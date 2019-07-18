«Был пацан, и нет пацана»: на юге Купчино снесли СТО
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Как лично убедился наш корреспондент, строительно-«разрушительная» техника работает умело и быстро, аккурат по принципу: «ломать – не строить». Первым делом возникает резонный вопрос: за что? Ответ дает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.
Специалисты ККИ скрупулезно порабтали на объекте и выявили «самовольное использование земельного участка общей площадью более 500 кв. метров». Со слов представителей Комитета, «данная территория использовалась под размещение объектов по техническому осмотру и ремонту автомобилей: кирпичного гаража-бокса, используемого в качестве автосервиса площадью 150 кв. метров, бетонного гаража-бокса площадью около 180 кв. метров, металлического гаража-бокса площадью 125 кв. метров, транспортного контейнера (20 кв. метров), контейнера с навесом и пристроенной бытовкой (20 кв. метров), а также металлической ремонтной эстакады (10 кв. метров)».
Участок, как определили сотрудники ККТ, «договорными отношениями с городом не обременён». А индивидуальный предприниматель, осуществляющий коммерческую деятельность на объекте, занял данную территорию самовольно без оформления правоустанавливающих документов.
За демонтажом инфраструктуры СТО последуют санкции в отношении пользователя. Скорее всего, его привлекут к административной ответственности. А это п. 1 ст. 16 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» («Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства»).
Надо признать, данный автосервис пользовался у жителей южной части Купчино неплохой популярностью. Сюда охотно заезжали машины разных марок, чьи водители не хотели переплачивать, пользуясь дорогими услугами официальных СТО. К тому же, по соседству с теперь уже бывшей СТО расположен Автомеханический колледж, и его учащиеся проходили, если так можно, выразиться, стажировку на станции, нарабатывали навыки.
Можно с уверенностью сказать, что для автомобилистов, проживающих в этом микрорайоне, закрытие и снос СТО станет своего рода потерей.
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