30 июня 2021, 16:21
Бывший футболист «Зенита» Халк попал в аварию
Экс-игрок петербургского «Зенита» Халк, выступающий сейчас за бразильский клуб «Атлетику Минейру», попал в ДТП. Внедорожник футболиста BMW X5 столкнулся с мотоциклистом.
Дарья Климова Фото: The Mirror
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Фото: ge.globo.com
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Напомним, бразильский нападающий Халк играл в составе «Зенита» с 2012 по 2016 год. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России (2014/15), завоевал Кубок (2015/16) и Суперкубок страны (2015). С января 2021 года футболист выступает за бразильский клуб «Атлетику Минейру».
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