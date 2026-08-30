Результат шокирует: батарея BYD Yangwang U7 выдержала 350 циклов быстрой зарядки с потерей всего 1,3%

30 августа 2026, 18:07
BYD Yangwang U7 выдержал 30 000 км за 9 дней и сохранил почти всю емкость батареи
BYD Yangwang U7 выдержал 30 000 км за 9 дней и сохранил почти всю емкость батареи
BYD Yangwang U7 прошел экстремальное испытание: 30 000 км за рекордные сроки и более 350 быстрых зарядок. Результаты теста важны для всех, кто следит за развитием электромобилей и долговечностью их аккумуляторов в реальных условиях.
Испытание BYD Yangwang U7 в Наньнине стало одним из самых обсуждаемых событий среди поклонников электромобилей. Серийный седан, выбранный случайным образом в дилерском центре, проехал 30 000 км меньше, чем за девять суток, причем большая часть времени двигаясь на максимальной скорости - средний показатель составил 240 км/ч. В салоне поддерживалась температура 24°C, несмотря на жару за бортом выше 36°C и влажность до 80%.
Особое внимание вызвал результат батареи: после более чем 350 циклов быстрой зарядки, остаточная емкость батареи 98,7% от исходной. Это снижение всего на 1,3% за столь короткий, но весьма интенсивный период эксплуатации. Такой показатель может свидетельствовать о высоком технологическом уровне аккумулятора Blade Battery 2.0, который впервые был применен именно на Yangwang U7 и рассчитан на работу с системой Flash Charging.
Автомобиль не дорабатывали и не усиливали оснащение. Это означает, что заявленные характеристики доступны обычным покупателям. Важно, что испытания проводятся в определенных условиях, а не в лаборатории, что обеспечивает надежность результатов. Для сравнения, другие производители редко публикуют столь подробные данные о ресурсах батарей после интенсивных исследований. Кстати, интерес к выбору аккумуляторов растет и среди владельцев электровелосипедов: например, в материале о городском электровелосипеде Minako M1 Pro.
До старта продаж BYD провела испытания на 758 автомобилях Yangwang U7, общий пробег которых превысил 10,49 млн км. Это позволяет предположить, что компания серьезно относится к надежности своих электромобилей. Для российского рынка подобные испытания особенно актуальны: суровые климатические условия и большая дальность действия электрокаров, высокая выносливость. Если заявленные результаты подтвердятся в процессе эксплуатации, Yangwang U7 может стать одним из самых интересных предложений среди премиальных электроседанов.
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