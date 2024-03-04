Бюджетный кроссовер BYD стал еще дешевле

02.06.2023, 16:23

В Россию везут кроссовер BYD, сделанный для Европы: он дешевле «Москвича»

Один из российских автодилеров предлагает оформить предзаказ на новый китайский электрический кроссовер BYD Yuan Plus, который дебютировал на Парижском автосалоне осенью прошлого года. Европейцы новинку уже оценили, назвав его автомобилем премиум-класса по доступной цене.Читать далее