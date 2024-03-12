Бывший менеджер по качеству Boeing найден мертвым вскоре после дачи разоблачительных показаний

Ранее мы писали Boeing попросил авиакомпании проверить болты По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), компания Boeing сообщила об очередной проблеме ... Читать далее

Вышедший на пенсию менеджер по качеству завода Boeing в Северном Чарльстоне Джон Барнетт однажды выразил обеспокоенность по поводу производственных стандартов компании. Он утверждал, что рабочие, стремясь выполнить план в срок, намеренно устанавливали на самолеты некачественные детали. Иногда при сборке самолетов второсортные детали буквально «вынимали из мусорных баков», чтобы избежать задержек, пишет Daily Mail

Проведенная проверка подтвердила некоторые его обвинения. Федеральное управление гражданской авиации США потребовало от Boeing принять меры. В минувшую пятницу Джон Барнетт специально прилетел в Южную Каролину, чтобы дать показания юристам Boeing. После 7-часового допроса решено было сделать перерыв и вернуться к беседе на следующий день. Но в субботу Барнетт не явился на встречу и перестал выходить на связь. В понедельник полицейские нашли его тело в припаркованном автомобиле у отеля. Мужчина «скончался от раны, которую нанес сам себе». По официальной версии, он застрелился.

В 2018 и 2019 годах с разницей менее 6 месяцев произошли две авиакатастрофы с новыми самолетами Boeing 737 Max: в Индонезии (189 погибших) и Эфиопии (157 погибших). В декабре 2023 года в рулевом управлении Boeing 737 Max обнаружили ослабленные болты. А в январе 2024-го вскоре после взлета из международного аэропорта Портленда у новенького Boeing 737 Max вырвало дверь аварийного выхода.

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