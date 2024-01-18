Бывшая миллиардерша подала в суд на своих адвокатов: из-за их ошибки она лишилась при разводе суперъяхты ценой 400 млн долларов

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В 2010 году верфь Lloyd Werft построила огромную суперъяхту для Романа Абрамовича. Спустя несколько месяцев он продал ее своему деловому партнеру Фархаду Ахмедову, который назвал ее Luna. Яхта на тот момент была самой большой в своем классе, установила несколько рекордов и стала образцом для подражания как с точки зрения дизайна, так и техники. Но буквально несколько лет спустя роскошное судно оказалось в центре спора о разделе имущества в одном из самых дорогих бракоразводных процессов в мире.

Татьяна Сорока вышла замуж за миллиардера Фархада Ахмедова в 1993 году. У пары родились двое сыновей, но затем отношения дали трещину. В 2000 году супруги официально развелись в России. Но поскольку у Татьяны было двойное гражданство, три года спустя она подала на развод в Великобритании. Брак официально был расторгнут только в 2014 году, а в 2016-м суд присудил Татьяне отступные в размере 453 млн фунтов стерлингов, что сделало ее развод самым дорогим в мире на тот момент.

Фото: Superyacht Times

Однако, бракоразводный скандал на этом не закончился. В конечном итоге Татьяна согласилась на единовременную выплату в размере 150 млн фунтов стерлингов, частично наличными, а частично произведениями искусства. Но она хотела также заполучить семейную яхту Luna стоимостью более 300 млн фунтов стерлингов. Фархад Ахмедов расставаться с яхтой не желал. В 2018 году он спрятал судно в дубайском доке, затем яхту перегнали в Германию, где она и была арестована в 2022 году, поскольку Ахмедов попал под санкции.

Фото: Superyacht Times

Пока яхта находится под арестом Евросоюза, Татьяна не сможет предъявить на нее свои права. Но она решила подать в суд на юридическую фирму и потребовала 600 млн фунтов стерлингов компенсации за допущенную халатность. В 2017 году яхта пришвартовалась в Майами, и ее можно было арестовать. Но из-за юридических проволочек этого сделать не удалось.

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