19 июня 2019, 02:44

Будете в Эстонии, посетите подводную тюрьму в Румму

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Если вы собираетесь на автомобиле в Эстонию, включите в программу своего пребывания там одно очень интересное местечко. Мы сами там недавно побывали, а потому имеем право его рекомендовать.
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму

Называется оно карьер в Румму или, если добавить интриги, подводная тюрьма в Румму (Rummu). Месторасположение - северо-западная часть Харьюского уезда, что в 40 минутах езды от Таллинна в сторону летней столицы Эстонии, города Пярну.

Сегодня это популярное место отдыха эстонцев. Буквально на днях оно снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, ну и, как водится, стали брать денежку за пользование «благами» - 3 евро.

В советские годы в карьере Румму велись разработки серого (известнякового) мрамора, на них активно использовался труд заключенных местной тюрьмы. До сих пор на берегу карьера можно увидеть бараки зеков и несколько зон.

После того, как СССР приказал долго жить, а Эстония стала суверенным государством, тюрьма в Румму, на радость ее обитателям, оказалась никому не нужной. Заключенных предоставили самим себе, охраняя только периметр: привозили им пищу и почти не вмешивались в лагерную жизнь. А вскоре тюрьму и вовсе закрыли.

Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Почему сегодня мы говорим о тюрьме исключительно как о подводном объекте? Все очень просто. Еще тогда, когда карьер полноценно выдавал государству серый мрамор, его нет-нет да беспокоили грунтовые воды. Их, естественно, откачивали, причем не одним насосом. Но то ли случайно, то ли умышленно, насосы в один день сломались, и карьер, как нетрудно догадаться, оказался затопленным.

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Все, что до того дня было на суше - экскаваторы, трактора, инструмент, мастерские, каптерки, хозпомещения и пр. – в один момент оказались на дне. А вместе с ними под воду ушли и деревья, что еще недавно росли по берегам карьера. Желаете увидеть подводное величие былых дней своими глазами? Обратитесь к местным дайверам, они вам организуют экскурсию. Благо, что прозрачность воды близка к идеалу.

Говорят, есть рыбалка

Вода, как видно на прилагаемых фотоснимках, имеет голубовато-бирюзовый оттенок, почти как на югах. Почему? Потому что в ней много солей кальция (про известняк, думаю, еще не забыли?). Другой момент, что сейчас на дне выросли водоросли, поэтому во время погружения следует быть аккуратными и не поднимать почем зря всю муть.

Местные говорят, что в карьере водится рыба – щука, окунь, карась, плотва и пр., поэтому в Румму приезжают и любители посидеть с удочкой. Во время нашего визита рыбаков замечено не было, зато слышался ребячий гвалт – пацаны охотно ныряли из окон и с крыши кирпичного строения в бирюзовую гладь. Видно, что развлекаются они здесь не впервые.

Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму
Будете в Эстонии посетите подводную тюрьму в Румму

Несчастные случаи в Румму происходят практически каждый год. 5 лет назад в водах карьера Румму утонул водолаз. Как позже выяснилось, у погибшего не имелось соответствующего требованиям снаряжения, поэтому происшествие квалифицировали как несчастный случай. При этому его друга, оставшегося в живых, имелся какой-то сертификат водолаза. Известно, что друзья отправились на карьер для тренировочных погружений.
Пацаны есть пацаны - тяга к приключениям и тому подобное. Но, по большому счету, такие прыжки – занятие небезопасное. Местные власти годами боролись и борются с любителями прыгать в воду, а также туристами, пробиравшимися сюда без разрешения.

Спасет ли решетка?

«Увы, со всеми все равно не справишься, - говорит администратор территории карьера Эрика Билтсе. - По мере возможности мы, конечно же, закрывали доступ, но люди очень находчивые, когда ходят куда-то пробраться. Приходили как днем, так и ночью». По ее словам карьер  характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно.

Теперь все входы в развалины закрыты решетками. «Поначалу мы не хотели это делать, потому что это портит вид, однако, взвеси все «за» и «против», поняли, что человеческая жизнь важнее. Бороться с глупостью также приходится глупостью», - добавила г-жа Билтсе.

Правда, решетки – решение временное. Если карьер будет приносить стабильный доход,  к тому же, удастся привлечь средства ЕС, появится надежда сохранить развалины и привести их в порядок. «Хотелось бы оставить это здание, а не демонтировать, потому что это часть красоты и истории карьера», - заявляет администратор территории карьера.

Входной билет – полдела. В скором времени в Румму должно заработать кафе, его планируется построить непосредственно на берегу водоема. Будут ли в нем отпускать спиртное, не говорится. Скорее всего, нет. Это же не Россия…


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Будете в Эстонии, посетите подводную тюрьму в Румму
Называется оно карьер в Румму или, если добавить интриги, подводная тюрьма в Румму (Rummu). Месторасположение - северо-западная часть Харьюского уезда, что в 40 минутах езды от Таллинна в сторону летней столицы Эстонии, города Пярну.Сегодня это популярное место отдыха эстонцев. Буквально на днях оно снова официально открылось для посетителей: развалины сделаны более безопасными, ну и, как водится, стали брать денежку за пользование «благами» - 3 евро.В советские годы в карьере Румму велись разработки серого (известнякового) мрамора, на них активно использовался труд заключенных местной тюрьмы. До сих пор на берегу карьера можно увидеть бараки зеков и несколько зон.После того, как СССР приказал долго жить, а Эстония стала суверенным государством, тюрьма в Румму, на радость ее обитателям, оказалась никому не нужной. Заключенных предоставили самим себе, охраняя только периметр: привозили им пищу и почти не вмешивались в лагерную жизнь. А вскоре тюрьму и вовсе закрыли.{{gallery_1552}} Почему сегодня мы говорим о тюрьме исключительно как о подводном объекте? Все очень просто. Еще тогда, когда карьер полноценно выдавал государству серый мрамор, его нет-нет да беспокоили грунтовые воды. Их, естественно, откачивали, причем не одним насосом. Но то ли случайно, то ли умышленно, насосы в один день сломались, и карьер, как нетрудно догадаться, оказался затопленным.{{material_126600}}Все, что до того дня было на суше - экскаваторы, трактора, инструмент, мастерские, каптерки, хозпомещения и пр. – в один момент оказались на дне. А вместе с ними под воду ушли и деревья, что еще недавно росли по берегам карьера. Желаете увидеть подводное величие былых дней своими глазами? Обратитесь к местным дайверам, они вам организуют экскурсию. Благо, что прозрачность воды близка к идеалу.Говорят, есть рыбалкаВода, как видно на прилагаемых фотоснимках, имеет голубовато-бирюзовый оттенок, почти как на югах. Почему? Потому что в ней много солей кальция (про известняк, думаю, еще не забыли?). Другой момент, что сейчас на дне выросли водоросли, поэтому во время погружения следует быть аккуратными и не поднимать почем зря всю муть. Местные говорят, что в карьере водится рыба – щука, окунь, карась, плотва и пр., поэтому в Румму приезжают и любители посидеть с удочкой. Во время нашего визита рыбаков замечено не было, зато слышался ребячий гвалт – пацаны охотно ныряли из окон и с крыши кирпичного строения в бирюзовую гладь. Видно, что развлекаются они здесь не впервые. {{gallery_1551}} {{photo_text_223}} Пацаны есть пацаны - тяга к приключениям и тому подобное. Но, по большому счету, такие прыжки – занятие небезопасное. Местные власти годами боролись и борются с любителями прыгать в воду, а также туристами, пробиравшимися сюда без разрешения.Спасет ли решетка? «Увы, со всеми все равно не справишься, - говорит администратор территории карьера Эрика Билтсе. - По мере возможности мы, конечно же, закрывали доступ, но люди очень находчивые, когда ходят куда-то пробраться. Приходили как днем, так и ночью». По ее словам карьер  характеризуют большой террикон и подводные развалины, из-за которых было много проблем, потому что карабкаться по ним и прыгать с них в воду очень опасно. Теперь все входы в развалины закрыты решетками. «Поначалу мы не хотели это делать, потому что это портит вид, однако, взвеси все «за» и «против», поняли, что человеческая жизнь важнее. Бороться с глупостью также приходится глупостью», - добавила г-жа Билтсе.Правда, решетки – решение временное. Если карьер будет приносить стабильный доход,  к тому же, удастся привлечь средства ЕС, появится надежда сохранить развалины и привести их в порядок. «Хотелось бы оставить это здание, а не демонтировать, потому что это часть красоты и истории карьера», - заявляет администратор территории карьера.Входной билет – полдела. В скором времени в Румму должно заработать кафе, его планируется построить непосредственно на берегу водоема. Будут ли в нем отпускать спиртное, не говорится. Скорее всего, нет. Это же не Россия…
2019-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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