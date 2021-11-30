Бывают ли льготы при покупке полиса ОСАГО?
Льготы есть, но только у одной группы граждан. Это – лица с ограниченными возможностями, имеющие автомобиль по медицинским показаниям. Льгота полагается и законным представителям таких лиц, например, родителю ребёнка-инвалида.
Да, автомобиль должен быть необходим человеку именно по медицинским показаниям. Заключение об этом имеется в ИПРА – индивидуальной программе реабилитации инвалида. И, чтобы его получить, следует пройти специальную медэкспертизу. Направление на неё можно получить в поликлинике. Если такого заключения нет – никаких льгот не положено. Есть и ещё одно ограничение: помимо самого инвалида, в полис ОСАГО должно быть вписано не более 2 человек. А вот группа инвалидности значения здесь не имеет.
Работает льгота так. При покупке полиса ОСАГО никаких скидок не предоставляется. Однако, потом можно подать заявление на компенсацию в Департамент труда и социальной защиты. Это можно сделать, в том числе, через Госуслуги. Денежные средства будут выплачены на указанный счёт в банке или отправлены почтовым переводом по указанному адресу. Подавать заявление можно в течение всего срока действия купленного полиса.
Каков размер выплаты? Половина стоимости страховки. Например, заплатив за полис 16 000 рублей, можно получить от государства 8 000. Но в некоторых регионах есть и дополнительные выплаты.
А вот все остальные граждане никаких компенсаций при оформлении ОСАГО не получают.
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