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18 июля 2019, 00:04

«Был пацан, и нет пацана»: на юге Купчино снесли СТО

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Еще вчера на месте этих «графских развалин» функционировала станция технического обслуживания автомобилей. А сегодня, как видим, лишь «остатки былой роскоши». Адрес: СПб, Малая Балканская улица, 41, литера А (Фрунзенский район).
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО

Как лично убедился наш корреспондент, строительно-«разрушительная» техника работает умело и быстро, аккурат по принципу: «ломать – не строить». Первым делом возникает резонный вопрос: за что? Ответ дает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

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Покупатель нынче пошел ответственный: прежде чем приобрести тот или иной автомобиль, трижды проверит его эксплуатационные ...
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По ее информации, обследование земельного участка по указанному адресу проводилось в минувшем месяце и осуществлялось «в рамках реализации полномочий по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества».

Специалисты ККИ скрупулезно порабтали на объекте и выявили «самовольное использование земельного участка общей площадью более 500 кв. метров». Со слов представителей Комитета, «данная территория использовалась под размещение объектов по техническому осмотру и ремонту автомобилей: кирпичного гаража-бокса, используемого в качестве автосервиса площадью 150 кв. метров, бетонного гаража-бокса площадью около 180 кв. метров, металлического гаража-бокса площадью 125 кв. метров, транспортного контейнера (20 кв. метров), контейнера с навесом и пристроенной бытовкой (20 кв. метров), а также металлической ремонтной эстакады (10 кв. метров)». 

Участок, как определили сотрудники ККТ, «договорными отношениями с городом не обременён». А индивидуальный предприниматель, осуществляющий коммерческую деятельность на объекте, занял данную территорию самовольно без оформления правоустанавливающих документов.

Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Был пацан и нет пацана на юге Купчино снесли СТО
Вскоре было составлено уведомление о необходимости добровольного освобождения земельного участка землепользователем. Информация до него была доведена, и, надо признать, услышана. В установленный срок хозяин СТО освободил территорию от части объектов. Среди них - металлический гараж-бокс, транспортный контейнер, контейнер с навесом и пристроенной бытовкой, металлическая ремонтная эстакада.

Ранее мы писали
Покупатель нынче пошел ответственный: прежде чем приобрести тот или иной автомобиль, трижды проверит его эксплуатационные ...
Читать далее
16 июля 2019 года представители ККИ совместно с подведомственной организацией начали освобождать незаконно занятый земельный участок от размещённых на нём кирпичного и бетонного гаражей-боксов. Вчера, 17 июля, снос строений продолжался, о чем свидетельствуют наши фотографии.

За демонтажом инфраструктуры СТО последуют санкции в отношении пользователя. Скорее всего, его привлекут к административной ответственности. А это п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства»).

Надо признать, данный автосервис пользовался у жителей южной части Купчино неплохой популярностью. Сюда охотно заезжали машины разных марок, чьи водители не хотели переплачивать, пользуясь дорогими услугами официальных СТО. К тому же, по соседству с теперь уже бывшей СТО расположен Автомеханический колледж, и его учащиеся проходили, если так можно, выразиться, стажировку на станции, нарабатывали навыки.

Можно с уверенностью сказать, что для автомобилистов, проживающих в этом микрорайоне, закрытие и снос СТО станет своего рода потерей.

Павел Кузин Фото автора и ККИ
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«Был пацан, и нет пацана»: на юге Купчино снесли СТО
Как лично убедился наш корреспондент, строительно-«разрушительная» техника работает умело и быстро, аккурат по принципу: «ломать – не строить». Первым делом возникает резонный вопрос: за что? Ответ дает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.{{material_126775}} По ее информации, обследование земельного участка по указанному адресу проводилось в минувшем месяце и осуществлялось «в рамках реализации полномочий по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества».Специалисты ККИ скрупулезно порабтали на объекте и выявили «самовольное использование земельного участка общей площадью более 500 кв. метров». Со слов представителей Комитета, «данная территория использовалась под размещение объектов по техническому осмотру и ремонту автомобилей: кирпичного гаража-бокса, используемого в качестве автосервиса площадью 150 кв. метров, бетонного гаража-бокса площадью около 180 кв. метров, металлического гаража-бокса площадью 125 кв. метров, транспортного контейнера (20 кв. метров), контейнера с навесом и пристроенной бытовкой (20 кв. метров), а также металлической ремонтной эстакады (10 кв. метров)».  Участок, как определили сотрудники ККТ, «договорными отношениями с городом не обременён». А индивидуальный предприниматель, осуществляющий коммерческую деятельность на объекте, занял данную территорию самовольно без оформления правоустанавливающих документов.{{gallery_1610}} Вскоре было составлено уведомление о необходимости добровольного освобождения земельного участка землепользователем. Информация до него была доведена, и, надо признать, услышана. В установленный срок хозяин СТО освободил территорию от части объектов. Среди них - металлический гараж-бокс, транспортный контейнер, контейнер с навесом и пристроенной бытовкой, металлическая ремонтная эстакада. {{material_126775}} 16 июля 2019 года представители ККИ совместно с подведомственной организацией начали освобождать незаконно занятый земельный участок от размещённых на нём кирпичного и бетонного гаражей-боксов. Вчера, 17 июля, снос строений продолжался, о чем свидетельствуют наши фотографии.За демонтажом инфраструктуры СТО последуют санкции в отношении пользователя. Скорее всего, его привлекут к административной ответственности. А это п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства»).Надо признать, данный автосервис пользовался у жителей южной части Купчино неплохой популярностью. Сюда охотно заезжали машины разных марок, чьи водители не хотели переплачивать, пользуясь дорогими услугами официальных СТО. К тому же, по соседству с теперь уже бывшей СТО расположен Автомеханический колледж, и его учащиеся проходили, если так можно, выразиться, стажировку на станции, нарабатывали навыки. Можно с уверенностью сказать, что для автомобилистов, проживающих в этом микрорайоне, закрытие и снос СТО станет своего рода потерей.
2019-07-18
Автор: Павел Кузин Фото автора и ККИ
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