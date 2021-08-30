30 августа 2021, 16:58
Бюджетный хэтчбек Sandero впервые вырвал у Golf титул бестселлера
Хэтчбек Volkswagen Golf неизменно удерживал первое место в рейтингах европейских продаж. Но в июле его позиции пошатнулись. Бестселлером стал недорогой хэтчбек Dacia Sandero третьего поколения.
Автор: автожурналист Фото: Dacia
Ранее мы писали
Новый Sandero Stepway удивил экспертов: он справился с лосиным тестом лучше Volkswagen Golf и Mercedes-Benz CLA
Кросс-хэтчбек Dacia Sandero Stepway нового поколения продолжают испытывать на прочность. Журналисты испанского ...Читать далее
Между тем Dacia Sandero, удалось оторваться от Volkswagen Golf всего на тысячу единиц, поэтому впереди их ждет упорная борьба. Кроме того, в ТОП-5 самых продаваемых автомобилей в Европе три носят шильдики Volkswagen, что свидетельствует о внушительных продажах компании даже в такие непростые для автопроизводителей времена. На третье место пробился японский хэтчбек Toyota Yaris.
Упомянутые модели: Dacia Sandero
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Новости по теме
Новый Sandero Stepway удивил экспертов: он справился с лосиным тестом лучше Volkswagen Golf и Mercedes-Benz CLA
23.04.2021, 13:19
Румынские Dacia Sandero третьего поколения доехали до Тольятти. Зачем они АвтоВАЗу?
16.02.2021, 12:54
Представлены Logan и Sandero третьего поколения
29.09.2020, 10:32
Опубликованы фото салона новых Logan и Sandero
14.09.2020, 12:50
Logan и Sandero третьего поколения: первые фото
07.09.2020, 12:30
Новости по теме
Новый Sandero Stepway удивил экспертов: он справился с лосиным тестом лучше Volkswagen Golf и Mercedes-Benz CLA
23.04.2021, 13:19
Румынские Dacia Sandero третьего поколения доехали до Тольятти. Зачем они АвтоВАЗу?
16.02.2021, 12:54
Представлены Logan и Sandero третьего поколения
29.09.2020, 10:32
Опубликованы фото салона новых Logan и Sandero
14.09.2020, 12:50
Logan и Sandero третьего поколения: первые фото
07.09.2020, 12:30
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Почему Peugeot Traveller продается лучше своих соплатформенников. И каковы шансы Citroen Space Tourer и Opel Zafira Life?
Транспортный налог
Рейтинги машин