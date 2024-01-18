Бывшая миллиардерша подала в суд на своих адвокатов: из-за их ошибки она лишилась при разводе суперъяхты ценой 400 млн долларов
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Фото: Superyacht Times
Татьяна Сорока вышла замуж за миллиардера Фархада Ахмедова в 1993 году. У пары родились двое сыновей, но затем отношения дали трещину. В 2000 году супруги официально развелись в России. Но поскольку у Татьяны было двойное гражданство, три года спустя она подала на развод в Великобритании. Брак официально был расторгнут только в 2014 году, а в 2016-м суд присудил Татьяне отступные в размере 453 млн фунтов стерлингов, что сделало ее развод самым дорогим в мире на тот момент.
Однако, бракоразводный скандал на этом не закончился. В конечном итоге Татьяна согласилась на единовременную выплату в размере 150 млн фунтов стерлингов, частично наличными, а частично произведениями искусства. Но она хотела также заполучить семейную яхту Luna стоимостью более 300 млн фунтов стерлингов. Фархад Ахмедов расставаться с яхтой не желал. В 2018 году он спрятал судно в дубайском доке, затем яхту перегнали в Германию, где она и была арестована в 2022 году, поскольку Ахмедов попал под санкции.
Пока яхта находится под арестом Евросоюза, Татьяна не сможет предъявить на нее свои права. Но она решила подать в суд на юридическую фирму и потребовала 600 млн фунтов стерлингов компенсации за допущенную халатность. В 2017 году яхта пришвартовалась в Майами, и ее можно было арестовать. Но из-за юридических проволочек этого сделать не удалось.
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Дилеры пожаловалось на огромные запасы китайских автомобилей
В конце 2023 года китайские автопроизводители постарались по максимум загрузить склады российских дилеров. В результате, скопились тысячи прошлогодних автомобилей, которые, скорее всего, придется продавать со скидками.Читать далее
-
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Блогеры побывали на заброшенном автозаводе, где некогда выпускали Fiat 500 и Panda. Производство остановили в 2011 году, но цеха не выглядят обветшалыми. Кажется, конвейер вот-вот оживет снова.Читать далее
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