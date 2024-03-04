Бюджетный кроссовер BYD стал еще дешевле
Новинка получила дополнительный оттенок кузова «Черный рыцарь» и обновленную систему голосового вызова. В остальном оснащение кроссовера практически не изменилось. По размеру BYD Yuan близок к Chery Tiggo 7 Pro или Haval Jolion. Его габариты составляют 4 455 мм х 1 875 мм х1 615 мм, колесная база 2 720 мм. Электромотор развивает до 204 л.с. (310 Нм). На разгон с места до «сотни» кроссовер тратит 7,3 секунды.
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02.06.2023, 16:23
В Россию везут кроссовер BYD, сделанный для Европы: он дешевле «Москвича»
Один из российских автодилеров предлагает оформить предзаказ на новый китайский электрический кроссовер BYD Yuan Plus, который дебютировал на Парижском автосалоне осенью прошлого года. Европейцы новинку уже оценили, назвав его автомобилем премиум-класса по доступной цене.Читать далее
-
04.03.2024, 10:23
Водители, электрики и кладовщики попали в список дефицитных профессий
За последние несколько лет рынок труда серьезно изменился. Если раньше приоритетом пользовались офисные работники, то сейчас работодатели конкурируют за специалистов рабочих специальностей.Читать далее
-
04.03.2024, 09:00
АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
Сервисная кампания по замене блока подрулевых переключателей из-за массового обращения владельцев переросла в отзывную. В настоящее время больше всего жалоб по гарантии поступает именно на работу указателей поворота и щеток стеклоочистителей.Читать далее
-
04.03.2024, 07:59
Hongqi показала новый 5-метровый седан со стеклянной крышей. Он может появиться в России
Китайская премиальная марка Hongqi поделилась первыми официальными изображениями нового седана Hongqi EH7, продажи которого в Китае стартуют в этом году. Позднее новинку могут предложить и российским клиентам.Читать далее
-
04.03.2024, 07:25
Огненное ДТП с двумя грузовиками перекрыло движение по трассе в Челябинской области
В ночь на понедельник, 4 марта, на автодороге М-5 Москва – Челябинск в Саткинском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием двух грузовых автомобилей. Движение по трассе оказалось полностью заблокировано.Читать далее
-
04.03.2024, 00:18
Воздушное такси Volocopter получило разрешение на серийное производство. Летающие машины хотят задействовать на летней Олимпиаде
Немецкий стартап Volocopter достиг важной вехи в своем развитии. Он получил разрешение на серийное производство своих летающих автомобилей VoloCity. Их рассчитывают задействовать в качестве аэротакси на ближайшей летней Олимпиаде, которая пройдет в этом году в Париже.Читать далее
-
04.03.2024, 00:09
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