BYD заключил трехлетний контракт с PSG: новые перспективы для китайского автогиганта

BYD продолжает укреплять позиции на мировом рынке, подписав соглашение с одним из самых титулованных футбольных клубов Европы. Это событие может повлиять на восприятие китайских автомобилей в Европе и открыть новые возможности для бренда.

BYD продолжает укреплять позиции на мировом рынке, подписав соглашение с одним из самых титулованных футбольных клубов Европы. Это событие может повлиять на восприятие китайских автомобилей в Европе и открыть новые возможности для бренда.

Партнерство между BYD и футбольным клубом PSG стало одним из самых ярких событий на стыке автомобильной индустрии и спорта в 2026 году. Китайский производитель, который недавно обогнал Ford и занял шестое место в мировом рейтинге автоконцернов, продолжает активно расширять свое влияние в Европе. Теперь BYD становится официальным автомобильным партнером не только мужской, но и женской команды парижан на ближайшие три года.

Сделка предусматривает не только поставку автомобилей BYD и DENZA для нужд клуба, но и целый ряд мероприятий для болельщиков: интерактивные акции, специальные события и эксклюзивный контент. Такой подход позволяет бренду не просто рекламировать свою продукцию, а выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией, что особенно важно на фоне растущей конкуренции среди производителей электромобилей.

Ранее BYD уже заключила аналогичные соглашения с миланским «Интером» и «Манчестер Сити», где бренд представлен в статусе официального партнера и поставляет клубам электромобили и аккумуляторные решения. Теперь, благодаря сотрудничеству с ПСЖ, китайский концерн получает доступ к одной из самых лояльных фан-баз Европы и возможность продвигать свои новинки, включая гиперкар DENZA Z мощностью 1582 л.с. с разгоном до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

В ближайшие месяцы планируется открытие предзаказов на DENZA Z, первая поставка клиентам запланирована до конца года. Для игроков и сотрудников PSG это возможность пересесть на современные электромобили. Вряд ли все звезды клуба сразу откажутся от привычных люксовых внедорожников в пользу китайских моделей, однако DENZA Z уже сумела заинтересовать даже самых требовательных автолюбителей.

В рамках соглашения BYD получит широкое присутствие на стадионе «Парк де Пренс», что усилит узнаваемость бренда во Франции. Кроме того, автомобили BYD и DENZA будут использоваться в повседневной деятельности клуба — это дополнительный шаг к популяризации электромобилей среди европейских потребителей.

Эксперты отмечают, что BYD последовательно выходит на ключевые рынки через сотрудничество с ведущими футбольными клубами. Вслед за Англией, Италией и Францией логичным шагом может стать Испания, однако контракты «Барселоны» и «Реала» с другими автопроизводителями пока не позволяют китайскому бренду выйти на этот рынок напрямую. Ситуация может измениться уже в следующем году, когда истечет соглашение «Атлетико Мадрид» с Hyundai.

Для российского рынка опыт BYD может быть особенно интересен. Как показывает практика, успешные партнерства с крупными футбольными клубами позволяют повысить уровень доверия к бренду и ускорить внедрение новых моделей на локальном рынке. Аналогичные тенденции наблюдаются и у других производителей — например, у Volkswagen, автомобили которого остаются востребованными благодаря надежности и грамотной маркетинговой политике, которая подтверждает анализ ресурсов двигателей и трансмиссий Polo Sedan .