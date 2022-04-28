Бывший адвокат угнал автомобиль скорой помощи и проехал с пробитым колесом 130 километров: видео погони
Фото: Fox News
Злоумышленником оказался 46-летний Бенджамин К. Херрингтон. Его мотивы неизвестны, возможно, он просто с детства мечтал сесть за руль скорой. Полицейская погоня продолжалась порядка двух часов и больше напоминала эскорт, чем преследование. Через 130 километров автомобиль отказался ехать на ободе лопнувшего колеса. Водитель остановил его на обочине, вышел из машины и приготовился сдаться. Усыпив бдительность полицейских, он неожиданно поднялся с земли и пустился наутек. Перебежав на другую сторону шоссе, мужчина попытался остановить пикап Ford F-Series, но водитель в последний момент заподозрил неладное и нажал на газ. Зрители предположили, что сценарий погони мог написать Майкл Бэй.
По словам его матери, Херрингтон когда-то был известным адвокатом и более 15 лет вел успешную частную практику в Чикаго. Однако в декабре 2021 года он потерял работу и стал бездомным, страдая психическим заболеванием и наркозависимостью.
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