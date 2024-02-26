BYD заявила о намерении выпускать пожаробезопасные аккумуляторы после трагедии в Нанкине

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Трагедия произошла ранним утром 23 февраля в одной их многоэтажек Нанкина. На верхнем этаже располагалась парковка для скутеров и электровелосипедов. Именно там и был очаг возгорания. Несмотря на усилия 130 пожарных и 25 экипажей пожарных машин, в огне погибли 15 человек, в больницах остаются еще 44 пострадавших. С огнем не могли справиться более полутора часов.

Точные причины пожара еще выясняются, но у многих нет сомнений – загорелся аккумулятор одного из скутеров. Власти нескольких китайских городов уже запретили парковать двухколесные транспортные средства внутри зданий. Тем временем BYD заявила о намерении выпускать безопасные и надежные аккумуляторы для двухколесных транспортных средств.

BYD через свою дочернюю компанию FinDreams сообщила: «Наша миссия – дать людям возможность использовать аккумуляторы без опасений». Она увеличит инвестиции в исследования и разработку аккумуляторов, которые можно будет безопасно хранить в помещениях.

Фото: unsplash.com

По данным Национального пожарно-спасательного бюро Китая, число возгораний электрических двухколесных транспортных средств растет год от года. В 2022-м было зарегистрировано 18 тысяч инцидентов (+23% к 2021 году), а в 2023 году – 21 тысяча пожаров (+17% к 2022-му), пишет Carnewschina.

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