разработке собственных решений. Судя по имеющимся данным, BYD делает ставку на технологическую независимость и стремится занять лидирующие позиции в сегменте интеллектуального транспорта.