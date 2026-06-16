Роскошь по‑китайски: BYD Yangwang U8L с 4 электродвигателями и запасом хода свыше 1200 км

16 июня 2026, 19:40
BYD Yangwang U8L: гибридный внедорожник с запасом хода 1200 км и премиальным салоном
BYD Yangwang U8L: гибридный внедорожник с запасом хода 1200 км и премиальным салоном
BYD Yangwang U8L выходит на рынок как один из самых технологичных гибридных внедорожников, предлагая запас хода более 1200 км и уникальные решения для премиального сегмента. Почему эта модель может изменить расстановку сил среди люксовых SUV - в нашем материале.
Появление BYD Yangwang U8L на Пекинском автосалоне — событие, способное изменить представление о китайских премиальных внедорожниках. Модель сразу позиционируется как прямой конкурент Maybach GLS 600, и это не просто маркетинговый ход: по ряду параметров новинка действительно готова соперничать с признанными лидерами сегмента.
Yangwang U8L представляет собой удлинённую версию уже известного флагмана. Колёсная база увеличена до 3250 мм, а длина кузова достигает 5400 мм. Такие габариты обеспечивают просторный четырёхместный салон, ориентированный на максимальный комфорт и индивидуальность. В отделке интерьера используются премиальные материалы, а уникальные дизайнерские детали подчёркивают высокий статус автомобиля.
Внешность также претерпела изменения: исчез традиционный кожух запасного колеса, а задняя дверь теперь состоит из двух частей — откидного борта и подъёмной стеклянной секции. Это решение не только упрощает доступ к багажному отделению, но и придаёт дизайну более современный и лаконичный облик.
Техническая часть заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлена последовательная гибридная силовая установка: 2-литровый турбомотор мощностью 272 л.с. работает исключительно в режиме генератора, а четыре электродвигателя в сумме выдают 1197 л.с. и 1280 Н·м. Такое сочетание обеспечивает уверенное движение по любым дорогам и впечатляющую динамику.
Запас хода на электротяге по циклу CLTC составляет 230 км, а общий комбинированный пробег достигает 1205 км — это один из лучших показателей среди гибридных внедорожников. Особое внимание разработчики уделили аккумулятору: используется батарея второго поколения Short Blade и новая система быстрой зарядки. Восполнить заряд до нужного уровня можно всего за пять минут, а полная зарядка занимает около девяти минут — результат, пока недостижимый для большинства конкурентов.
В салоне установлены четыре отдельных кресла, предусмотрено просторное и комфортабельное пространство, премиальная отделка и широкий набор опций для персонализации. Производитель заявляет, что Yangwang U8L — самая роскошная и технологичная модель в линейке, рассчитанная на взыскательную клиентуру.
Стоимость новинки соответствует более высокой комплектации (от 1 300 000 юаней, что примерно равно 15 млн рублей), однако точные цены пока не раскрываются. Эксперты уверены, что спрос на такие автомобили будет высоким не только в Китае, но и за его пределами.
Появление BYD Yangwang U8L подтверждает: китайский автопром не просто догоняет, а уже задаёт тренды в сегменте роскошных внедорожников. Для российских покупателей это сигнал — стоит внимательнее присмотреться к новым моделям из Китая, которые становятся всё более интересными и конкурентоспособными. Важно отметить, что BYD активно инвестирует в развитие аккумуляторных технологий и систем быстрой зарядки, что в ближайшие годы может серьёзно потеснить премиальных игроков на мировом рынке.
Китайские производители всё чаще выходят на рынок с моделями премиум-класса, позволяющими конкурировать с традиционными немецкими брендами. Так, недавно Xiaomi представила электрокроссовер мощностью более 1000 л.с. и запасом хода свыше 700 км. О том, как новые технологии и гибридные установки меняют представления о премиальных внедорожниках, можно судить и по опыту других марок: BMW X5 нового поколения, также делает ставку на разнообразие силовых установок и технологичность .
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