Венгрия продаёт влияние? Скандал вокруг экс‑главы МИД в команде китайского автопроизводителя BYD

16 июля 2026, 13:43
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Бывший министр Венгрии переходит в BYD: новый этап для автопрома Европы
Петер Сийярто, экс-глава МИД Венгрии, неожиданно сменил политическую арену на топ-позицию в BYD. Это решение уже вызвало обсуждение среди экспертов: что стоит за этим переходом и как он повлияет на европейский автопром? Мало кто знает, что речь идет не только о карьере одного человека, но и о стратегических переменах для всей отрасли.
Новость о переходе бывшего министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в китайскую компанию BYD вызвала широкий резонанс среди российских автомобилистов. Это событие может стать поворотным моментом для всей европейской автомобильной индустрии, ведь речь идет не просто о кадровых перестановках, а о новом этапе сотрудничества между Китаем и странами ЕС. Для России, внимательно следящей за тенденциями на мировом рынке, подобные перемены могут означать появление новых технологий и усиление конкуренции среди производителей электромобилей.
47-летний Петер Сийярто, занимавший пост главы МИД Венгрии с 2014 по май 2026 года и входивший в парламент с 2002 года, решил оставить политическую карьеру ради работы в BYD. Как отмечает сам Сийярто, его выбор связан с возможностью занять престижную международную должность в одной из ведущих мировых компаний. В BYD он будет отвечать за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса, что подчеркивает стратегическую важность этого назначения для обеих сторон.
BYD за последние два десятилетия стала одним из самых заметных игроков на рынке электромобилей, обогнав по продажам даже Tesla к концу 2023 года. Компания активно расширяет свое присутствие в Европе: в 2024 году началось строительство первого завода BYD в венгерском Сегеде, а также подписано соглашение о создании европейской штаб-квартиры и исследовательского центра в Будапеште. По мнению действующего премьер-министра Виктора Орбана, партнерство с Китаем открывает для Венгрии новые экономические перспективы и укрепляет позиции страны на рынке электротранспорта.
Как пишет Autonews, назначение Сийярто может рассматриваться как символ укрепления стратегических связей между Венгрией и Китаем. Помимо BYD, в стране уже работают такие китайские гиганты, как Nio, CATL, EVE Energy и Sunwoda, которые инвестируют в производство аккумуляторов и инфраструктуру для электромобилей. Производственные мощности BYD в Венгрии рассчитаны на выпуск до 300 тысяч автомобилей в год, что делает этот проект одним из крупнейших в регионе.
Интересно, что BYD начинала свой путь в 1995 году с производства аккумуляторов для мобильных телефонов, а в 2003 году вышла на рынок автомобилей, купив обанкротившийся завод. Сегодня компания строит заводы не только в Венгрии, но и в Мексике, Таиланде и других странах, а также развивает суббренды Denza, Yangwang и Fangchengbao. По данным европейских аналитиков, в мае 2026 года доля китайских автомобилей на рынке Европы впервые превысила 10% всех продаж, что подтверждает растущее влияние азиатских производителей.
Эксперты отмечают, что назначение Сийярто может стать катализатором для дальнейшего роста BYD в Европе и усиления позиций китайских брендов на мировом рынке. Важно учитывать, что подобные кадровые решения часто сопровождаются масштабными инвестициями и технологическими трансферами, что может привести к появлению новых моделей и инновационных решений в ближайшие годы. В контексте этого стоит вспомнить, что BYD уже не раз удивляла отрасль своими амбициозными планами: например, компания стремится стать мировым лидером по продажам электромобилей, даже не выходя на рынок США, как подробно разбиралось в материале о стратегии BYD и ее влиянии на глобальный рынок.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: BYD - крупнейший китайский производитель электромобилей, который за последние годы значительно увеличил экспорт в Европу; Венгрия становится ключевым хабом для китайских инвестиций в автомобильную отрасль ЕС; а назначение Петера Сийярто может ускорить интеграцию новых технологий и развитие инфраструктуры для электромобилей в регионе. Эти перемены создают новые возможности для европейских и российских автолюбителей, а также формируют тренды, которые будут определять рынок в ближайшие годы.
Похожие материалы Бид
-
16.07.2026, 17:12
GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления
В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.Читать далее
-
16.07.2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:06
Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования
В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 15:52
РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет
В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
16.07.2026, 15:39
Tenet Plus L4 и L6: новые цвета и зимние опции для российских дорог
Мало кто знает, что Tenet Plus L4 и L6 теперь доступны в эксклюзивных цветах и с расширенным зимним пакетом. Какие опции вошли в оснащение, что изменилось в технической части и почему это важно для российских водителей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые детали о платформе и моторах.Читать далее
-
16.07.2026, 15:13
Расход топлива: реальные цифры, методы расчета и что влияет на итоговые показатели
Тема расхода топлива актуальна для каждого водителя: от точности расчетов зависит не только бюджет, но и понимание технического состояния автомобиля. В материале - проверенные способы вычисления, нюансы разных методов и советы по снижению затрат на топливо.Читать далее
-
16.07.2026, 15:03
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:43
На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой
На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале. Читать далее
Похожие материалы Бид
-
16.07.2026, 17:12
GAC Aion i60 EV выходит на рынок Беларуси: особенности и первые впечатления
В Беларусь официально заходит бренд GAC с новым электрокроссовером Aion i60 EV. Модель уже вызвала интерес благодаря необычному сочетанию продуманного интерьера и акцента на комфорте. Что скрывается за внешней схожестью с японскими конкурентами и какие детали могут удивить даже опытных водителей - разбираемся в материале. Не прошли мимо и вопросы ценообразования, которые волнуют многих.Читать далее
-
16.07.2026, 16:59
Российский электромобиль «Атом» официально включен в перечень такси
Мало кто знает, что в обновленном списке такси появился электромобиль «Атом». Это решение может изменить подход к перевозкам в городах и повлиять на выбор водителей. Какие преимущества и нюансы скрывает новинка, почему именно сейчас она оказалась в центре внимания - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы инфраструктуры: сервисные центры уже готовы к работе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:46
МАЗ и КАМАЗ подписали дорожную карту по развитию совместных проектов
На фоне растущей конкуренции и изменений в отрасли МАЗ и КАМАЗ провели переговоры о совместной работе. В центре внимания - создание единой компонентной базы и новые перспективы для рынка грузовых автомобилей. Какие шаги уже согласованы и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие альянсы могут повлиять на всю структуру поставок в регионе.Читать далее
-
16.07.2026, 16:06
Крупнейшие автоконцерны Китая согласовали новые правила ценообразования
В Китае автопроизводители впервые договорились о единых принципах формирования цен. Мало кто знает, что это решение может повлиять на стоимость машин и в России. Какие перемены ждут рынок, что изменится для покупателей и почему эксперты считают этот шаг судьбоносным - объясняем подробно.Читать далее
-
16.07.2026, 15:52
РОАД предлагает обновить автопарк: программа утилизации для машин старше 20 лет
В России обсуждают запуск новой программы утилизации для автомобилей старше 20 лет. Эксперты отмечают: парк стремительно стареет, а стоимость новых машин выросла почти на миллион рублей за четыре года. Какие последствия ждут владельцев и что изменится для рынка - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
16.07.2026, 15:39
Tenet Plus L4 и L6: новые цвета и зимние опции для российских дорог
Мало кто знает, что Tenet Plus L4 и L6 теперь доступны в эксклюзивных цветах и с расширенным зимним пакетом. Какие опции вошли в оснащение, что изменилось в технической части и почему это важно для российских водителей - объясняем подробно. Не прошли мимо и новые детали о платформе и моторах.Читать далее
-
16.07.2026, 15:13
Расход топлива: реальные цифры, методы расчета и что влияет на итоговые показатели
Тема расхода топлива актуальна для каждого водителя: от точности расчетов зависит не только бюджет, но и понимание технического состояния автомобиля. В материале - проверенные способы вычисления, нюансы разных методов и советы по снижению затрат на топливо.Читать далее
-
16.07.2026, 15:03
Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Результаты свежего теста ADAC заставляют задуматься: привычные элементы безопасности на грузовиках оказались практически бесполезны при столкновении с легковым авто. Даже современные ассистенты не всегда способны предотвратить трагедию. Какие риски скрываются на трассе и почему вопрос требует срочного решения - объясняем с деталями.Читать далее
-
16.07.2026, 14:54
МАЗ 281: представительский автомобиль для аэропорта Минск передан заказчику
Белорусский аэропорт «Минск» получил первый представительский автомобиль МАЗ 281, созданный специально для перевозки гостей страны. Модель отличается современными системами безопасности и комфорта, а также адаптацией под разные категории пассажиров. Почему этот проект оказался в центре внимания и какие детали часто остаются за кадром - разбираемся в материале. Читать далее
-
16.07.2026, 14:43
На Литейном заводе КАМАЗа создали новый картер моста с уменьшенной массой
На КАМАЗе внедрили свежую технологию производства мостов, которая может изменить подход к созданию грузовых автомобилей. Специалисты утверждают, что новая цельнолитая конструкция не только снижает массу, но и повышает прочность. Какие детали скрыты за этим решением и что это значит для отрасли - разбираемся в материале. Читать далее