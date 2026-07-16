Венгрия продаёт влияние? Скандал вокруг экс‑главы МИД в команде китайского автопроизводителя BYD

Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы

Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.

Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.

Новость о переходе бывшего министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в китайскую компанию BYD вызвала широкий резонанс среди российских автомобилистов. Это событие может стать поворотным моментом для всей европейской автомобильной индустрии, ведь речь идет не просто о кадровых перестановках, а о новом этапе сотрудничества между Китаем и странами ЕС. Для России, внимательно следящей за тенденциями на мировом рынке, подобные перемены могут означать появление новых технологий и усиление конкуренции среди производителей электромобилей.

47-летний Петер Сийярто, занимавший пост главы МИД Венгрии с 2014 по май 2026 года и входивший в парламент с 2002 года, решил оставить политическую карьеру ради работы в BYD. Как отмечает сам Сийярто, его выбор связан с возможностью занять престижную международную должность в одной из ведущих мировых компаний. В BYD он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса, что подчеркивает стратегическую важность этого назначения для обеих сторон.

BYD за последние два десятилетия стала одним из самых заметных игроков на рынке электромобилей, обогнав по продажам даже Tesla к концу 2023 года. Компания активно расширяет свое присутствие в Европе: в 2024 году началось строительство первого завода BYD в венгерском Сегеде, а также подписано соглашение о создании европейской штаб-квартиры и исследовательского центра в Будапеште. По мнению действующего премьер-министра Виктора Орбана, партнерство с Китаем открывает для Венгрии новые экономические перспективы и укрепляет позиции страны на рынке электротранспорта.

Как пишет Autonews, назначение Сийярто может рассматриваться как символ укрепления стратегических связей между Венгрией и Китаем. Помимо BYD, в стране уже работают такие китайские гиганты, как Nio, CATL, EVE Energy и Sunwoda, которые инвестируют в производство аккумуляторов и инфраструктуру для электромобилей. Производственные мощности BYD в Венгрии рассчитаны на выпуск до 300 тысяч автомобилей в год, что делает этот проект одним из крупнейших в регионе.

Интересно, что BYD начинала свой путь в 1995 году с производства аккумуляторов для мобильных телефонов, а в 2003 году вышла на рынок автомобилей, купив обанкротившийся завод. Сегодня компания строит заводы не только в Венгрии, но и в Мексике, Таиланде и других странах, а также развивает суббренды Denza, Yangwang и Fangchengbao. По данным европейских аналитиков, в мае 2026 года доля китайских автомобилей на рынке Европы впервые превысила 10% всех продаж, что подтверждает растущее влияние азиатских производителей.

Эксперты отмечают, что назначение Сийярто может стать катализатором для дальнейшего роста BYD в Европе и усиления позиций китайских брендов на мировом рынке. Важно учитывать, что подобные кадровые решения часто сопровождаются масштабными инвестициями и технологическими трансферами, что может привести к появлению новых моделей и инновационных решений в ближайшие годы. В контексте этого стоит вспомнить, что BYD уже не раз удивляла отрасль своими амбициозными планами: например, компания стремится стать мировым лидером по продажам электромобилей, даже не выходя на рынок США, как подробно разбиралось в материале о стратегии BYD и ее влиянии на глобальный рынок.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: BYD - крупнейший китайский производитель электромобилей, который за последние годы значительно увеличил экспорт в Европу; Венгрия становится ключевым хабом для китайских инвестиций в автомобильную отрасль ЕС; а назначение Петера Сийярто может ускорить интеграцию новых технологий и развитие инфраструктуры для электромобилей в регионе. Эти перемены создают новые возможности для европейских и российских автолюбителей, а также формируют тренды, которые будут определять рынок в ближайшие годы.