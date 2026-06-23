Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 14:56

BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением

BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением

BYD меняет правила: Гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и опциями бизнес-класса - вызов конкурентам

BYD Yuan Up DM-i: гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и премиальным оснащением

В Узбекистане стартовали продажи BYD Yuan Up DM-i - гибридного кроссовера, который по цене сопоставим с электрической версией, но предлагает уникальное сочетание технологий, дальности хода и оснащения. Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV и повлиять на стратегию конкурентов.

В Узбекистане стартовали продажи BYD Yuan Up DM-i - гибридного кроссовера, который по цене сопоставим с электрической версией, но предлагает уникальное сочетание технологий, дальности хода и оснащения. Это событие может изменить расстановку сил на рынке SUV и повлиять на стратегию конкурентов.

Появление BYD Yuan Up DM-i на рынке Узбекистана стало ключевым событием для сегмента доступных кроссоверов. Гибридная версия теперь продаётся по цене электрической — 266,7 млн сумов, что эквивалентно примерно 1,78 млн рублей. Такой шаг позволяет изменить баланс сил среди внедорожников, ведь покупатель получает не только современный дизайн, но и впечатляющий запас хода, который раньше считался недостатком электромобилей.

Главная особенность Yuan Up DM-i — гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый мотор и электродвигатель. Это позволяет проехать до 1100 км без дозаправки или подзарядки, что особенно актуально для тех, кто часто совершает дальние поездки. В полностью электрическом режиме автомобиль преодолевает до 110 км, а при разряженной батарее расход топлива составляет всего 4,3 л на 100 км.

Зарядка от сети мощностью 6,6 кВт занимает около трёх часов при восполнении с 15% до 100%. Информации о возможности последовательного охлаждения батареи пока нет, что может быть важным для некоторых покупателей.

В оснащении Yuan Up DM-i — 12,8-дюймовый центральный экран, цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, голосовой ассистент на русском и узбекском языках, панорамная крыша, камера кругового обзора, подогрев передних сидений и руля, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, бесключевой доступ по NFC, электрорегулировка передних сидений, отделка экокожей и функция V2L. Безопасность обеспечивают шесть подушек, система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, ассистент удержания полосы, распознавание дорожных знаков, контроль внимания водителя и предупреждение о заднем поперечном движении.

Габариты кроссовера составляют 4330×1830×1675 мм, колёсная база — 2620 мм. Объём багажника — 425 литров, а при сложенных задних сиденьях — до 1335 литров. Привод передний, максимальная скорость — 180 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Суммарная мощность достигает 212 л.с., что делает Yuan Up DM-i одним из самых динамичных в своём классе.

Электрическая версия Yuan Up продаётся в Узбекистане с октября 2024 года, а гибридная DM-i впервые была представлена в 2025 году в Барселоне для европейского рынка под названием Atto 2 DM-i. Пока сборка для Узбекистана ведётся из импортных машинокомплектов, но к концу года предполагается запуск полноценного производства на заводе в Джизаке.

На фоне появления Yuan Up DM-i конкуренты, прежде всего Chevrolet Tracker, оказываются в сложной ситуации. Сейчас Tracker стоит от 216 до 260 миллионов сумов, но по оснащению и технологиям уступает новинке BYD. Yuan Up DM-i предлагает опции, которых у Tracker нет: полностью электрический привод, камера кругового обзора, управление со смартфона. Это может привести к пересмотру ценовой динамики и расширению комплектаций у конкурентов.

Гарантия на BYD Yuan Up DM-i составляет 6 лет, на батарею и силовую установку — 8 лет. Такой подход к сервису и поддержке может стать дополнительным аргументом для клиентов, ориентированных на надёжность и долгосрочную экономию.

Для российского рынка запуск Yuan Up DM-i в Узбекистане может служить индикатором будущих тенденций: спрос на гибриды с большим запасом хода и богатым оснащением растёт, а конкуренция вынуждает производителей делать автомобили доступнее и технологичнее. Важно отметить, что BYD активно расширяет присутствие в странах СНГ, а интерес к гибридным технологиям среди российских автолюбителей стабильно растёт. Это создаёт предпосылки для появления аналогичных моделей и на российском рынке в ближайшие годы.

Упомянутые модели: BYD Yuan
Упомянутые марки: BYD, Chevrolet
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