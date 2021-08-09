Бывший дизайнер BMW и Ferrari Фрэнк Стивенсон раскритиковал BMW 2 Series Coupe
Фрэнк Стивенсон оказался не фанатом новой BMW 2 Series Coupe. Дизайнер был приятно удивлен, что автомобиль не получил огромного радиатора в духе 4-й серии, но форма фар ему не понравилась. По его мнению, они плохо сочетаются с другими элементами передней части. Также он добавил, что в облике сложно узнать BMW. Стефенсон отметил, что капот можно было сделать короче, а боковые части купе не перегружать пластиком. Дизайнеру не понравилась и задняя часть машины из-за формы фонарей и обилия различных линий и углов. Что же касается интерьера, то Стивенсон назвал его холодным и неестественным.
За свою карьеру Стивенсон успел поработать над автомобилями различных марок, среди них Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, McLaren, в том числе он работал с BMW, где дизайнер проектировал X5 первого поколения. Стивенсон достаточно влиятельный автомобильный дизайнер, с 2019 года он веред свой канал на YouTube, где анализирует различные конструкции автомобилей.
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