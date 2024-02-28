Бывший мэр Иркутска не увидел нарушений в своем дрифте на лимузине по льду Байкала. Увидели в ГИБДД
Ролик сняли, чтобы поймать хайп и лишний раз прорекламировать красоты Байкала. На самом деле никакого дрифта не было. Лимузин на это попросту неспособен. Автомобиль не спеша разворачивался, а при монтаже скорость записи увеличили в несколько раз, чтобы создать впечатление эффектных маневров. В региональном управлении ГИБДД ролик тоже оценили и оштрафовали Кондрашова на 1000 рублей за непристегнутый ремень безопасности.
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28.02.2024, 18:02
Aston Martin минимум на год отложил выпуск новой модели
Британский производитель люксовых спортивных автомобилей Aston Martin отказался от планов выпустить свой первый электрокар в 2025 году. Инвестиции в мощности превышают потенциальный спрос.Читать далее
-
28.02.2024, 16:53
Петербургские пенсионеры могут воспользоваться льготным проездным
Петербургские депутаты из фракции «Справедливая Россия – За правду» выступили с предложением установить бесплатный проезд для пенсионеров в городском транспорте. Профильный вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков напомнил парламентариям о действующих мерах соцподдержки.Читать далее
-
28.02.2024, 15:27
В ГИБДД объяснили, когда за проблемы с ОСАГО могут оштрафовать на 80 тысяч рублей
Отсутствие действующего полиса ОСАГО грозит водителю административным протоколом по статье 12.37 КоАП РФ и штрафом в размере 800 рублей, который в течение первых 20 дней можно оплатить с 50-процентной скидкой. Но бывают ситуации, когда водителю предъявляют обвинение по уголовной статье с крупным штрафом.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
28.02.2024, 08:13
Люксовые автомобили Voyah в Беларуси стоят в 1,5 дешевле, чем в России
Люксовый китайский пятиметровый седан Voyah Passion, напичканный технологиями и экранами, стоит у официального дилера в России минимум 7,55 млн рублей, а цена кроссовера Voyah Free приближается к 8 млн рублей. В Беларуси аналогичные машины стоят в 1,5 – 2 раза дешевле.Читать далее
-
28.02.2024, 07:47
Tesla на Украине бьет рекорды продаж. Названы главные причины
Журналисты отметили бум на электрокары Tesla, который наблюдается в последние годы на Украине. Продажи машин растут несмотря на тяжелую ситуацию. Правда, речь идет преимущественно о подержанных моделях.Читать далее
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