Китайцы идут в Европу: что скрывает новый завод BYD в Сегеде и почему ЕС нервничает

BYD запускает производство в Венгрии: первые конвейеры уже на месте

BYD готовит к запуску свой венгерский завод. Оборудование уже доставлено на будущее предприятие в Сегеде. Массовое производство стартует в первой половине 2026 года. Рассказываем, что это значит для европейского рынка.

BYD готовит к запуску свой венгерский завод. Оборудование уже доставлено на будущее предприятие в Сегеде. Массовое производство стартует в первой половине 2026 года. Рассказываем, что это значит для европейского рынка.

Венгерский город Сегед в декабре 2025 года стал местом, куда прибыла первая партия оборудования для будущего производства автомобилей BYD. Как сообщает abiznews, китайский автогигант не теряет времени: тестовые сборки на новом предприятии запланированы уже на первый квартал 2026 года, а полномасштабный выпуск машин стартует во втором квартале. Это событие может стать поворотным для всей европейской автомобильной индустрии.

Планы по строительству завода BYD в Венгрии были озвучены еще в конце 2023 года. С тех пор проект развивался стремительно, несмотря на некоторые задержки. В сентябре 2025 года представители компании уверяли, что стройка идет по графику, хотя ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном переносе запуска на 2026 год. Впрочем, BYD не отступает: в ближайшие два года предприятие будет постепенно наращивать мощности, чтобы выйти на проектную производительность.

Первой моделью, которая сойдет с венгерского конвейера, станет компактный электромобиль Dolphin Mini, известный также как Seagull, Dolphin Surf или Atto 1. В дальнейшем к нему присоединятся и другие популярные модели бренда: Atto 3 (Yuan Plus), Dolphin, Seal и Seal U (Sealion 6 / Song Plus). По информации abiznews, максимальная мощность завода рассчитана на выпуск до 300 тысяч автомобилей ежегодно.

Открытие собственного производства в ЕС для BYD — не просто шаг к расширению присутствия. Это еще и способ обойти новые пошлины, введенные Евросоюзом на импорт китайских электромобилей. Теперь, когда сборка будет происходить внутри Европы, BYD сможет избежать дополнительных 17% тарифов, которые накладываются сверх стандартной 10-процентной пошлины. Такой ход позволяет компании укрепить свои позиции на рынке и сделать свои автомобили более доступными для европейских покупателей.

Напомним, BYD — один из крупнейших мировых производителей электромобилей и аккумуляторов, базируется в китайском Шэньчжэне. Компания активно расширяет свое присутствие за пределами Китая, предлагая широкий модельный ряд электрокаров и гибридов. В последние годы BYD уверенно конкурирует с ведущими мировыми брендами, а ее автомобили пользуются спросом не только в Азии, но и в Европе, Южной Америке и Австралии. В 2024 году BYD даже обогнала Tesla по объему продаж электромобилей на некоторых рынках.