BYD меняет правила: Гибридный кроссовер с запасом хода 1100 км и опциями бизнес-класса - вызов конкурентам

5 июня 2026, 13:20
BYD Yuan Up DM-i выходит в Узбекистане: гибрид по цене электрокара и новые стандарты рынка
BYD Yuan Up DM-i выходит в Узбекистане: гибрид по цене электрокара и новые стандарты рынка
В Узбекистане продают BYD Yuan Up DM-i — гибридный кроссовер по цене электрической версии. Модель выделяется современными технологиями, большим запасом хода и богатым оснащением, что может изменить расстановку сил на рынке SUV.
Запуск BYD Yuan Up DM‑i в Узбекистане стал заметным событием для рынка кроссоверов: гибридная версия теперь продаётся по цене электрической — 266,7 млн сумов (примерно 1,78 млн рублей). Такой шаг может изменить баланс сил в сегменте доступных SUV, ведь теперь покупатель получает не только современный дизайн и технологии, но и внушительный запас хода, который ранее был недостижим для электромобилей.
Главная особенность Yuan Up DM‑i — гибридная силовая установка, сочетающая бензиновый двигатель и электромотор. Это позволяет проехать до 1100 км без дозаправки или подзарядки, что особенно важно для тех, кто часто ездит на дальние расстояния. В электрическом режиме автомобиль способен преодолеть до 110 км, а при разряженной батарее расход топлива составляет 4,3 л/100 км. Зарядка от встроенного устройства мощностью 6,6 кВт занимает около трёх часов с 15% до 100%. О возможности быстрой зарядки постоянным током пока не сообщается.
В оснащении Yuan Up DM‑i — 12,8-дюймовый мультимедийный экран, цифровая приборная панель 8,8 дюйма, голосовой ассистент на русском и узбекском языках, панорамная крыша, камеры кругового обзора, подогрев передних сидений и руля, беспроводная зарядка для смартфона на 50 Вт, бесключевой доступ с NFC, электрорегулировка передних сидений, отделка экокожей и функция V2L. Безопасность обеспечивают шесть подушек, автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон, ассистент удержания полосы, распознавание дорожных знаков, контроль внимания водителя и предупреждение о заднем поперечном трафике.
Габариты кроссовера — 4330 × 1830 × 1675 мм, колёсная база — 2620 мм. Объём багажника составляет 425 литров, а при сложенных задних сиденьях — до 1335 литров. Привод передний, максимальная скорость — 180 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Суммарная мощность достигает 212 л.с., что делает Yuan Up DM‑i одним из самых динамичных в своём классе.
Электрическая версия Yuan Up продаётся в Узбекистане с октября 2024 года, а гибридная DM‑i была впервые представлена в ноябре 2025 года в Барселоне для европейского рынка под именем Atto 2 DM‑i. Пока сборка для Узбекистана идёт из импортных машинокомплектов, но к концу года планируется запуск полноценного производства на заводе в Джизаке.
На фоне появления Yuan Up DM‑i конкуренты, прежде всего Chevrolet Tracker, оказываются в непростой ситуации. Сейчас Tracker стоит от 216 до 260 млн сумов, но по оснащению и технологиям уступает новинке BYD. Yuan Up DM‑i предлагает опции, которых у Tracker нет: полностью электрический привод, камеры кругового обзора, управление с телефона. Это может вынудить конкурентов пересмотреть цены и расширить комплектации.
Гарантия на BYD Yuan Up DM‑i составляет 6 лет, а на батарею и силовую установку — 8 лет. Такой подход к сервису и поддержке может стать дополнительным аргументом для покупателей, ориентированных на надёжность и долгосрочную экономию. Для российского рынка запуск Yuan Up DM‑i в Узбекистане может служить индикатором будущих трендов: спрос на гибриды с большим запасом хода и богатым оснащением растёт, а конкуренция вынуждает производителей делать автомобили доступнее и технологичнее.
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