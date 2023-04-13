Бывшая угонщица дала несколько дельных советов, как обезопасить автомобиль

Ранее мы писали Новый способ угнать автомобиль: через проводку фар Уровень технической вооруженности автомобильных угонщиков растет по мере совершенствования противоугонных ... Читать далее

Девушка решила извлечь пользу из своего криминального прошлого и рассказывает, какие шаги помогут автовладельцу обезопасить свою машину и помешают преступникам ее угнать. Она предлагает купить блокиратор руля, парковать автомобиль под окнами или в хорошо освещенных местах, наклеить стикер «Вас снимает камера» и никогда не оставлять в автомобиле ценные вещи.

Также Алана успокоила владельцев роскошных автомобилей, сообщив, что большинство угонщиков предпочитают угонять старые модели, выпущенные лет 15 назад. Такие автомобили меньше напичканы электроникой, их проще взломать и завести мотор. По ее мнению, в зоне риска – все автомобили, выпущенные до 2009 года.

Подписчики завалили девушку благодарными комментариями за ее полезные советы, говоря, что Алана – самый честный преступник на свете. А некоторые рассказали о своих способах отпугнуть угонщиков. Например, кто-то устанавливает в автомобиль видеорегистратор, сохраняющий видео в облачном сервисе. Другие прячут в машине метки AirDrop, позволяющие отслеживать геопозицию.

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