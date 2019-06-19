Будете в Эстонии, посетите подводную тюрьму в Румму
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Называется оно карьер в Румму или, если добавить интриги, подводная тюрьма в Румму (Rummu). Месторасположение - северо-западная часть Харьюского уезда, что в 40 минутах езды от Таллинна в сторону летней столицы Эстонии, города Пярну.
Сегодня это популярное место отдыха эстонцев. Буквально на днях оно снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, ну и, как водится, стали брать денежку за пользование «благами» - 3 евро.
В советские годы в карьере Румму велись разработки серого (известнякового) мрамора, на них активно использовался труд заключенных местной тюрьмы. До сих пор на берегу карьера можно увидеть бараки зеков и несколько зон.
После того, как СССР приказал долго жить, а Эстония стала суверенным государством, тюрьма в Румму, на радость ее обитателям, оказалась никому не нужной. Заключенных предоставили самим себе, охраняя только периметр: привозили им пищу и почти не вмешивались в лагерную жизнь. А вскоре тюрьму и вовсе закрыли.
Говорят, есть рыбалка
Вода, как видно на прилагаемых фотоснимках, имеет голубовато-бирюзовый оттенок, почти как на югах. Почему? Потому что в ней много солей кальция (про известняк, думаю, еще не забыли?). Другой момент, что сейчас на дне выросли водоросли, поэтому во время погружения следует быть аккуратными и не поднимать почем зря всю муть.
Местные говорят, что в карьере водится рыба – щука, окунь, карась, плотва и пр., поэтому в Румму приезжают и любители посидеть с удочкой. Во время нашего визита рыбаков замечено не было, зато слышался ребячий гвалт – пацаны охотно ныряли из окон и с крыши кирпичного строения в бирюзовую гладь. Видно, что развлекаются они здесь не впервые.
Спасет ли решетка?
«Увы, со всеми все равно не справишься, - говорит администратор территории карьера Эрика Билтсе. - По мере возможности мы, конечно же, закрывали доступ, но люди очень находчивые, когда ходят куда-то пробраться. Приходили как днем, так и ночью». По ее словам карьер характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно.
Теперь все входы в развалины закрыты решетками. «Поначалу мы не хотели это делать, потому что это портит вид, однако, взвеси все «за» и «против», поняли, что человеческая жизнь важнее. Бороться с глупостью также приходится глупостью», - добавила г-жа Билтсе.
Правда, решетки – решение временное. Если карьер будет приносить стабильный доход, к тому же, удастся привлечь средства ЕС, появится надежда сохранить развалины и привести их в порядок. «Хотелось бы оставить это здание, а не демонтировать, потому что это часть красоты и истории карьера», - заявляет администратор территории карьера.
Входной билет – полдела. В скором времени в Румму должно заработать кафе, его планируется построить непосредственно на берегу водоема. Будут ли в нем отпускать спиртное, не говорится. Скорее всего, нет. Это же не Россия…
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