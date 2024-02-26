BYD заявила о намерении выпускать пожаробезопасные аккумуляторы после трагедии в Нанкине
Точные причины пожара еще выясняются, но у многих нет сомнений – загорелся аккумулятор одного из скутеров. Власти нескольких китайских городов уже запретили парковать двухколесные транспортные средства внутри зданий. Тем временем BYD заявила о намерении выпускать безопасные и надежные аккумуляторы для двухколесных транспортных средств.
BYD через свою дочернюю компанию FinDreams сообщила: «Наша миссия – дать людям возможность использовать аккумуляторы без опасений». Она увеличит инвестиции в исследования и разработку аккумуляторов, которые можно будет безопасно хранить в помещениях.
По данным Национального пожарно-спасательного бюро Китая, число возгораний электрических двухколесных транспортных средств растет год от года. В 2022-м было зарегистрировано 18 тысяч инцидентов (+23% к 2021 году), а в 2023 году – 21 тысяча пожаров (+17% к 2022-му), пишет Carnewschina.
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Volkswagen отзывает более 250 тысяч автомобилей из-за дефекта топливного насоса Gentherm
Концерн Volkswagen Group объявил о массовом отзыве, который затрагивает 261 тысячу автомобилей Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta и Audi A3, выпущенных с 2015 по 2020 годы. Дефект топливного насоса может привести к утечке и возгоранию.Читать далее
-
26.02.2024, 07:37
Mercedes-Benz будет выпускать ультра-роскошные автомобили под брендом Mythos
Компания Mercedes-Benz подтвердила озвученные еще два года назад планы создать особый суббренд Mythos, под которым будет выпускать люксовые модели. Они смогут конкурировать с Rolls-Royce и Aston Martin.Читать далее
-
26.02.2024, 00:22
В феврале 2024 года УАЗ возглавил список самых дешевых пикапов в России
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам. Самым доступным вариантом остается пикап Ульяновского автозавода.Читать далее
-
26.02.2024, 00:14
Стало известно, что входит в комплектацию самого дешевого нового автомобиля в России
Звание самых доступных новых автомобилей на российском авторынке прочно закрепилось за семейством Lada Granta. Самый дешевый на сегодняшний день вариант стоит 700 тысяч рублей.Читать далее
-
25.02.2024, 16:38
Тест-драйв Kaiyi X7 Kunlun: если хочешь быть счастливым
Специалисты по спортивному питанию из Kaiyi поработали на славу. X7 Kunlun получился одновременно серьёзным и молодящим кровь. Его облик дарит «шампанское настроение», и потому автомобиль незазорно отдать в хорошие руки. Давайте вместе оценим новый среднеразмерный кроссовер, что называется, по шкале от тюльпана до айфона. Он того стоит. Читать далее
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25.02.2024, 00:18
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Мало ездить быстро, надо еще делать это безопасно. Предлагаем несколько советов, которые помогут водителям избежать неприятностей и всегда контролировать ситуацию на дороге.Читать далее
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