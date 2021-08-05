Бюджетные модели Renault подорожали второй раз за месяц и лишились топовой комплектации
Покупатели Renault Logan и Sandero могут выбирать всего лишь из двух уровней исполнения – базовой Access (от 718 и 743 тысяч рублей соответственно) и более «продвинутой» Life (от 795 и 820 тысяч рублей). Топовая комплектация Drive из исчезла прайс-листов. Выбор моторов остался прежний. Базовые Logan и Sandero в комплектации Access предлагаются только с 82-сильным двигателем и «механикой». В исполнении Life – три варианта: моторы мощностью 82 и 113 л.с. сочетаются с МКПП, а 102-сильный агрегат работает в паре с классическим «автоматом».
У кросс-версий Stepway тоже осталось только две комплектации: Life (седан - от 864 тысяч, хэтчбек - от 906 тысяч рублей) и Drive (973 и 976 тысяч рублей). Здесь еще дополнительно есть связка нового 113-сильного двигателя с вариатором (от 958 тысяч рублей).
- 390 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 290 000 РRenault Sandero Stepway 2017 в Москве
- 455 000 РRenault Sandero 2010 в Москве
- 500 000 РRenault Sandero 2013 в Москве
- 879 000 РRenault Sandero 2019 в Москве
- 650 000 РRenault Logan 2015 в Москве
- 235 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 440 000 РRenault Sandero 2014 в Москве
- 185 000 РRenault Logan 2006 в Москве
- 799 000 РRenault Sandero Stepway 2016 в Москве
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